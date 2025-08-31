نئی دہلی/تیانجن: خارجہ سکریٹری وکرم مصری نے شنگھائی تعاون تنظیم (SCO) سربراہی اجلاس میں وزیر اعظم نریندر مودی کی شی جن پنگ کے ساتھ ملاقات کے بارے میں معلومات دی۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے مشترکہ مفادات ان کے اختلافات سے بالاتر ہیں اور دونوں رہنماؤں نے اس بات پر بھی اتفاق کیا کہ اختلافات کو تنازعات میں تبدیل نہیں ہونے دینا چاہیے۔
مصری نے کہا، "وزیراعظم شنگھائی تعاون تنظیم (ایس سی او) کے سربراہی اجلاس کے لیے تیانجن کے دورے پر ہیں... وزیر اعظم کا آج صبح کا پہلا پروگرام چین کے صدر شی جن پنگ کے ساتھ دو طرفہ ملاقات تھی۔ ہم نے اس ملاقات کے بارے میں ایک بیان جاری کیا ہے۔ ایک سال سے بھی کم عرصے میں یہ دونوں رہنماؤں کے درمیان دوسری ملاقات ہے۔ گزشتہ سال اکتوبر میں ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ دوطرفہ تعلقات کی ترقی کے لیے اسٹریٹجک رہنما خطوط اور دونوں فریقوں کی جانب سے حاصل کیے جانے والے کچھ اہداف مقرر کیے گئے ہیں۔"
#WATCH | Tianjin, China: On PM Modi's bilateral meeting with Chinese President Xi Jinping, Foreign Secretary Vikram Misri says, " they both agreed that the two countries were primarily focused on their domestic development goals, and in this, they were partners rather than rivals.… pic.twitter.com/SsdFdln1A3— ANI (@ANI) August 31, 2025
'حریفوں کے بجائے شراکت دار'
خارجہ سکریٹری نے کہا، "وہ دونوں اس بات پر متفق تھے کہ دونوں ممالک بنیادی طور پر اپنے گھریلو ترقی کے اہداف پر مرکوز ہیں اور اس میں وہ حریفوں کے بجائے شراکت دار ہیں۔ ان کے درمیان اتفاق رائے کا ایک عنصر یہ تھا کہ ہندوستان اور چین کے درمیان ایک مستحکم اور خوشگوار تعلقات دونوں ممالک میں رہنے والے 2.8 بلین لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں۔"
#WATCH | Tianjin, China: On PM Modi's bilateral meeting with Chinese President Xi Jinping, Foreign Secretary Vikram Misri says, " the boundary issue also figured in the discussions. both leaders took note of the successful disengagement last year and the maintenance of peace and… pic.twitter.com/Bokh9ruB59— ANI (@ANI) August 31, 2025
'اختلافات کو تنازعات میں تبدیل نہیں ہونے دینا چاہیے'
انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے مشترکہ مفادات ان کے اختلافات سے بالاتر ہیں اور دونوں رہنماؤں نے اس بات پر بھی اتفاق کیا کہ اختلافات کو تنازعات میں تبدیل نہیں ہونے دینا چاہیے۔ اس بات پر بھی اتفاق کیا گیا کہ اگر ایک ایشیائی صدی اور ایک کثیر قطبی عالمی نظام وجود میں آنا ہے جس کے مرکز میں کثیر قطبی ایشیا ہے تو ہندوستان اور چین کی ترقی اور تعاون انتہائی ضروری ہے۔
Had a fruitful meeting with President Xi Jinping in Tianjin on the sidelines of the SCO Summit. We reviewed the positive momentum in India-China relations since our last meeting in Kazan. We agreed on the importance of maintaining peace and tranquility in border areas and… pic.twitter.com/HBYS5lhe9d— Narendra Modi (@narendramodi) August 31, 2025
دونوں رہنما کازان میں ہونے والی ملاقات کے بعد سے ہونے والی پیش رفت، اٹھائے گئے اقدامات اور اس ملاقات کے بعد سے دو طرفہ تعلقات میں برقرار رہنے والی رفتار پر خوش تھے۔ انہوں نے دو طرفہ تعلقات کے اصولوں کے بارے میں اپنی متعلقہ تفہیم کے بارے میں بات کی، جس سے توقع کی جاتی ہے کہ تعلقات کے دیگر پہلوؤں پر کام کرتے ہوئے دونوں فریقین کے مستقبل کے اقدامات کی رہنمائی کریں گے۔
دوطرفہ تجارتی خسارہ کم کرنے پر زور
وکرم مصری نے کہا، "اقتصادی اور تجارتی تعلقات کے لحاظ سے، عالمی تجارت کو مستحکم کرنے میں ہندوستانی اور چینی معیشتوں کے کردار کو تسلیم کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے ایک بار پھر اپنے دو طرفہ تجارتی خسارے کو کم کرنے، دونوں سمتوں میں دو طرفہ تجارتی اور سرمایہ کاری کے تعلقات کو آسان بنانے کے ساتھ ساتھ پالیسی کی شفافیت اور اسٹریٹجک سمت میں آگے بڑھنے کی ضرورت پر زور دیا۔"
مصری نے کہا، "وزیر اعظم نے صدر شی جن پنگ کو 2026 میں ہندوستان کی میزبانی میں ہونے والے برکس سربراہی اجلاس میں مدعو کیا ہے۔ صدر شی نے دعوت کے لیے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا اور ہندوستان کی برکس سربراہی کے لیے چین کی مکمل حمایت کی پیشکش کی۔"
یہ بھی پڑھیں: