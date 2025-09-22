آج پوری دنیا میں دن اور رات برابر، موسم خزاں کی آمد کا موقع، فلکیاتی واقعہ، خط استوا کے راز کے بارے میں ضرور جانیں
آج 22 ستمبر سے راتیں لمبی ہونا شروع ہو جائیں گی۔ سورج براہ راست زمین کے خط استوا کے اوپر نظر آتا ہے۔
Published : September 22, 2025 at 11:20 AM IST
حیدرآباد، تلنگانہ: آج 22 ستمبر کو ایک حیرت انگیز فلکیاتی واقعہ رونما ہو رہا ہے۔ دن رات برابر ہوں گے۔ سورج براہ راست زمین کے خط استوا کے اوپر ظاہر ہوتا ہے۔ اس تاریخ کو پوری دنیا میں دن اور رات تقریباً برابر ہیں۔ اسے Equinox کہتے ہیں۔ اس دن کے بعد خزاں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ فلکیاتی واقعہ کیا ہے؟ خط استوا کیا ہے؟ یہ فلکیاتی رجحان کیا ہے، ایکوینوکس پوائنٹ کیا ہے؟ اس کی وجہ اور اثر کیا ہے؟ آئیے معلوم کرتے ہیں۔
یہ فلکیاتی واقعہ سال میں دو بار ہوتا ہے
گورکھپور کے ویر بہادر سنگھ پلانیٹیریم کے ماہر فلکیات امر پال سنگھ بتاتے ہیں کہ ایکوینوکس ایک فلکیاتی واقعہ ہے جب سورج آسمانی خط استوا کو عبور کرتا ہے، یعنی سورج کی کرنیں براہ راست خط استوا کے اوپر گرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ زمین پر دن اور رات کا دورانیہ تقریباً برابر ہو جاتا ہے۔ یہ فلکیاتی واقعہ سال میں دو بار ہوتا ہے۔ موسم بہار (21 مارچ کے آس پاس) اور خزاں کا ایکوینوکس (22-23 ستمبر کے آس پاس)۔ اس سال خزاں کا موسم 22 ستمبر کو شروع ہو رہا ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ 22 ستمبر 2025 کو دن اور رات برابر ہو جائیں گے اور اس تاریخ کے بعد ہندوستان سمیت شمالی نصف کرہ کے تمام ممالک میں دن آہستہ آہستہ چھوٹے اور راتیں لمبی ہونا شروع ہو جائیں گی۔
Equinox کیا ہے؟
ماہر فلکیات امر پال سنگھ نے وضاحت کی کہ Equinox کا مطلب ہے "برابر رات" (لاطینی: aequus = equal، nox = night)۔ اس دن دن اور رات تقریباً برابر ہو جاتے ہیں۔ خزاں کا مساوات شمالی نصف کرہ میں خزاں کے آغاز اور جنوبی نصف کرہ میں بہار کے آغاز کی نشاندہی کرتا ہے۔ سیدھے الفاظ میں، ایکوینوکس ایک فلکیاتی واقعہ ہے جب سورج براہ راست زمین کے خط استوا کے اوپر ظاہر ہوتا ہے۔
آج کے بعد دن چھوٹے ہونے لگیں گے
بتایا گیا ہے کہ 22 ستمبر کو سورج کا طلوع آفتاب اور غروب بالترتیب °90 اور °270 پر ہو گا۔ اس دن کے بعد سے، شمالی نصف کرہ (بشمول ہندوستان) میں راتیں لمبی اور دن چھوٹے ہونے لگیں گے۔ ماہر فلکیات نے مشورہ دیا کہ سورج کو کبھی بھی ننگی آنکھ سے نہ دیکھنا ضروری ہے۔ سورج سے نکلنے والی الٹرا وائلٹ، انفراریڈ اور دیگر نقصان دہ شعاعیں آنکھوں کو شدید نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ سورج کو دیکھنا مصدقہ خصوصی چشموں یا شمسی چشموں، پن ہول کیمروں، یا شمسی فلٹرز کے ساتھ سورج پر نظر کرنے والی خصوصی دوربینوں کی مدد سے اور صرف ایک ماہر کی مدد سے کیا جانا چاہیے۔
