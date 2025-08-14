ETV Bharat / bharat

ان ریاستوں میں موسلادھار بارش کے حوالے سے محکمہ موسمیات کا الرٹ، جانیں آج کا موسم - TODAYS WEATHER

محکمہ موسمیات نے آج ملک کے مختلف حصوں میں موسلادھار بارش کے حوالے سے الرٹ جاری کیا ہے۔ جانیں آج کہاں کہاں بارش ہوگی۔

ریاستوں میں موسلادھار بارش کا الرٹ
ریاستوں میں موسلادھار بارش کا الرٹ (File Photo: IANS)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 14, 2025 at 9:49 AM IST

نئی دہلی: محکمہ موسمیات کے مطابق آج ہریانہ، چندی گڑھ، دہلی، پنجاب، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، شمالی مدھیہ پردیش، مغربی اتر پردیش کے کچھ حصوں میں درمیانی سے بھاری بارش ہونے کے آثار ہیں۔

اسی کے ساتھ آج سے اگلے دو دنوں کے دوران مدھیہ پردیش، ودربھ، اوڈیشہ، چھتیس گڑھ، ساحلی آندھرا پردیش، کرناٹک اور رائلسیما کے مختلف حصوں میں شدید بارش کا امکان ہے۔ اس کے ساتھ آج بہار، ساحلی آندھرا پردیش، ینم، تلنگانہ کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ اگلے 6-7 دنوں کے دوران اتراکھنڈ میں کچھ مقامات اور ہماچل پردیش، جموں میں کچھ مقامات پر بھاری سے بہت زیادہ بارش کا امکان ہے۔

گذشتہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم کی صورت حال

اوڈیشہ، بہار، مغربی بنگال، سکم، تلنگانہ، کیرالہ میں الگ الگ مقامات پر سب سے زیادہ بارش ہوئی۔ اتراکھنڈ، مشرقی اتر پردیش، مشرقی مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ، ساحلی آندھرا پردیش اور ینم میں الگ الگ مقامات پر بھاری بارش ریکارڈ کی گئی۔ اسی کے ساتھ شمال مشرقی ریاستوں میں ناگالینڈ، منی پور، میزورم، تریپورہ، اروناچل پردیش، آسام اور میگھالیہ کے مختلف حصوں میں بارش ہوئی۔

موسم کی پیش گوئی اور انتباہات

شمال مغربی ہندوستان

آج سے اگلے تین دنوں کے دوران جموں و کشمیر، پنجاب، چندی گڑھ، ہریانہ، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، مغربی اتر پردیش، مشرقی اتر پردیش، مشرقی راجستھان میں کچھ مقامات پر شدید بارش کا امکان ہے۔

شمال مشرقی ہندوستان

ملک کی شمال مشرقی ریاستوں، اروناچل پردیش، ناگالینڈ، منی پور، میزورم، تریپورہ، آسام اور میگھالیہ میں اگلے دو سے تین دنوں کے دوران بعض مقامات پر موسلادھار بارش جاری رہنے کا امکان ہے۔ اس دوران بعض مقامات پر آسمانی بجلی گرنے کا بھی امکان ہے۔

جنوبی ہندوستان

آج سے دو دنوں کے دوران تلنگانہ، ساحلی آندھرا پردیش، ساحلی کرناٹک، تمل ناڈو، کیرالہ، ینم، رائلسیما، کرائیکل کے الگ الگ حصوں میں انتہائی بھاری بارش کا امکان ہے۔ اس دوران بعض مقامات پر گرج چمک کے ساتھ تیز ہوائیں چلنے کا بھی امکان ہے۔

مشرقی اور وسطی ہندوستان

آج سے تین دنوں کے دوران مغربی بنگال کے ذیلی ہمالیائی خطے، گنگا کے میدانی علاقوں کے مغربی حصے، مغربی مدھیہ پردیش، ودربھ، چھتیس گڑھ، سکم، بہار، اوڈیشہ میں کچھ مقامات پر موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ اس دوران بعض مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔

مغربی ہندوستان

آج سے دو دنوں کے دوران مہاراشٹر اور اس کے ساحلی علاقوں، کونکن، گوا، مراٹھواڑہ، سوراشٹرا اور کچھ دیگر مقامات پر موسلادھار بارش کا امکان ہے۔

