وہ کون سے اعمال ہیں جو نماز کو فاسد کر دیتے ہیں؟ دوران نماز موبائل بند کرنے سے کیا نماز فاسد ہو جاتی ہے؟ - FRIDAY SPECIAL

دوران نماز موبائل بند کرنے سمیت وہ کون سے اعمال ہیں جو نماز کو فاسد کر دیتے ہیں؟ ( Getty Images )

کچھ اعمال ایسے ہیں جو نماز کو فاسد کر دیتے ہیں۔ جیسے نماز ادا کر رہے ہیں اور موبائل کی رنگ ٹون بجنے لگے اور موبائل کو بند کر دیا۔ اگر یہ عمل بار بار نہ ہو بلکہ ایک یا دو بار ایسا کر لیا تو اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ یہ عمل قلیل ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر نمازی نے اس عمل کو بار بار دہرایا تو عمل کثیر کی بناء پر نماز فاسد ہو جائے گی۔ بہتر ہے کہ ایک ہاتھ سے موبائل فون آف کردیا جائے۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ ، موبائل سامنے رکھے ہونے کی صورت میں نمازی نے دورانِ نماز اگر ایک آدھ مرتبہ موبائل پر آنے والے فون کا نمبر دیکھ کر زبان سے تکلم کیے بغیر اسے بند کر دیا تو اس سے بھی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ نماز کو فاسد بنانے والے دیگر اعمال: 1- نماز میں بات چیت کرنا، چاہے بھول کر ہو یا اِرادتاً 2- سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا 3- چھینک آنے پر اَلْحَمْدُ ِﷲِ کہنا۔ کسی کی چھینک پر یَرْحَمُکَ الله یا کسی کے جواب میں یَھْدِیْکُمُ اللهُ کہنا 4- بری خبر پر اِنَّا ﷲِ وَاِنَّا اِلَیْهِ رَاجِعُوْن پڑھنا۔ اچھی خبر پر اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ کہنا 5- درد اور مصیبت کی وجہ سے آہ و بکا کرنا یا اُف کہنا تاہم اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر جنت و دوزخ کے ذکر آجاے اور نمازی رونے لگے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ اگر بے اِختیار مریض کی آہ نکلی تب بھی معاف ہے۔ 6- نماز میں دیکھ کر قرآن پڑھنا

7- قراء ت یا تسبیحات و اَذکارِ نماز میں سخت غلطی کرنا 8- نمازی کا اپنے امام کے سوا کسی اور کو لقمہ دینا یا امام کا خارج الصلوٰۃ شخص سے لقمہ لینے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ 9- قہقہہ کے ساتھ ہنسنے سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے 10- کھانے پینے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، لیکن دانتوں میں کوئی شے تھی اسے نگل لیا تو اگر چنے کے برابر یا بڑی تھی تو نماز فاسد ہوگئی اور اگر چنے سے کم مقدار کی ہو تو نماز فاسد نہ ہوگی۔ 11- عمل کثیر یعنی ایسا کام کرنا کہ دیکھنے والا یہ گمان کرے کہ وہ نماز میں نہیں ہے۔ 12- بلا عذر سینہ کو قبلہ سے پھیر لینے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے 13- دورانِ نماز وضو ٹوٹ جانا 14- نماز مکمل ہونے سے پہلے قصداً سلام پھیرنا۔ اگر بھول کر سلام پھیر لیا تو نماز نہیں ٹوٹے گی لیکن آخر میں سجدۂ سہو لازم ہوگا۔ یہ بھی پڑھیں: زکوۃ کی فرضیت، زکوۃ کی فضیلت و زکوۃ کے احکام قرآن و احادیث کی روشنی میں

