بھارت اور پاکستان کے درمیان سندھ طاس معاہدہ کیا ہے؟ جسے بھارت نے پہلگام حملے کے بعد معطل کر دیا - WHAT IS THE INDUS WATERS TREATY

بھارت اور پاکستان کے درمیان سندھ طاس معاہدہ کیا ہے؟ ( Etv Bharat )

Published : April 24, 2025 at 7:32 AM IST

نئی دہلی: پی ایم مودی کی زیر صدارت کابینہ اجلاس کے بعد بھارت نے پاکستانیوں کو سارک کے تحت ویزے بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے پریس کانفرنس میں واضح کیا کہ، تمام پاکستانیوں کے بھارتی ویزے کینسل کیے جارہے ہیں۔ بھارت میں موجود پاکستانیوں کو 48 گھنٹوں میں ملک چھوڑنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدے کو معطل کرنے کا اقدام منگل کو جموں و کشمیر کے سیاحتی مقام پہلگام میں دہشت گردوں کی فائرنگ کے واقعے میں 26 افراد کی ہلاکت کے بعد سامنے آیا ہے۔ یہاں جانیں آخر سندھ طاس معاہدہ کیا ہے جس کو بھارت نے معطل کر دیا۔ سندھ طاس معاہدہ کیا ہے؟ سندھ طاس معاہدے کو انگریزی میں Indus Waters Treaty کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ ایک تاریخی معاہدہ ہے جو پاکستان اور بھارت کے درمیان 1960 میں طے پایا تھا۔ یہ معاہدہ ہند۔پاک کے درمیان دریاؤں کے پانی کی تقسیم کو لے کر کیا گیا تھا تاکہ پانی کے مسائل پر دونوں ممالک کے درمیان کوئی جنگ یا تنازعہ نہ ہو۔ ہند طاس معاہدے کو معطل کرنا پاکستان کے لیے درد سر ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ زرعی ملک ہونے کے ناطے پاکستان میں فصلوں کی کاشت کا زیادہ تر دارومدار دریاؤں سے پانی کی آمد پر ہوتا ہے۔ ایسے میں سندھ طاس معاہدہ پاکستان کے لیے کافی اہمیت کا حامل ہے۔ سندھ طاس معاہدے کی ضرورت 1948 میں اس وقت پیش آئی جب بھارت نے مشرقی دریاؤں کا پانی بند کردیا تھا۔ دونوں ملکوں کے درمیان پیدا ہونے والی کشیدگی کے باعث بین الاقوامی برادری متحرک ہوئی اور 19ستمبر 1960 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان سندھ طاس معاہدہ طے پا گیا۔ راوی، بیاس اور ستلج کے دریاؤں کے پانی میں بھارت کا حصہ 33 ملین ایکڑ فٹ (MAF) تک شامل ہے۔ جب کہ دریاؤں پر تین اہم ڈیموں کی تعمیر کے بعد ملک میں تقریباً 95 فیصد پانی استعمال ہو رہا تھا، تقریباً 5 فیصد پانی یا 1.6 ملین ایکڑ فٹ پانی پاکستان کو جائے گا۔ بھارت جنگی حالات میں پاکستان میں خشک سالی پیدا کر سکتا ہے:

سندھ، چناب اور جہلم پاکستان کی لائف لائن ہیں کیونکہ ملک پانی کی فراہمی کے لیے ان دریاؤں پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے۔ چونکہ یہ دریا پاکستان سے نہیں نکلتے بلکہ بھارت کے راستے ملک میں آتے ہیں، اس لیے پاکستان کو خشک سالی اور قحط کا خطرہ ہے۔ چناب اور جہلم بھارت سے نکلتے ہیں، سندھ چین سے نکلتے ہیں، بھارت کے راستے پاکستان جاتے ہیں۔ چوں کہ مغربی دریاؤں میں سے کئی کا منبع بھارت اور جموں کشمیر میں ہے اس لیے اس معاہدہ کی رو سے بھارت کو مغربی دریاؤں کے پانی کو محدود آبپاشی کے استعمال اور بجلی کی پیداوار، نیویگیشن کی اجازت ہے۔ معاہدے کی تمہید خیر سگالی، دوستی اور تعاون کے جذبے کے ساتھ دریاؤں کے انڈس سسٹم سے پانی کے زیادہ سے زیادہ استعمال کے لیے ہر ملک کے حقوق اور ذمہ داریوں کو تسلیم کرتی ہے۔ اگرچہ یہ معاہدہ دونوں ممالک کی سلامتی کے پہلوؤں سے منسلک نہیں ہے، لیکن پاکستان، مشرقی اور مغربی دونوں دریاؤں کے نیچے بہنے والا ملک ہونے کے ناطے، خدشہ ہے کہ بھارت ممکنہ طور پر پاکستان میں سیلاب یا خشک سالی پیدا کر سکتا ہے، خاص طور پر جنگی حالات کے وقت۔ حالانکہ پاکستان اور بھارت کے انڈس واٹر کمشنرز کا گزشتہ تین سالوں سے اجلاس بھی نہیں ہو سکا، دونوں ملکوں کے درمیان انڈس واٹر کمشنرز کا آخری اجلاس 30 اور 31 مئی 2022کو نئی دہلی میں ہوا تھا۔ سندھ طاس معاہدے کی تاریخ: 1960 کا سندھ طاس معاہدہ عالمی بینک کی ثالثی میں طے پایا تھا۔ اس پر 19 ستمبر 1960 کو کراچی میں اس وقت کے بھارتی وزیر اعظم جواہر لال نہرو اور اس وقت کے پاکستانی صدر اور فیلڈ مارشل ایوب خان نے دستخط کیے تھے۔ بھارت پہلے بھی لے چکا ہے ایکشن: 2016 میں اڑی عسکریت پسندانہ حملے کے بعد، ہندوستان نے مشرقی دریاؤں کے غیر استعمال شدہ پانی کو ٹیپ کرنے کے لیے انڈس واٹر کمیشن اور فاسٹ ٹریک ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کے مذاکرات معطل کر دیے۔ تین منصوبوں میں جموں و کشمیر میں اُجھ ڈیم پروجیکٹ، شاہ پور کنڈی ڈیم پروجیکٹ اور پنجاب میں دوسرا ستلج-بیس لنک شامل ہے۔ 23 اپریل 2025 کو، ہندوستان کے سکریٹری خارجہ نے 2025 کے بیسران ویلی دہشت گردانہ حملے کے بعد پاکستان کے ساتھ سندھ طاس معاہدہ کو معطل کرنے کا اعلان کیا تھا۔ یہ بھی پڑھیں: پہلگام دہشت گردانہ حملہ: سندھ طاس معاہدہ ملتوی، پاک ہائی کمیشن بند، بھارت نے پاکستان کے خلاف بڑے فیصلے لیے