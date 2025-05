ETV Bharat / bharat

اسلامی پرچم کو پاکستانی جھنڈا سمجھنے کی غلطی نہ کریں، جانیں دونوں میں کیا فرق ہے؟ - ISLAMIC FLAG VS PAKISTANI FLAG

پاکستانی اور اسلامی جھنڈے میں فرق ( ETV Bharat )

Published : May 15, 2025 at 5:33 PM IST | Updated : May 15, 2025 at 5:42 PM IST

نئی دہلی: جموں و کشمیر کے پہلگام میں 22 اپریل کو ہوئے دہشت گردانہ حملے کے بعد سے بھارت کے لوگوں میں پاکستان کے خلاف کافی غصہ پھیلا ہوا ہے۔ بھارتی فوج نے دہشت گردانہ حملے کے جواب میں پاکستان اور پی او کے میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جس کے بعد دونوں ملکوں کے بیچ چار دنوں تک لڑائی چلی۔ تاہم بعد میں دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی پر اتفاق ہوا۔ اس کشیدگی کا اثر عوام میں بھی دیکھا جا رہا ہے۔ اسی درمیان کئی ایسی ویڈیوز سامنے آئے جن میں لوگوں نے پاکستان کے خلاف مظاہرے کیے اور اس کے جھنڈے کو پیروں سے روندا۔ تاہم سوشل میڈیا پر کچھ ایسی ویڈیوز بھی وائرل ہو رہی گئیں جن میں لوگ پاکستانی جھنڈے کی جگہ پر اسلامی جھنڈے کی بے حرمتی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ایک ویڈیو میں تو لوگ سعودی عرب کے جھنڈے کی بے حرمتی کرتے دیکھے جا سکتے ہیں۔ اسلامی اور پاکستانی جھنڈوں میں کنفیوژن یہ کہنا مشکل ہے کہ اسلامی اور سعودی جھنڈے کی بے حرمتی کرنے والوں نے یہ حرکت غلط فہمی میں کی یا جان بوجھ کر انجام دی، لیکن یہ ایک حقیت ہے کہ سماج میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو اسلامی اور پاکستانی جھنڈوں کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتے اور اکثر ابہام کا شکار رہتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اسلامی پرچم کو پاکستانی پرچم سمجھ بیٹھتے ہیں۔ ایسے میں آپ کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ پاکستان کے جھنڈے اور اسلامی پرچم میں کیا فرق ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے سے کتنے مختلف ہیں؟ دونوں میں کیا فرق ہے؟

آپ کو بتاتے چلیں کہ دونوں جھنڈوں کا رنگ سبز (ہرا) ہے۔ تاہم پاکستانی پرچم کا رنگ گہرا سبز ہے جب کہ اسلامی پرچم کا رنگ ہلکا ہے۔ جب کہ پاکستانی پرچم پر چاند ترچھا ہوتا ہے اور اس کے آگے ستارہ بنا ہوتا ہے۔ وہیں اسلامی پرچم پر چاند ترچھا نہیں ہوتا ہے، اسی کے ساتھ وہ تھوڑا پیچھے کی طرف بنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستانی پرچم کے آگے سفید پٹی ہے جبکہ اسلامی پرچم میں کوئی سفید پٹی نہیں ہوتی۔ مزید پڑھیں: کانپور میں اسلامی جھنڈے کو پاکستانی جھنڈا بتانے کا معاملہ! یہ بات قابل ذکر ہے کہ پاکستان نے اپنی اسلامی شناخت کی عکاسی کے لیے اسلامی پرچم کو معمولی تبدیلیوں کے ساتھ اپنایا ہے۔ تاہم اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا جھنڈا اسلامی پرچم ہے۔ پاکستان کے قومی پرچم کو اس کی موجودہ شکل میں 11 اگست 1947 کو آئین ساز اسمبلی کے اجلاس کے دوران اپنایا گیا تھا، جو آزادی سے ٹھیک تین دن پہلے تھا، جب یہ ڈومینین آف پاکستان کا سرکاری جھنڈا بن گیا۔ یہ بھی پڑھیں: اتراکھنڈ میں سڑکوں پربنائے گئے پاکستانی جھنڈے، لوگ مشتعل، زبردست ہنگامہ

