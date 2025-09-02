ETV Bharat / bharat

کئی ریاستوں میں موسلا دھار بارش کا ریڈ الرٹ، جانیں آج کا موسم - WEATHER UPDATE TODAY

محکمہ موسمیات نے شمال مغربی ہندوستان کی کئی ریاستوں میں اگلے تین دنوں کے اندر بھاری بارش کی پیش گوئی کی ہے۔

کئی ریاستوں میں موسلا دھار بارش کا ریڈ الرٹ
کئی ریاستوں میں موسلا دھار بارش کا ریڈ الرٹ (Photo : IANS)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 2, 2025 at 7:59 AM IST

3 Min Read

نئی دہلی: محکمہ موسمیات نے آج ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، مغربی اتر پردیش، جموں و کشمیر، پنجاب، ہریانہ، مشرقی راجستھان میں موسلادھار بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ شمال مغربی ہندوستان کی کئی ریاستوں میں اگلے تین دنوں کے اندر موسلادھار بارش کا امکان ہے۔

اس کے ساتھ گجرات، کونکن، گوا، مہاراشٹر، گجرات، ساحلی کرناٹک میں اگلے دو سے تین دنوں کے دوران موسلادھار بارش کا الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ وہیں چار اور پانچ ستمبر کو گجرات میں کچھ مقامات پر موسلادھار بارش ہو سکتی ہے۔

گذشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بارش کی صورت حال

ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، پنجاب، مغربی راجستھان اور تلنگانہ میں مختلف مقامات پر موسلادھار بارش ہوئی۔ اس کے علاوہ ہریانہ، اتر پردیش، مشرقی راجستھان میں مختلف مقامات پر بہت زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی۔ جموں، چندی گڑھ، مدھیہ پردیش، انڈمان اور نکوبار جزائر، اڈیشہ، چھتیس گڑھ، مدھیہ مہاراشٹرا اور گجرات میں الگ الگ مقامات پر بارش ہوئی۔

موسم کی پیشن گوئی اور الرٹ

شمال مشرقی خلیج بنگال اور اس سے متصل میانمار کے ساحل کے اوپر ایک گردابی ہوا کی گردش بنی ہے۔ اس کے زیر اثر اگلے چند گھنٹوں کے دوران شمالی خلیج بنگال میں کم دباؤ کا علاقہ بننے کا امکان ہے۔

شمال مغربی ہندوستان

جموں و کشمیر، ہماچل پردیش، پنجاب، ہریانہ، چندی گڑھ، اتراکھنڈ، مغربی اتر پردیش، مشرقی اور مغربی راجستھان کے الگ الگ حصوں میں اگلے ایک یا دو دنوں کے دوران معمول سے بھاری بارش ہونے کا امکان ہے۔

مغربی ہندوستان

گجرات، مدھیہ مہاراشٹر، کونکن، گوا، مراٹھواڑہ، سوراشٹرا اور کچھ کے الگ الگ حصوں میں اگلے دو سے تین دنوں کے دوران معمول سے بھاری بارش ہونے کا امکان ہے۔ اس دوران مختلف مقامات پر گرج چمک کے ساتھ ہلکی سے درمیانی بارش کا امکان ہے۔

مشرقی اور وسطی بھارت

اگلے دو سے تین دنوں کے دوران اوڈیشہ، مغربی بنگال، جھارکھنڈ، سکم، انڈمان اور نکوبار جزائر، ودربھ، مشرقی اور مغربی مدھیہ پردیش اور چھتیس گڑھ کے مختلف حصوں میں موسلادھار بارش کی توقع ہے۔ اس دوران اس خطے میں مختلف مقامات پر گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا بھی امکان ہے۔

شمال مشرقی ہندوستان

ملک کی شمال مشرقی ریاستوں میں شامل آسام، میگھالیہ، ناگالینڈ، منی پور، میزورم، تریپورہ اور اروناچل پردیش کے مختلف مقامات پر اگلے دو سے تین دنوں کے دوران معمول سے بھاری بارش جاری رہنے کا امکان ہے۔ اس دوران مختلف مقامات پر گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان ہے۔

جنوبی ہندوستان

تلنگانہ، ساحلی آندھرا پردیش، کرناٹک، کیرالہ، ماہے اور ینم میں مختلف مقامات پر اگلے دو تین دنوں کے دوران معمول سے بھاری بارش ہونے کا امکان ہے۔ اس دوران اس خطے میں بعض مقامات پر گرج چمک کے ساتھ ہلکی سے درمیانی بارش ہو سکتی ہے۔