اس کے پیچھے کیا وجہ ہے
ماہر فلکیات امر پال سنگھ اس کے پیچھے فلکیات کی وضاحت کرتے ہیں۔ یہ بات مشہور ہے کہ زمین اپنے محور پر °23.5 جھکی ہوئی ہے۔ یہ جھکاؤ موسموں کی تبدیلی کی وجہ ہے۔ اس جھکاؤ کی وجہ سے اپنے محور پر ایک گردش کو پورا دن کہا جاتا ہے۔ اسی وقت، زمین سورج کے گرد گھومتی رہتی ہے۔ جب ایک مدار مکمل ہو جائے تو اسے سال کہا جاتا ہے۔ مارچ اور ستمبر کے دوران سورج کی کرنیں براہ راست خط استوا پر پڑتی ہیں، اس لیے اس دن پوری دنیا میں دن اور رات تقریباً برابر ہوتے ہیں۔ اب، اگر ہم مارچ کے مساوات پر غور کریں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد، شمالی نصف کرہ گرمی کا تجربہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ستمبر کے مساوات کے بعد، شمالی نصف کرہ سرد موسم (خزاں) کا تجربہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔
قدیم تہذیبوں پر کیا اثرات مرتب ہوئے؟
اہرین فلکیات بتاتے ہیں کہ اس حوالے سے دنیا بھر کی انسانی تہذیب میں بہت سے قدیم عقائد پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر، مصری تہذیب میں، کچھ اہرام اور مندر/خصوصی مقامات اور فلکیاتی آلات بنائے گئے تھے تاکہ سورج کی کرنیں ایک خاص زاویہ سے ایکوینوکس کے دن گریں۔ مایا تہذیب میں، اس دن چیچن اتزا کے اہرام پر سورج کا سایہ سانپ کی شکل میں نمودار ہوتا تھا، جسے دیوتا کوکولکان کی آمد سمجھا جاتا تھا۔ یونان اور روم میں اس دن کو فصل کی کٹائی اور موسموں کی تبدیلی کا تہوار سمجھا جاتا تھا۔ قدیم ہندوستانی سائنسی تاریخ، قدیم ہندوستانی کیلنڈر اور قدیم فلکیات، ریاضی اور علم نجوم میں، ایکوینوکس پوائنٹس کو موسموں کی تبدیلی کا اشارہ سمجھا جاتا ہے۔ یہاں یہ زرعی سائیکل اور تہواروں سے بھی جڑا ہوا ہے۔
ایکوینوکس کا اثر
اس عرصے میں دن اور رات تقریباً برابر ہوں گے۔
زمین کے تمام مقامات پر دن اور رات کی لمبائی تقریباً برابر ہے۔
سورج کا مقام: سورج براہ راست زمین کے خط استوا کے اوپر ہے۔
شمالی نصف کرہ میں خزاں کا آغاز، جنوبی نصف کرہ میں بہار کا آغاز۔
دن بھر سائے کی سمت بنیادی طور پر جنوب کی طرف ہوتی ہے (شمالی نصف کرہ میں)۔
ماہر فلکیات نے وضاحت کی کہ ایکوینوکس نہ صرف ایک فلکیاتی واقعہ ہے بلکہ بدلتے موسموں کا عالمی سگنل بھی ہے۔ لہٰذا، ہندوستان سمیت پوری دنیا میں، یہ دن اس بات پر روشنی ڈالتا ہے کہ کس طرح زمین کا جھکاؤ اور حرکت ہماری زندگیوں، موسموں اور فصلوں پر گہرا اثر ڈالتی ہے۔ مزید برآں، یہ قدیم عقائد اور جدید فلکیات کو جوڑنے والے ایک شاندار لنک کے طور پر کام کرتا ہے۔