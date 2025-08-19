اگر اس سے شہریت ثابت نہیں ہوتی تو آدھار کارڈ کا کیا فائدہ؟ یہاں جانیں

نئی دہلی: آدھار کارڈ ہر ہندوستانی شہری کے لیے ایک اہم دستاویز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آئے روز اس پر کوئی نہ کوئی بحث ہوتی رہتی ہے۔ سرکاری اسکیموں کا فائدہ اٹھانا لازمی سمجھا جاتا ہے۔ ایک ہی وقت میں، اسے کبھی کبھی ایک مضبوط دستاویز ماننے سے انکار کر دیا جاتا ہے-
اس وجہ سے کئی بار لوگ اس الجھن میں پڑ جاتے ہیں کہ آدھار کارڈ کا استعمال کیا ہے؟ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جب آدھار بنانے کے لیے بائیو میٹرک معلومات لی جاتی ہیں اور اسے ہر چیز سے جوڑ دیا جاتا ہے، تو پھر اسے مضبوط دستاویز کیوں نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ خاص طور پر اسے شہریت کا ثبوت نہیں سمجھا جاتا۔
اتنا ہی نہیں سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ آدھار کو فیصلہ کن دستاویز نہیں مانا جا سکتا۔ یہ شہریت کا یقینی ثبوت نہیں ہو سکتا۔ غور طلب ہے کہ آدھار کارڈ پر واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ 'آدھار شناخت کا ثبوت ہے، شہریت یا تاریخ پیدائش نہیں۔ اسے تصدیق کے ساتھ استعمال کیا جانا چاہئے۔
ایسے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آدھار کسی ہندوستانی کی شہریت کا ثبوت نہیں ہے تو پھر اس کا کیا فائدہ؟ اگر آپ کے ذہن میں بھی یہی سوال پیدا ہو رہا ہے تو آئیے آپ کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔
دھوکہ دہی کو روکنے میں مدد کرتا ہے
آدھار ایک دستاویز ہے جو آپ کی شناخت کرتا ہے۔ یعنی ایک شخص کے پاس صرف ایک آدھار ہو سکتا ہے۔ نیز، دو لوگوں کے پاس ایک ہی آدھار نہیں ہو سکتا۔ اس سے دھوکہ دہی کو روکنے میں مدد ملتی ہے اور کوئی بھی شخص کسی دوسرے کا نام یا شناخت استعمال کرکے کوئی غلط کام نہیں کرتا ہے۔
آدھار کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟
آپ سم خریدنے کے لیے آدھار کارڈ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آدھار کارڈ کو ایڈریس پروف کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ تمام سرکاری دفاتر میں درست ہے۔ اس لیے اسے سرکاری اسکیموں کے لیے بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔
اتنا ہی نہیں، ایل پی جی سبسڈی، پنشن یا کسی بھی طرح کی اسکالرشپ کے لیے بھی آدھار کارڈ ضروری ہے۔ آپ کو بینک اکاؤنٹ یا کسی اور چیز میں کے وائی سی کے لیے بھی آدھار کارڈ کی ضرورت پڑتی ہے۔