نئی دہلی: محکمہ موسمیات نے آج ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، مغربی اتر پردیش، جموں و کشمیر، پنجاب، ہریانہ، مشرقی راجستھان میں موسلادھار بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ شمال مغربی ہندوستان کی کئی ریاستوں میں اگلے تین دنوں کے اندر موسلادھار بارش کا امکان ہے۔

اس کے ساتھ گجرات، کونکن، گوا، مہاراشٹر، گجرات، ساحلی کرناٹک میں اگلے دو سے تین دنوں کے دوران موسلادھار بارش کا الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ وہیں چار اور پانچ ستمبر کو گجرات میں کچھ مقامات پر موسلادھار بارش ہو سکتی ہے۔

گذشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بارش کی صورت حال

ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، پنجاب، مغربی راجستھان اور تلنگانہ میں مختلف مقامات پر موسلادھار بارش ہوئی۔ اس کے علاوہ ہریانہ، اتر پردیش، مشرقی راجستھان میں مختلف مقامات پر بہت زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی۔ جموں، چندی گڑھ، مدھیہ پردیش، انڈمان اور نکوبار جزائر، اڈیشہ، چھتیس گڑھ، مدھیہ مہاراشٹرا اور گجرات میں الگ الگ مقامات پر بارش ہوئی۔

موسم کی پیشن گوئی اور الرٹ

شمال مشرقی خلیج بنگال اور اس سے متصل میانمار کے ساحل کے اوپر ایک گردابی ہوا کی گردش بنی ہے۔ اس کے زیر اثر اگلے چند گھنٹوں کے دوران شمالی خلیج بنگال میں کم دباؤ کا علاقہ بننے کا امکان ہے۔

شمال مغربی ہندوستان

جموں و کشمیر، ہماچل پردیش، پنجاب، ہریانہ، چندی گڑھ، اتراکھنڈ، مغربی اتر پردیش، مشرقی اور مغربی راجستھان کے الگ الگ حصوں میں اگلے ایک یا دو دنوں کے دوران معمول سے بھاری بارش ہونے کا امکان ہے۔

مغربی ہندوستان

گجرات، مدھیہ مہاراشٹر، کونکن، گوا، مراٹھواڑہ، سوراشٹرا اور کچھ کے الگ الگ حصوں میں اگلے دو سے تین دنوں کے دوران معمول سے بھاری بارش ہونے کا امکان ہے۔ اس دوران مختلف مقامات پر گرج چمک کے ساتھ ہلکی سے درمیانی بارش کا امکان ہے۔

مشرقی اور وسطی بھارت

اگلے دو سے تین دنوں کے دوران اوڈیشہ، مغربی بنگال، جھارکھنڈ، سکم، انڈمان اور نکوبار جزائر، ودربھ، مشرقی اور مغربی مدھیہ پردیش اور چھتیس گڑھ کے مختلف حصوں میں موسلادھار بارش کی توقع ہے۔ اس دوران اس خطے میں مختلف مقامات پر گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا بھی امکان ہے۔

شمال مشرقی ہندوستان

ملک کی شمال مشرقی ریاستوں میں شامل آسام، میگھالیہ، ناگالینڈ، منی پور، میزورم، تریپورہ اور اروناچل پردیش کے مختلف مقامات پر اگلے دو سے تین دنوں کے دوران معمول سے بھاری بارش جاری رہنے کا امکان ہے۔ اس دوران مختلف مقامات پر گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان ہے۔

جنوبی ہندوستان

تلنگانہ، ساحلی آندھرا پردیش، کرناٹک، کیرالہ، ماہے اور ینم میں مختلف مقامات پر اگلے دو تین دنوں کے دوران معمول سے بھاری بارش ہونے کا امکان ہے۔ اس دوران اس خطے میں بعض مقامات پر گرج چمک کے ساتھ ہلکی سے درمیانی بارش ہو سکتی ہے۔

For All Latest Updates

TAGGED:

WEATHER FORECASTRAIN ALERTIMD RAIN UPDATEموسم کی جانکاریWEATHER UPDATE TODAY

Quick Links / Policies

فیچر

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.