کیا ہوگا اگر نتیش اور نائیڈو پلٹ گئے؟ کیا ان کے بغیر بھی نریندر مودی حکومت بنا سکتے ہیں؟ - What if Nitish and Naidu Quit NDA

By ETV Bharat Urdu Team Published : Jun 6, 2024, 12:55 PM IST | Updated : Jun 6, 2024, 1:06 PM IST

کیا ہوگا اگر نتیش اور نائیڈو پلٹ گئے؟ کیا ان کے بغیر بھی مودی حکومت بنا سکتے ہیں؟ ( Etv Bharat )

نئی دہلی: لوک سبھا انتخابات 2024 کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اس بار کسی پارٹی کو اکثریت نہیں ملی۔ تاہم، بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کی قیادت والے اتحاد این ڈی اے نے 292 نشستیں حاصل کی ہیں۔ اس میں جنتا دل یونائیٹڈ (جے ڈی یو) اور تیلگو دیشم پارٹی (ٹی ڈی پی) کی 28 سیٹیں بھی شامل ہیں۔ جبکہ انڈیا الائنس کو 234 سیٹیں ملی ہیں۔ ایسے میں اب سب کی نظریں بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار اور ٹی ڈی پی سربراہ چندرابابو نائیڈو پر ہیں، جو این ڈی اے کا حصہ ہیں۔ دراصل انتخابات میں جے ڈی یو کو 12 اور ٹی ڈی پی کو 16 سیٹیں ملی ہیں۔ اس طرح دونوں پارٹیوں نے کل 28 سیٹیں جیتی ہیں۔ موجودہ حالات میں ان دونوں جماعتوں کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے۔ اس کے علاوہ سب کی توجہ آزاد اور چھوٹی پارٹیوں کے 17 ایم پیز پر بھی رہے گی۔ یہ ایم پی نہ تو این ڈی اے کا حصہ ہیں اور نہ ہی انڈیا بلاک کا۔ تاہم یہ ارکان پارلیمنٹ حکومت کے مستقبل کا فیصلہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ارکان پارلیمنٹ کون ہیں؟ ان ممبران پارلیمنٹ میں پورنیہ سے جیتنے والے پپو یادو، نگینہ سے جیتنے والے چندر شیکھر آزاد، پنجاب کے فرید کوٹ سے جیتنے والے سبرجیت سنگھ خالصہ، امرت پال سنگھ، دمن اور دیو سے جیتنے والے آزاد پٹیل امیش بھائی، سانگلی سے وشال پاٹل اور بارہمولہ سے جیتنے والے انجینئر رشید کے نام شامل ہیں۔ نتیش نائیڈو بی جے پی چھوڑ دیں تو کیا ہوگا؟ آپ کو بتاتے چلیں کہ بی جے پی کو اپنے بل بوتے پر اکثریت نہیں ملی ہے اور وہ اپنے اتحادیوں کی مدد سے اکثریت کا ہندسہ عبور کر رہی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر چندرا بابو نائیڈو اور نتیش کمار بی جے پی کو چھوڑ دیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ لوک سبھا میں کل 543 سیٹیں ہیں۔ ان میں سے اکیلے بی جے پی کے پاس 240 ہیں۔ این ڈی اے کے پاس 294 سیٹوں کے ساتھ اکثریت ہے۔ یعنی این ڈی اے کے پاس اکثریت سے 22 ایم پی زیادہ ہیں۔ ایسے میں اگر چندرا بابو نائیڈو ہی این ڈی اے کو چھوڑ دیتے ہیں تو این ڈی اے کی تعداد 278 ہو جائے گی جو کہ اکثریت سے زیادہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگر نتیش کمار بھی بی جے پی سے الگ ہوجاتے ہیں تو این ڈی اے کے پاس صرف 266 ارکان رہ جائیں گے، جو کہ اکثریتی تعداد سے 6 کم ہے۔ کیا نائیڈو-نتیش کے بغیر حکومت بن سکے گی؟ اگر نتیش اور نائیڈو دونوں بی جے پی کو چھوڑ دیتے ہیں تو این ڈی اے اکثریت کا ہندسہ عبور نہیں کر پائے گا۔ اس صورت حال میں بی جے پی کو 6 سیٹوں کی ضرورت ہوگی۔ وہ چھوٹی پارٹیوں یا آزاد ایم پیز کے ساتھ مل کر ان سیٹوں کو پر کر سکتی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ اس الیکشن میں کل سات آزاد ممبران پارلیمنٹ نے کامیابی حاصل کی ہے۔ باقی ممبران پارلیمنٹ کا تعلق چھوٹی پارٹیوں سے ہے، جو ضرورت پڑنے پر بی جے پی کی حمایت کر سکتے ہیں۔ یہ بھی پڑھیں: نتیش، نائیڈو اور چراغ – مودی کابینہ میں کس کو کیا ملے گا؟ کس کا کیا ہے مطالبہ؟

Last Updated : Jun 6, 2024, 1:06 PM IST