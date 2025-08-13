’گوشت کھانے اور یوم آزادی منانے کے درمیان کیا تعلق ہے‘؟ پابندی کے احکامات پر اسدالدین اویسی کا سوال

حیدرآباد: اے آئی ایم آئی ایم کے سربراہ اور حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے بھارت کے مختلف میونسپل کارپوریشنوں بشمول گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن (جی ایچ ایم سی) کی جانب سے 15 اگست کو بھارت کے یوم آزادی پر مذبح خانوں اور گوشت کی دکانوں کو بند کرنے کے فیصلے کی سخت مذمت کی ہے۔
اویسی نے ایک پوسٹ میں یوم آزادی کے جشن سے گوشت کی کھپت کو جوڑنے کے پیچھے دلیل پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ کی 99 فیصد آبادی اپنی خوراک میں گوشت کو شامل کرتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ’گوشت پر پابندی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے‘۔
انہوں نے کہا کہ "یہ گوشت کی پابندی لوگوں کے آزادی، رازداری، معاش، ثقافت، غذائیت اور مذہب کے حق کی خلاف ورزی کرتی ہے۔" اویسی نے شہری حکام سے مطالبہ کیا کہ وہ ایسے فیصلوں پر نظر ثانی کریں، جس سے گوشت کی تجارت پر انحصار کرنے والوں کی روزی روٹی پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ انہوں نے ملک میں ذاتی آزادیوں اور ثقافتی تنوع کو برقرار رکھنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔
Many municipal corporations across India seemed to have ordered that slaughterhouses and meat shops should be closed on 15th August. Unfortunately, @GHMCOnline has also made a similar order. This is callous and unconstitutional.— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) August 13, 2025
What's the connection between eating meat and…
اویسی نے ٹوئٹ کیا کہ "ایسا لگتا ہے کہ بھارت بھر میں بہت سی میونسپل کارپوریشنوں نے حکم دیا ہے کہ مذبح خانے اور گوشت کی دکانیں 15 اگست کو بند کر دی جائیں۔ بدقسمتی سے، @GHMCOnline نے بھی ایسا ہی حکم دیا ہے۔ یہ ظالمانہ اور غیر آئینی ہے۔ گوشت کھانے اور یوم آزادی کا جشن منانے میں کیا تعلق ہے؟ تلنگانہ کے 99 فیصد لوگ گوشت کھانے کے حق میں ہیں۔"
واضح رہے کہ ملک بھر میں متعدد بلدیات کی جانب سے اسی طرح کی ہدایات دے رہی ہیں۔ منگل کو، مہاراشٹر میں چھترپتی سمبھاج نگر میونسپل کارپوریشن نے تہواروں کے پیش نظر دو دن، 15 اور 20 اگست کو شہری حدود میں مذبح خانوں، دکانوں اور گوشت فروخت کرنے والوں کی دکانوں کو بند کرنے کا اعلان کیا۔
دریں اثنا، مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلیٰ اجیت پوار نے بھی شہری اداروں کی جانب سے 15 اگست کو مذبح خانوں اور گوشت فروخت کرنے والی دکانوں کو بند کرنے کا حکم دینے پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی پابندی لگانا غلط ہے۔ پوار نے کہا کہ اس قسم کی پابندیاں عام طور پر عقیدے سے متعلق حساسیت کو مدنظر رکھتے ہوئے لگائی جاتی ہیں جیسے آشادھی ایکادشی، مہاشیو راتری، مہاویر جینتی وغیرہ، مہاراشٹر میں لوگ سبزی خور اور غیر سبزی خور کھانا کھاتے ہیں۔
پوار نے منگل کو نامہ نگاروں سے کہا، "اس طرح کی پابندی لگانا غلط ہے۔ بڑے شہروں میں مختلف ذاتوں اور مذاہب کے لوگ رہتے ہیں۔ اگر یہ ایک جذباتی مسئلہ ہے تو لوگ اسے ایک دن کے لیے (پابندی) قبول کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ یوم مہاراشٹر، یوم آزادی اور یوم جمہوریہ کے موقع پر اس طرح کے احکامات پر پابندی لگاتے ہیں، تو یہ مشکل ہے"۔