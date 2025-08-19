گیا/نوادہ، بہار: لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی ان دنوں بہار کے دورے پر ہیں۔ اس دوران وہ مسلسل الیکشن کمیشن کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ یہی نہیں انہوں نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا کہ ہماری حکومت آئی تو دیکھ لیں گے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ مہاراشٹرا اور ہریانہ کے انتخابات چوری ہوئے ہیں۔
راہل گاندھی نے کیا کہا؟
ووٹر ادھیکار یاترا کے دوران راہل گاندھی نے کہا کہ برسوں سے ایسا محسوس ہورہا ہے کہ انتخابات میں کسی نہ کسی طرح کی دھوکہ دہی ہورہی ہے۔ مہاراشٹر میں یہ واضح طور پر پایا گیا کہ لوک سبھا اور اسمبلی کے درمیان چار ماہ میں الیکشن کمیشن نے جادوئی انداز میں ایک کروڑ نئے ووٹر بنائے۔
''لوک سبھا میں ہمارا اتحاد جیت گیا۔ چار ماہ بعد اپوزیشن بی جے پی اتحاد جیت گیا۔ ہمارے ووٹوں میں کمی نہیں آئی، ہمیں پہلے جتنے نمبر ملے تھے۔ لیکن جہاں بھی نئے ووٹر آئے وہاں بی جے پی جیت گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے الیکشن میں ووٹ چرایا۔'':- راہل گاندھی، کانگریس لیڈر
'ڈپلیکیٹ ووٹر، جعلی پتے، جعلی فوٹو'
راہل گاندھی نے کہا کہ مہاراشٹر کے بعد ہم نے تحقیقات شروع کیں۔ ہم نے کرناٹک، بنگلور سنٹرل میں ایک سیٹ کا انتخاب کیا اور ایک اسمبلی میں، ہم نے تمام ووٹر لسٹوں کو چیک کیا، تصاویر اور ناموں کو ملا کر ایک لاکھ جعلی ووٹ ملے۔ ہم نے انہیں بتایا کہ ووٹ پانچ طریقوں سے چوری ہورہے ہیں، ڈپلیکیٹ ووٹر، جعلی ایڈریس، ایک ایڈریس پر 50-60 لوگ، فارم 6 ایڈریس 0 0 0 0 اور جعلی فوٹو کا استعمال۔
हिंदुस्तान के बच्चों का भविष्य और तिरंगे की शान, लोकतंत्र और संविधान से सुरक्षित है - इन्हें 'वोट चोरी' से कभी छिनने नहीं देंगे! pic.twitter.com/x4pbkXKnSZ— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 19, 2025
'میں نے صاف کہا کہ ایک لاکھ جعلی ووٹ ہیں۔ الیکشن کمیشن کیا کرتا ہے؟ یہ نہیں کہتا کہ اپوزیشن لیڈر نے الزام لگایا ہے، تحقیقات کرتے ہیں۔ اس کے برعکس وہ مجھے کہتے ہیں کہ حلف نامہ دو اور پھر کہتے ہیں کہ تم نے پہلے شکایت کیوں نہیں کی۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر ایک ہفتے کے اندر حلف نامہ نہیں دیا گیا تو اس شکایت کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ ان کی ذمہ داری ہے، چوری انہوں نے پکڑی ہے اور وہ مجھ سے حلف نامہ لانے کو کہہ رہے ہیں۔'':- راہل گاندھی، کانگریس لیڈر
LIVE: #VoterAdhikarYatra | Gaya | Bihar https://t.co/uNdNLJBQDb— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 18, 2025
'تھوڑا انتظار کریں..'
