ETV Bharat / bharat

موک ڈرل کیا ہوتی ہے، جو 7 مئی کو ملک کے 259 مقامات پر کرائی جائے گی، یہاں جانیں - WHAT IS THE MOCK DRILL

موک ڈرل کیا ہوتی ہے ( File: Etv Bharat )

By ETV Bharat Urdu Team Published : May 6, 2025 at 1:49 PM IST 3 Min Read

نئی دہلی: پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد ہندوستان اور پاکستان میں ہر گزرتے دن کے ساتھ کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔ دونوں جانب سے ایک دوسرے پر پابندی لگانے کا سلسلہ جاری ہے۔ بیان بازی بھی جنگ کے اشارے دے رہی ہے۔ ایسے میں مرکزی وزارت داخلہ نے ملک کے 259 مقامات پر جنگ کے حالات میں احتیاطی طور پر موک ڈرل کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزارت داخلہ نے اس ضمن میں آج اہم میٹنگ کی جس میں تمام ریاستوں کے چیف سکریٹری ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعہ میٹنگ میں شریک ہوئے۔ اس میٹنگ میں 7 مئی کو ہونے والی موک ڈرل کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ ایسے میں اس رپورٹ میں جانیے موک ڈرل کیا ہوتی ہے اور اس میں آپ کو کیا کرنا ہے۔ جموں و کشمیر کے پہلگام میں دہشت گردانہ حملے کے بعد ملک بھر میں سیکورٹی ایجنسیاں الرٹ ہیں۔ ایسے میں عوامی مقامات، اسکولوں، مالوں، ریلوے اسٹیشنوں، بس اسٹانڈوں اور دیگر پرہجوم علاقوں میں 7 مئی کو موک ڈرل کی جائے گی۔ اس کا مقصد کسی بھی ہنگامی صورتحال میں عام لوگوں، سیکورٹی اہلکاروں اور ریسکیو ٹیموں کے فوری ردعمل اور تیاریوں کو جانچنا ہے۔ موک ڈرل کیا ہے؟ موک ڈرل پہلے سے منصوبہ بند مشق ہوتی ہے جس میں کسی آفت یا خطرے کی صورت حال کو ڈرامائی طور پر نقل کیا جاتا ہے تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ اس وقت لوگ کیا ردعمل ظاہر کریں گے۔ موک ڈرل کے دوران کئی بار حقیقت پسندانہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جیسے کہ کہیں آگ لگی ہو، دہشت گرد حملہ ہوا ہو یا زلزلہ آ گیا ہو۔ لوگوں کو بحفاظت نکالنے اور اس صورت حال میں امدادی کارروائیاں کرنے کا پورا عمل سنجیدگی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ موک ڈرل کیوں ضروری ہیں؟ کسی بھی قسم کی ہنگامی صورتحال اور ایمرجنسی کے لیے ہمیشہ تیار رہنا ضروری ہوتا ہے۔ ان تیاریوں کو انتظامیہ موک ڈرل کے ذریعہ چیک کرتی ہے۔ اس میں دیکھا جاتا ہے۔۔۔ 1- ہنگامی صورتحال میں عام لوگ کیسا رویہ اختیار کریں گے؟ 2- سیکیورٹی اور ریسکیو ٹیمیں کتنی تیزی سے رد عمل دیتی ہیں؟

3- علاقوں کے موجودہ سیکیورٹی ٹولز اور الرٹ سسٹم کتنے موثر ہیں۔ موک ڈرل کس طرح کی جاتی ہے؟ موک ڈرل کے دوران مندرجہ ذیل باتوں کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔۔ 1- پہلے سے طے شدہ وقت پر الارم یا الرٹ کی آواز آتی ہے 2- لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ صورتحال کیا ہے، جیسے کہ آتشزدگی، بم کا گرنے یا پھٹنے کا خطرہ یا زلزلہ 3- سب کو تیزی سے اور محفوظ طریقے سے نکالنے کی مشق 4- فائر بریگیڈ، این ڈی آر ایف، پولیس اور طبی ٹیمیں جائے واقعہ پر فوری پہنچتی ہیں 5- موک ڈرل کے دوران پورے عمل کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ اس میں کتنا وقت لگا، کیا کوتاہیاں تھیں، اور کیا بہتر کیا جا سکتا ہے یہ بھی پڑھیں: ہند ۔ پاک کشیدگی پر سیکوریٹی کونسل کا بند کمرہ مشاورتی اجلاس، تحمل سے کام لینے کی اپیل