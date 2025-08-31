ETV Bharat / bharat

پی ایم مودی اور شی جن پنگ کے درمیان کیا بات چیت ہوئی؟ کون سے اہداف مقرر کیے گئے؟ یہاں جانیں - INDIA CHINA TIES

پی ایم مودی اور شی جن پنگ کازان میں ملاقات کے بعد دوطرفہ تعلقات میں برقرار رہی رفتار سے خوش تھے۔

پی ایم مودی اور شی جن پنگ کے درمیان کیا بات چیت ہوئی؟
پی ایم مودی اور شی جن پنگ کے درمیان کیا بات چیت ہوئی؟ (ANI)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 31, 2025 at 9:04 PM IST

نئی دہلی/تیانجن: خارجہ سکریٹری وکرم مصری نے شنگھائی تعاون تنظیم (SCO) سربراہی اجلاس میں وزیر اعظم نریندر مودی کی شی جن پنگ کے ساتھ ملاقات کے بارے میں معلومات دی۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے مشترکہ مفادات ان کے اختلافات سے بالاتر ہیں اور دونوں رہنماؤں نے اس بات پر بھی اتفاق کیا کہ اختلافات کو تنازعات میں تبدیل نہیں ہونے دینا چاہیے۔

مصری نے کہا، "وزیراعظم شنگھائی تعاون تنظیم (ایس سی او) کے سربراہی اجلاس کے لیے تیانجن کے دورے پر ہیں... وزیر اعظم کا آج صبح کا پہلا پروگرام چین کے صدر شی جن پنگ کے ساتھ دو طرفہ ملاقات تھی۔ ہم نے اس ملاقات کے بارے میں ایک بیان جاری کیا ہے۔ ایک سال سے بھی کم عرصے میں یہ دونوں رہنماؤں کے درمیان دوسری ملاقات ہے۔ گزشتہ سال اکتوبر میں ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ دوطرفہ تعلقات کی ترقی کے لیے اسٹریٹجک رہنما خطوط اور دونوں فریقوں کی جانب سے حاصل کیے جانے والے کچھ اہداف مقرر کیے گئے ہیں۔"

'حریفوں کے بجائے شراکت دار'

خارجہ سکریٹری نے کہا، "وہ دونوں اس بات پر متفق تھے کہ دونوں ممالک بنیادی طور پر اپنے گھریلو ترقی کے اہداف پر مرکوز ہیں اور اس میں وہ حریفوں کے بجائے شراکت دار ہیں۔ ان کے درمیان اتفاق رائے کا ایک عنصر یہ تھا کہ ہندوستان اور چین کے درمیان ایک مستحکم اور خوشگوار تعلقات دونوں ممالک میں رہنے والے 2.8 بلین لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں۔"

'اختلافات کو تنازعات میں تبدیل نہیں ہونے دینا چاہیے'

انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے مشترکہ مفادات ان کے اختلافات سے بالاتر ہیں اور دونوں رہنماؤں نے اس بات پر بھی اتفاق کیا کہ اختلافات کو تنازعات میں تبدیل نہیں ہونے دینا چاہیے۔ اس بات پر بھی اتفاق کیا گیا کہ اگر ایک ایشیائی صدی اور ایک کثیر قطبی عالمی نظام وجود میں آنا ہے جس کے مرکز میں کثیر قطبی ایشیا ہے تو ہندوستان اور چین کی ترقی اور تعاون انتہائی ضروری ہے۔

دونوں رہنما کازان میں ہونے والی ملاقات کے بعد سے ہونے والی پیش رفت، اٹھائے گئے اقدامات اور اس ملاقات کے بعد سے دو طرفہ تعلقات میں برقرار رہنے والی رفتار پر خوش تھے۔ انہوں نے دو طرفہ تعلقات کے اصولوں کے بارے میں اپنی متعلقہ تفہیم کے بارے میں بات کی، جس سے توقع کی جاتی ہے کہ تعلقات کے دیگر پہلوؤں پر کام کرتے ہوئے دونوں فریقین کے مستقبل کے اقدامات کی رہنمائی کریں گے۔

دوطرفہ تجارتی خسارہ کم کرنے پر زور

وکرم مصری نے کہا، "اقتصادی اور تجارتی تعلقات کے لحاظ سے، عالمی تجارت کو مستحکم کرنے میں ہندوستانی اور چینی معیشتوں کے کردار کو تسلیم کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے ایک بار پھر اپنے دو طرفہ تجارتی خسارے کو کم کرنے، دونوں سمتوں میں دو طرفہ تجارتی اور سرمایہ کاری کے تعلقات کو آسان بنانے کے ساتھ ساتھ پالیسی کی شفافیت اور اسٹریٹجک سمت میں آگے بڑھنے کی ضرورت پر زور دیا۔"

مصری نے کہا، "وزیر اعظم نے صدر شی جن پنگ کو 2026 میں ہندوستان کی میزبانی میں ہونے والے برکس سربراہی اجلاس میں مدعو کیا ہے۔ صدر شی نے دعوت کے لیے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا اور ہندوستان کی برکس سربراہی کے لیے چین کی مکمل حمایت کی پیشکش کی۔"

