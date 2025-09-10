تلنگانہ، تمل ناڈو اور پڈوچیری میں موسلا دھار بارش کا امکان، حیدرآباد میں الرٹ جاری
ہندوستانی جزیرہ نما کےجنوبی حصوں میں کم دباؤ کا علاقہ بننے کے بعد تلنگانہ اور تمل ناڈو میں بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔
Published : September 10, 2025 at 3:26 PM IST
حیدرآباد / چنئی: ملک کی کچھ ریاستوں میں بارش کا موسم دوبارہ شروع ہونے والا ہے۔ ہندوستانی جزیرہ نما کے جنوبی حصوں میں کم دباؤ کا علاقہ بننے کے بعد محکمہ موسمیات (IMD) نے تلنگانہ، تمل ناڈو اور کچھ دیگر ریاستوں میں بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ 10 ستمبر کو مغربی بنگال اور سکم میں بھاری سے بہت بھاری بارش کی توقع ہے۔ 12-15 ستمبر کے دوران اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، ناگالینڈ اور منی پور بارش ہو سکتی ہے۔
محکمہ موسمیات کے مطابق تلنگانہ کے دارالحکومت حیدرآباد سمیت دیگر اضلاع میں اگلے پانچ دنوں تک موسلادھار بارش ہوسکتی ہے۔ بارش کے علاوہ، محکمہ موسمیات نے گرج چمک، آسمانی بجلی، طوفان کی بھی پیش گوئی کی ہے۔
IMD - Weather Alert (09th –15th September 2025)— India Meteorological Department (@Indiametdept) September 9, 2025
Isolated heavy rainfall expected in:
Tamil Nadu (09th –11th September 2025)
Kerala & Mahe, South Interior Karnataka (09th –10th September 2025)
Coastal Andhra Pradesh & Yanam (09th –13th September 2025)
Telangana (09th –14th… pic.twitter.com/v3VQof9ATl
ممکنہ موسمی حالات کے پیش نظر محکمہ موسمیات نے یلو الرٹ جاری کیا ہے جو 14 ستمبر 2025 تک نافذ رہے گا۔ یہ پیشین گوئی اور وارننگ تلنگانہ کے تمام اضلاع میں لاگو ہوگی سوائے جوگلامبا گڈوال، واناپارتھی اور ناگرکرنول کے۔
آئی ایم ڈی نے حیدرآباد میں مانسون کی بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ آئی ایم ڈی کے مطابق بدھ سے ہفتہ تک شہر میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش یا گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ تاہم 12 اور 13 ستمبر کو ہی حیدرآباد کے لیے یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔
اس کے ساتھ ہی ریاست میں گزشتہ دو دنوں سے درجہ حرارت میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ حیدرآباد میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ موسلا دھار بارش کی پیش قیاسی کے پیش نظر حیدرآباد کے باشندوں کو مشورہ دیا گیا کہ وہ اسی کے مطابق اپنے سفر کا منصوبہ بنائیں۔
تمل ناڈو کے 12 اضلاع میں بارش کی پیش گوئی:
محکمہ موسمیات نے بدھ کو تمل ناڈو کے 12 اضلاع میں موسلادھار بارش کی پیش گوئی جاری کی ہے۔ اس موسمی نظام کی وجہ سے ریاست کے کئی حصوں میں تیز بارش، گرج چمک اور تیز ہواؤں کا امکان ہے۔ آئی ایم ڈی کے مطابق کوئمبٹور، نیلگیرس، تروولور، کانچی پورم، رانیپیٹ، ترووناملائی، کلاکوریچی، سیلم، دھرما پوری، ایروڈ، تھینی اور ڈنڈیگل اضلاع کے پہاڑی علاقوں میں کچھ مقامات پر موسلادھار بارش کا امکان ہے۔
اس کے علاوہ تمل ناڈو، پڈوچیری اور کرائیکل کے کئی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ ہلکی سے درمیانی بارش کا امکان ہے۔ حکام نے بتایا کہ اس دوران 30 سے 40 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل سکتی ہیں جس سے درخت گرنے اور کمزور ڈھانچوں کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے۔ حساس علاقوں کے مکینوں سے الرٹ رہنے کی اپیل کی گئی ہے۔
آئی ایم ڈی کی پیشن گوئی کے مطابق، چنئی شہر جزوی طور پر ابر آلود رہے گا اور کچھ علاقوں میں ہلکی سے درمیانی بارش کا امکان ہے۔ شام یا رات میں گرج چمک کے ساتھ بارش بھی ہو سکتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 سے 36 ڈگری سیلسیس کے درمیان رہنے کا امکان ہے جبکہ کم سے کم درجہ حرارت 28 ڈگری سیلسیس کے آس پاس رہ سکتا ہے۔
آئی ایم ڈی نے ماہی گیروں کے لیے وارننگ بھی جاری کی ہے اور انہیں سمندر میں نہ جانے کا مشورہ دیا ہے۔
یہ بھی پڑھیں: