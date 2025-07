ETV Bharat / bharat

کئی ریاستوں میں موسلا دھار بارش کا ریڈ الرٹ، جانیں آج کا موسم - WEATHER FORECAST

حیدرآباد میں بارش کے دوران مشہور سیاحتی مقام چارمینار کا خوبصورت منظر ( IANS )

By ETV Bharat Urdu Team Published : July 2, 2025 at 11:16 AM IST | Updated : July 2, 2025 at 11:35 AM IST 3 Min Read

نئی دہلی: محکمہ موسمیات کے مطابق آج مغربی اتر پردیش، مشرقی راجستھان، مدھیہ پردیش، ہماچل پردیش کے مختلف حصوں میں 20 سینٹی میٹر سے زیادہ بارش ہونے کا امکان ہے۔ اس کے پیش نظر ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ پنجاب، ہریانہ، مشرقی اتر پردیش، جھارکھنڈ، چھتیس گڑھ، اڈیشہ، وسطی مہاراشٹر کے مختلف حصوں میں بہت زیادہ بارش کا امکان ہے۔ ان علاقوں کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ گجرات، سوراشٹرا، کچھ، مغربی راجستھان، کونکن، ودربھ، تلنگانہ اور اس کے ساتھ ساتھ شمال مشرقی ریاستوں مغربی بنگال اور بہار میں مختلف مقامات پر موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ اس کے پیش نظر یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق، اگلے چھ سے سات دنوں تک شمال مغربی، وسطی اور مشرقی ہندوستان کے مختلف حصوں میں مانسون کے فعال رہنے کا امکان ہے۔ گذشتہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم کی صورتحال پنجاب، ہماچل پردیش، ہریانہ، مشرقی اور مغربی اتر پردیش، مشرقی اور مغربی مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ، اڈیشہ، ودربھ، مشرقی راجستھان، مدھیہ مہاراشٹرا اور آسام کے مختلف حصوں میں معمول سے بھاری بارش ہوئی۔ تلنگانہ، تمل ناڈو، ساحلی آندھرا پردیش، اندرونی کرناٹک، یانم، کونکن، گجرات مدھیہ مہاراشٹر، مراٹھواڑہ، رائلسیما، انڈمان اور نکوبار جزائر میں مختلف مقامات پر بھاری سے معمول کی بارش ہوئی۔ الگ الگ مقامات پر آندھی طوفان کا اثر دیکھا گیا۔ موسم کی پیشن گوئی اور الرٹ مشرقی اور وسطی ہندوستان

اگلے ایک یا دو دنوں کے دوران اوڈیشہ، جھارکھنڈ مدھیہ پردیش، ودربھ، چھتیس گڑھ، بہار، مغربی بنگال اور سکم میں مختلف مقامات پر معمول سے بھاری بارش کی توقع ہے۔ ان میں سے کچھ مقامات پر گرج چمک اور گرج چمک کا امکان ہے۔ شمال مغربی ہندوستان اگلے ایک یا دو دنوں کے دوران پنجاب، ہریانہ، چندی گڑھ، مغربی اتر پردیش، مشرقی اور مغربی راجستھان، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ میں الگ تھلگ مقامات پر موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ تاہم کئی مقامات پر پہلے ہی بارش ہو رہی ہے۔ اس دوران کئی مقامات پر تیز ہوا، گرج چمک اور گرج چمک کا بھی امکان ہے۔ مغربی ہندوستان ایک سے دو دنوں کے دوران گجرات، مدھیہ مہاراشٹر کے ساحلی علاقوں، کونکن، گوا، سوراشٹرا اور کچھ میں الگ الگ مقامات پر معمول سے بھاری بارش کا امکان ہے۔ شمال مشرقی ہندوستان ملک کی شمال مشرقی ریاستوں میں لمبے وقت سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ ان علاقوں میں فی الوقت بارش جاری رہے گی۔ آسام، میگھالیہ، اروناچل پردیش، ناگالینڈ، منی پور، میزورم اور تریپورہ میں الگ الگ مقامات پر معمول سے بھاری بارش کا امکان ہے۔ اس دوران گرج چمک اور بجلی گرنے کا بھی امکان ہے۔ جنوبی ہندوستان ایک سے دو دنوں کے دوران تلنگانہ، ساحلی آندھرا پردیش، کیرالہ، ماہے، شمالی اور جنوبی کرناٹک سمیت جنوبی بھارت میں الگ الگ مقامات پر معمول سے بھاری بارش کا امکان ہے۔ مزید پڑھیں: کشمیر میں اگلے چند روز کے دوران لوگوں کو شدید گرمی سے راحت ملنے کا امکان

Last Updated : July 2, 2025 at 11:35 AM IST