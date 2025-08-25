متھرا: ورنداون کے کتھا واچک انیرودھ اچاریہ ایک بار پھر خبروں میں ہیں۔ اس بار ان کا ایک بیان سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہا ہے اور اس بیان پر خوب چرچا ہے۔ ساتھ ہی کتوں سے محبت کرنے والے بھی ان کے بیان پر اعتراض کر رہے ہیں۔ اس بیان کے علاوہ آئیے ان پرانے بیانات کے بارے میں بھی جانتے ہیں جنہوں نے سوشل میڈیا پر طوفان برپا کردیا۔
1. لیو ان کتوں کا کلچر ہے: حال ہی میں ان کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے۔ اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ایک کتا اور کتیا ایک سے زیادہ جانوروں کے ساتھ رہتے ہیں، اسی طرح مرد اور عورت بھی ایک سے زیادہ افراد کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی سطح کتوں اور بلیوں جیسی ہے۔ ہمارے ہندوستان میں کتے ہزاروں سالوں سے لیو ان میں رہتے ہیں، ہمارے ہاں کتوں کو لیو ان میں رہنے کا کلچر ہے، ایسے لوگوں کے سمجھ میں آگیا ہے کہ ان کی راتوں کی نیند حرام ہے اور ان کو نیند نہیں آرہی۔
2. لڑکیوں کی شادی پر تبصرہ: جولائی میں، ایک پروچن کے دوران، انیرودھ اچاریہ نے لڑکیوں کی شادی میں تاخیر کے بارے میں ایک متنازعہ بیان دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ لڑکیوں کی شادی 14 سال کی عمر میں کر دینا چاہیے، جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے لڑکیاں کئی جگہ منہ مارنے لگتی ہیں، اس لیے لڑکیوں کی شادی 14 سال کی عمر میں کر دی جائے تاکہ وہ اپنے سسرال جانے کے بعد اپنے خاندان کے ساتھ ہم آہنگی سے زندگی گزار سکیں۔ ان کے متنازعہ بیان کے سامنے آنے کے بعد خواتین کی سماجی تنظیموں نے انیرودھ آچاریہ کے خلاف محاذ کھولا اور احتجاج کیا۔ اس کے بعد انیرودھ اچاریہ کو معافی مانگنی پڑی۔
3. خواتین کے کردار پر بیان: اگست میں، انیرودھ آچاریہ نے خواتین کے کردار کے بارے میں ایک بیان دیا۔ ایک بات چیت کے دوران انہوں نے کہا کہ آج کے دور میں لوگ کیا کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے مرد 10 لڑکیوں کے ساتھ لیو ان ریلیشن شپ بناتے ہیں۔ ان کے متنازع بیان کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ اس کے بعد انیرودھ اچاریہ کو معافی مانگنی پڑی۔
یہ بھی پڑھیں: