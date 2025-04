ETV Bharat / bharat

وقف بائی یوزر کیا ہے؟ اس کے تحت وقف کی کون سی بڑی جائیدادیں آتی ہیں، جان کر حیران رہ جائیں آپ - WHAT IS WAQF BY USER

Published : April 18, 2025

حیدرآباد: وقف ایکٹ کو لے کر سپریم کورٹ میں سماعت جاری ہے۔ اس دوران آرٹیکل 26 اور مذہبی حقوق سمیت کئی مسائل پر بات ہو رہی ہے۔ لیکن اس دوران زیادہ تر بحث وقف بائی یوزر ( یعنی وقف از صارف) پر ہو رہی ہے۔ عدالت نے قانون سے اس شق کو ہٹانے کے بارے میں مرکز سے جواب طلب کیا ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ اس کی وجہ سے ہزاروں سالوں سے موجود مذہبی املاک کی حیثیت ختم ہو سکتی ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ وقف بائی یوزر یعنی وقف از صارف کیا ہے اور اس میں وقف کی کون سی بڑی جائدادیں شامل ہیں۔ وقف بائی یوزر کیا ہے؟ وقف سے صارف کا مطلب ہے وہ جائیداد جس کی کوئی رسمی دستاویزات نہ ہوں۔ لیکن پھر بھی یہ جائیدادیں عرصہ دراز سے مذہبی مقاصد کے لیے استعمال ہو رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان جائیدادوں کو وقف کے تحت وقف جائیداد تصور کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی شخص جائیداد کو مذہبی مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے لیکن اس کے ملکیتی حقوق حکومت کو منتقل نہیں کرتا۔ ایسی جائیدادیں قانونی طور پر کسی شخص کی ملکیت نہیں ہوتیں، لیکن وہ استعمال ہوتی ہیں۔ کون سی وقف جائیدادیں شامل ہیں؟ ہندوستان کے وقف اثاثہ جات کے انتظامی نظام کے اعداد و شمار کے مطابق، ملک میں کل 8.72 لاکھ وقف جائیدادیں ہیں۔ یہ 38 لاکھ سے زیادہ کے رقبے پر پھیلی ہوئی ہیں۔ اس میں سے 4.02 لاکھ جائیدادیں وقف بائی یوزر ہیں۔ وقف املاک میں مساجد، قبرستان، دکانیں، مکانات، زرعی اراضی، مزارات اور درگاہیں شامل ہیں۔ نئے قانون کے تحت وقف بائی یوزر میں تبدیلی نئے قانون کے تحت کسی بھی جائیداد کو محض اس بنیاد پر وقف قرار نہیں دیا جا سکتا کہ وہاں طویل عرصے سے مذہبی سرگرمیاں جاری ہیں۔ اب کسی بھی نئے وقف کا اعلان کرنے کے لیے اس سے متعلق قانونی دستاویزات دکھانا ضروری ہوگا۔ نئے قانون کے تحت ایک طرح سے وقف از صارف کو ختم کر دیا گیا ہے۔ وقف علی الاولاد کیا ہے؟

وقف علی الاولاد صدیوں سے دولت کے تحفظ اور مذہبی کاموں کی حمایت میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ وقف الاولاد کا مطلب ہے 'خاندان کے لیے وقف'۔ یہ بھی وقف کی ایک قسم ہے، جس میں ایک مسلمان شخص اپنی جائیداد اپنے خاندان کے افراد، بچوں اور پوتے پوتیوں کے فائدے کے لیے عطیہ کرتا ہے۔ اس کا مقصد خاندان کی مالی حفاظت اور ذمہ داری کو یقینی بنانا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی زرعی زمین ہو تو خاندان کو اس سے کماتے رہنا چاہیے یا کرایہ وصول کرتے رہنا چاہیے۔ وقف بورڈ کی جائیداد پر سپریم کورٹ کا کیا فیصلہ ہے؟ واضح رہے کہ وقف ایکٹ سے متعلق درخواستوں پر سپریم کورٹ میں جمعرات کو سماعت ہوئی۔ سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت کو جواب دینے کے لیے 7 دن کا وقت دیا۔ لیکن ساتھ ہی عدالت نے کہا ہے کہ وقف املاک میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ مرکز نے سپریم کورٹ کو یقین دلایا ہے کہ وہ اگلی سماعت تک 'وقف بذریعہ ڈیڈ' اور 'وقف از صارف' جائیدادوں کو ختم نہیں کرے گا۔ یعنی وہ جائیدادیں جو وقف بورڈ کو صارف کے ذریعہ موصول ہوئی ہیں، وقف بورڈ کے نام پر رجسٹرڈ ہیں، وقف بورڈ کے نام پر گزیٹ شدہ ہیں، ان کی غیر نوٹیفائی نہیں کی جائے گی۔ سماعت کے دوران سالیسٹر جنرل نے کہا کہ مرکزی حکومت 7 دنوں کے اندر اپنا جواب داخل کرنا چاہتی ہے۔ وہ عدالت کو یقین دلاتے ہیں کہ سیکشن 9 اور 14 کے تحت کونسل اور بورڈ میں کوئی تقرری نہیں کی جائے گی۔ اگلی سماعت تک، نہ تو صارف کے ذریعہ وقف میں کوئی تبدیلی کی جائے گی اور نہ ہی کلکٹر کے ذریعہ اس میں کوئی تبدیلی کی جائے گی۔ آخر حکومت نے شق کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کیوں کی؟ سینئر وکیل کپل سبل نے کہا، 'یوزر کے ذریعہ وقف' وقف کی شرط ہے۔ اسے یوں سمجھیں، میری ایک جائیداد ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہاں یتیم خانہ بنایا جائے، پھر اس میں حرج کیا ہے؟ میرے پاس زمین ہے اور میں اس پر تعمیر کرنا چاہتا ہوں۔ تو حکومت مجھ سے رجسٹریشن کروانے کو کیوں کہے گی؟ اس پر سی جے آئی نے کہا کہ اگر آپ وقف کو رجسٹر کروا لیں تو ریکارڈ کو برقرار رکھنا آسان ہو جائے گا۔