راہل گاندھی یہیں نہیں رکے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کو بتانا چاہتا ہوں، پورا ملک آپ سے حلف نامہ مانگے گا۔ مجھے کچھ وقت دیں، ہم آپ کی چوری ہر ریاست میں، ہر لوک سبھا میں، ہر اسمبلی میں پکڑ کر ملک کو دکھائیں گے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟
'وہ بہار کے لیے مودی جی جیسے خصوصی پیکیج کی بات کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ بہار کے لیے ایک خصوصی پیکج لائے ہیں، اس کا نام SIR ہے۔ اس کا مطلب ایک نئے طریقے سے چوری کرنا ہے۔ انہیں معلوم ہوا ہے کہ ہم نے ان کی چوری مہاراشٹر، کرناٹک، ہریانہ میں پکڑی ہے۔ اس لیے اب وہ بہار میں نئے طریقے سے ووٹ چرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔'':- راہل گاندھی، کانگریس لیڈر
'بہار کے لوگ سبق سکھائیں گے'
راہل گاندھی نے کہا کہ، بہار کے لوگ الیکشن کمیشن اور بی جے پی لیڈروں کو ایک آواز میں بتائیں گے کہ بہار سے ووٹ نہیں چرایا جا سکتا۔ اسی لیے ہم نے بہار میں ووٹر ادھیکار یاترا شروع کی ہے۔ ہم لوگ آپ کے ساتھ ہزاروں کلومیٹر پیدل چل رہے ہیں، تاکہ الیکشن کمیشن کو پتہ چلے کہ اگر وہ بہار میں ووٹ چوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بہار کے لوگ انہیں سبق سکھانے والے ہیں۔
"جب میں کچھ کہتا ہوں تو کر کے دکھاتا ہوں۔ میں جھوٹ نہیں بولتا، میں الیکشن کمیشن سے کہہ رہا ہوں، آپ نے بی جے پی کی رکنیت لی ہے، آپ بی جے پی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ لیکن ایک دن آئے گا جب بہار اور دہلی میں انڈیا اتحاد کی حکومت ہوگی، پھر ہم آپ کو دیکھیں گے، آپ کے خلاف کارروائی کریں گے۔":- راہل گاندھی، کانگریس لیڈر
راہل گاندھی نے مزید کہا کہ آئین میں تین ہزار سال پرانی آواز ہے۔ یہ ہندوستان کی روح کی آواز ہے۔ جب یہ لوگ ووٹ چوری کرتے ہیں تو اس روح پر حملہ کرتے ہیں۔ لیکن ہم نریندر مودی یا الیکشن کمیشن کو اس پر حملہ نہیں ہونے دیں گے۔ الیکشن کمیشن آپ کو سمجھ لینا چاہیے، اگر آپ نے اپنا کام نہیں کیا تو آپ کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔
#WATCH | पटना: बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, " राहुल गांधी जिस यात्रा पर निकले हैं, उसकी शुरुआत में ही हवा निकल गई है क्योंकि बिहार की जनता ने उन्हें साफ़ संदेश दे दिया है कि यहां के मतदाताओं का वोट चुराने का हक़ किसी को नहीं है और न ही कोई ऐसा कर पाएगा। बिहार की जनता… pic.twitter.com/UooNEY38wk— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 19, 2025
'راہل نے کی گھٹیا قسم کی بات'
راہل گاندھی کی وارننگ پر بہار بی جے پی کے صدر دلیپ جیسوال نے کہا، راہل گاندھی جس دورے پر نکلے ہیں وہ شروع میں ہی بھاپ کھو چکا ہے کیونکہ بہار کے لوگوں نے انہیں واضح پیغام دیا ہے کہ یہاں کے ووٹروں کے ووٹ چوری کرنے کا حق کسی کو نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ایسا کر سکے گا۔
"بہار کے لوگ ہوشیار ہیں اور اسی وجہ سے انہوں نے راہل گاندھی کی اس مہم سے خود کو دور کر لیا ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن ان کے ووٹ کے حق کی حفاظت کریں گے۔ یہ دھمکی کہ اگر ہماری حکومت آئی تو ہم دیکھیں گے، سستی بات ہے۔":- دلیپ جیسوال، بہار بی جے پی صدر