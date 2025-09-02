نئی دہلی: محکمہ موسمیات نے آج ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، مغربی اتر پردیش، جموں و کشمیر، پنجاب، ہریانہ، مشرقی راجستھان میں موسلادھار بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ شمال مغربی ہندوستان کی کئی ریاستوں میں اگلے تین دنوں کے اندر موسلادھار بارش کا امکان ہے۔
اس کے ساتھ گجرات، کونکن، گوا، مہاراشٹر، گجرات، ساحلی کرناٹک میں اگلے دو سے تین دنوں کے دوران موسلادھار بارش کا الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ وہیں چار اور پانچ ستمبر کو گجرات میں کچھ مقامات پر موسلادھار بارش ہو سکتی ہے۔
उत्तर-पश्चिम भारत में अगले 3 दिनों के दौरान भारी से बहुत भारी वर्षा के साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर 01 सितंबर को अत्यंत भारी वर्षा की संभावना है।
گذشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بارش کی صورت حال
ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، پنجاب، مغربی راجستھان اور تلنگانہ میں مختلف مقامات پر موسلادھار بارش ہوئی۔ اس کے علاوہ ہریانہ، اتر پردیش، مشرقی راجستھان میں مختلف مقامات پر بہت زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی۔ جموں، چندی گڑھ، مدھیہ پردیش، انڈمان اور نکوبار جزائر، اڈیشہ، چھتیس گڑھ، مدھیہ مہاراشٹرا اور گجرات میں الگ الگ مقامات پر بارش ہوئی۔
موسم کی پیشن گوئی اور الرٹ
شمال مشرقی خلیج بنگال اور اس سے متصل میانمار کے ساحل کے اوپر ایک گردابی ہوا کی گردش بنی ہے۔ اس کے زیر اثر اگلے چند گھنٹوں کے دوران شمالی خلیج بنگال میں کم دباؤ کا علاقہ بننے کا امکان ہے۔
شمال مغربی ہندوستان
جموں و کشمیر، ہماچل پردیش، پنجاب، ہریانہ، چندی گڑھ، اتراکھنڈ، مغربی اتر پردیش، مشرقی اور مغربی راجستھان کے الگ الگ حصوں میں اگلے ایک یا دو دنوں کے دوران معمول سے بھاری بارش ہونے کا امکان ہے۔
VIDEO | Shimla: Heavy rain continues in the state capital for the third consecutive day, disrupting daily life. According to the Meteorological Department, the rain is likely to continue for the next 24 hours.
مغربی ہندوستان
گجرات، مدھیہ مہاراشٹر، کونکن، گوا، مراٹھواڑہ، سوراشٹرا اور کچھ کے الگ الگ حصوں میں اگلے دو سے تین دنوں کے دوران معمول سے بھاری بارش ہونے کا امکان ہے۔ اس دوران مختلف مقامات پر گرج چمک کے ساتھ ہلکی سے درمیانی بارش کا امکان ہے۔
مشرقی اور وسطی بھارت
اگلے دو سے تین دنوں کے دوران اوڈیشہ، مغربی بنگال، جھارکھنڈ، سکم، انڈمان اور نکوبار جزائر، ودربھ، مشرقی اور مغربی مدھیہ پردیش اور چھتیس گڑھ کے مختلف حصوں میں موسلادھار بارش کی توقع ہے۔ اس دوران اس خطے میں مختلف مقامات پر گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا بھی امکان ہے۔
IMD Rain Alert!
Extremely heavy rain likely in parts of Gujarat (04th & 05th September). Heavy rainfall also expected in Konkan & Goa (September 01st–6th), Marathwada (September 02nd–03rd), Saurashtra & Kutch (September 04th–07th), Madhya Maharashtra (next 7 days).
شمال مشرقی ہندوستان
ملک کی شمال مشرقی ریاستوں میں شامل آسام، میگھالیہ، ناگالینڈ، منی پور، میزورم، تریپورہ اور اروناچل پردیش کے مختلف مقامات پر اگلے دو سے تین دنوں کے دوران معمول سے بھاری بارش جاری رہنے کا امکان ہے۔ اس دوران مختلف مقامات پر گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان ہے۔
جنوبی ہندوستان
تلنگانہ، ساحلی آندھرا پردیش، کرناٹک، کیرالہ، ماہے اور ینم میں مختلف مقامات پر اگلے دو تین دنوں کے دوران معمول سے بھاری بارش ہونے کا امکان ہے۔ اس دوران اس خطے میں بعض مقامات پر گرج چمک کے ساتھ ہلکی سے درمیانی بارش ہو سکتی ہے۔