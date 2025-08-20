سابق نائب صدر دھنکھر کہاں چھپے ہیں، کیوں خاموش ہیں، راہل گاندھی

نئی دہلی: نائب صدر کے عہدے سے استعفیٰ دینے کے بعد سے جگدیپ دھنکھر کو عوام میں نظر نہ آنے کا حوالہ دیتے ہوئے کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے بدھ کو سوال اٹھایا کہ وہ کہاں چھپے ہوئے ہیں اور وہ مکمل طور پر خاموش کیوں ہیں۔ نائب صدر کے عہدے کے لیے اپوزیشن کے مشترکہ امیدوار بی سدرشن ریڈی کے اعزاز میں منعقد ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے راہل نے کہا کہ دھنکھر کے استعفیٰ (نائب صدر کے عہدے سے) کے پیچھے ایک کہانی ہے۔
انہوں نے حیرت کا اظہار کیا کہ ملک کے سابق نائب صدر ایسی حالت میں کیوں ہیں جہاں وہ ایک لفظ بھی نہیں بول سکتے اور انہیں چھپنا پڑتا ہے۔ سمویدھان سدن کے سنٹرل ہال میں موجود لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے راہل نے کہا کہ سابق نائب صدر کہاں گئے؟ وہ کیوں چھپے ہوئے ہیں؟ لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ جس دن نائب صدر نے استعفیٰ دیا، اسی دن کے سی وینوگوپال ان کے پاس آئے اور کہا کہ نائب صدر نے استعفیٰ دے دیا ہے۔
भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति आखिर छुपे हुए क्यों हैं? क्यों ऐसी नौबत आ गई कि वो बाहर आ कर एक शब्द भी नहीं बोल सकते?— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 20, 2025
सोचिए, हम कैसे समय में जी रहे हैं। pic.twitter.com/Gzbkuyu6zE
راہل نے کہا کہ انہوں نے استعفیٰ کیوں دیا اس کی بڑی کہانی ہے۔ آپ میں سے کچھ کو یہ معلوم ہو سکتا ہے، کچھ نہیں جانتے۔ لیکن اس کے پیچھے ایک کہانی ہے۔ انہوں نے کہا... اور پھر ایک کہانی یہ بھی ہے کہ وہ کیوں چھپ رہے ہیں۔ ہندوستان کے (سابق) نائب صدر ایسی حالت میں کیوں ہیں جہاں وہ ایک لفظ بھی نہیں بول سکتے اور انہیں چھپانا پڑتا ہے... یہ سب جانتے ہیں۔ دھنکھر کا ذکر کرتے ہوئے راہل نے کہا کہ جس شخص کی آواز راجیہ سبھا میں گونجتی تھی وہ اچانک خاموش، مکمل طور پر خاموش ہے۔ تو ہم ایسے وقت میں جی رہے ہیں۔
بعد میں، ایکس پر ایک پوسٹ میں، راہول نے کہا، "بھارت کے سابق نائب صدر کیوں چھپے ہوئے ہیں؟ حالات اس حد تک کیوں آگئے ہیں کہ وہ باہر آکر ایک لفظ بھی نہیں بول سکتے؟ تصور کریں کہ ہم کس وقت میں رہتے ہیں۔" 21 جولائی کو پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کے پہلے دن، دھنکھر نے اچانک اور غیر متوقع قدم اٹھایا اور صحت کی وجوہات کا حوالہ دے کر نائب صدر کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