بی ایس ایف جوان پرنم کی واپسی پر ان کی اہلیہ نے کیا کچھ کہا - BSF JAWAN PURNAM KUMAR SHAW WIFE

بی ایس ایف جوان پرنم کی واپسی پر ان کی اہلیہ نے کیا کچھ کہا ( Image Source: ANI )

By ETV Bharat Urdu Team Published : May 14, 2025 at 3:16 PM IST | Updated : May 14, 2025 at 3:22 PM IST 3 Min Read

حیدرآباد: بدھ کو پاکستان کی حراست سے رہا ہونے والے بارڈر سیکورٹی فورس کے جوان پرنم کمار شا کے اہل خانہ میں خوشی کا ماحول ہے۔ جبکہ پرنم کمار کی اہلیہ رجنی شا نے کہا کہ آج میرے لیے بڑا دن ہے۔ صبح بی ایس ایف ہیڈکوارٹر سے فون آیا کہ پورم ہندوستان واپس آگیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ پورنم غلطی سے بین الاقوامی سرحد عبور کر کے پاکستان پہنچ گیا تھا جس کے بعد اسے پاکستانی رینجرز نے پکڑ لیا۔ تب سے لوگ ان کی وطن واپسی کا انتظار کر رہے تھے۔ پورنم کی بیوی رجنی نے کہا کہ صبح ویڈیو میں بات ہوئی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، ہم ٹھیک ہیں اور آپ کو 3 بجے کال کریں گے۔ یہی نہیں، رجنی نے اپنے شوہر کی وطن واپسی پر ہاتھ جوڑ کر مرکزی اور ریاستی حکومتوں کا شکریہ ادا کیا۔ مرکزی حکومت کے بارے میں پوچھے جانے پر رجنی نے کہا کہ اگر پی ایم مودی ہیں تو سب کچھ ممکن ہے۔ جب 22 اپریل کو پہلگام میں دہشت گردانہ حملہ ہوا تو انہوں نے 'آپریشن سندور' کے ذریعے 15-20 دنوں کے اندر بدلہ لیا۔ اور چار پانچ دن کے بعد وہ میرے 'شوہر' کو واپس لے آئے۔ اس لیے میں ہاتھ جوڑ کر تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔

رجنی نے کہا کہ انہوں نے تین چار دن پہلے مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی سے بات کی تھی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ فکر نہ کرو اور تمہارا شوہر اس ہفتے واپس آجائے گا۔ وہ بی ایس ایف حکام سے بھی بات کر رہی تھیں۔ رجنی نے کہا کہ مجھے سب کا تعاون ملا، پورا ملک میرے ساتھ کھڑا ہے۔ بی ایس ایف جوان پرنم کمار شا کی بیوی رجنی نے کہا کہ میں آج بہت خوش ہوں۔ سب سے پہلے، میں سی ایم ممتا بنرجی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کیونکہ وہ مجھے پچھلے تین چار دنوں سے مسلسل فون کر رہی تھیں۔ اس کے بعد مجھے کلیان سر اور چیئرمین وجے مشرا سر کا بھی فون آیا۔ ممتا بنرجی نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا، مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ ہمارے بی ایس ایف جوان پرنم کمار شا کو رہا کر دیا گیا ہے۔ میں ان کے خاندان سے رابطے میں تھا اور ہگلی کے رشرہ میں ان کی اہلیہ سے تین بار بات کی۔ میں نے آج بھی اسے فون کیا۔ میرے ملک کے سپاہی جیسے بھائی، ان کی اہلیہ رجنی شا اور ان کے پورے خاندان کے لیے نیک خواہشات۔

