راہل گاندھی اور کمل ہاسن کے پارلیمانی دفاعی کمیٹی میں اہم کردار ادا کرنے کی توقع

پارلیمانی دفاعی کمیٹی میں لوک سبھا کے 21، راجیہ سبھا کے 10 ارکان شامل۔ان میں تجربہ کار اراکین پارلیمنٹ اور نئے چہرے دونوں شامل ہیں۔

راہل گاندھی (IANS)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 2, 2025 at 7:08 AM IST

نئی دہلی: نئی تشکیل شدہ پارلیمانی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے دفاع میں تجربہ کار ممبران پارلیمنٹ اور لوک سبھا اور راجیہ سبھا دونوں کے نئے چہرے شامل ہیں۔ 26 ستمبر سے بی جے پی کے سینئر لیڈر رادھا موہن سنگھ کو اس کا چیئرمین مقرر کیا گیا ہے۔ یہ پارلیمانی کمیٹی ہندوستان کی دفاعی پالیسیوں، فوجی تیاریوں اور اسٹریٹجک معاملات کی نگرانی میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔

دفاعی کمیٹی میں لوک سبھا کے 21 اور راجیہ سبھا کے 10 ارکان شامل ہیں۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی کمیٹی کے اہم ارکان میں شامل ہیں۔ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی اس سے قبل مختلف پارلیمانی کمیٹیوں میں خدمات انجام دے چکے ہیں، لیکن دفاعی کمیٹی میں ان کی شمولیت قومی سلامتی اور فوجی بہبود پر ان کے واضح موقف کے پیش نظر قابل ذکر ہے۔

معروف اداکار اور سیاستدان کمل ہاسن کو بھی پارلیمانی کمیٹی برائے دفاع میں شامل کیا گیا ہے۔ مکل نیدھی میم پارٹی کے بانی ہاسن راجیہ سبھا کے رکن ہیں۔ انہوں نے طویل عرصے سے شفافیت، تکنیکی جدید کاری، اور شہریوں پر مبنی حکمرانی کی وکالت کی ہے۔ دفاعی کمیٹی میں ان کی شمولیت ثقافتی سرگرمی سے سٹریٹجک پالیسی سازی کی طرف ایک اہم تبدیلی کی نشاندہی کرتی ہے۔ کمل ہاسن اپنے واضح خیالات اور اصلاحی اقدامات کے لیے جانے جاتے ہیں۔ توقع ہے کہ ان کی موجودگی سے دفاعی جدت اور سول ملٹری تعلقات پر بات چیت کے لیے نئے تناظر سامنے آئیں گے۔

کمیٹی کے دیگر ممتاز لوک سبھا ممبران میں کارتی چدمبرم، مہوا موئترا، روی کشن (رویندر شکلا)، جگدیش شیٹر، اور تھرومالاوان تھولکاپیان شامل ہیں۔ راجیہ سبھا کے ارکان میں شکتی سنگھ گوہل، پریم چند گپتا، مجیب اللہ خان، اور سدھانشو ترویدی شامل ہیں۔ پارلیمانی کمیٹی کا مینڈیٹ دفاعی بجٹ، خریداری کی پالیسیوں اور سٹریٹجک اصولوں کا جائزہ لینا ہے۔

یہ کمیٹی، جو تجربہ کار لیڈروں اور پرجوش نئے چہروں پر مشتمل ہے، امید کی جاتی ہے کہ ابھرتے ہوئے عالمی چیلنجوں کے درمیان ہندوستان کی دفاعی ترجیحات کی تشکیل میں کلیدی کردار ادا کرے گی۔ دفاعی کمیٹی میں راہل گاندھی اور کمل ہاسن جیسے لیڈروں کی شمولیت پارلیمنٹ کے قومی سلامتی پر جامع اور باخبر مکالمے کو فروغ دینے، سیاسی تقسیم کو ختم کرنے اور ہندوستان کے دفاعی ڈھانچے کو مضبوط بنانے کے لیے متنوع مہارت کو بروئے کار لانے کے ارادے کی نشاندہی کرتی ہے۔

