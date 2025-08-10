Essay Contest 2025

ETV Bharat / bharat

ووٹ چوری معاملہ: پیر کو پارلیمنٹ سے الیکشن کمیشن دفتر تک احتجاجی مارچ، اپوزیشن کا اعلان - OPPOSITION MARCH TOWARDS EC OFFICE

اپوزیشن لیڈر اور ممبران پارلیمنٹ پیر کو پارلیمنٹ سے الیکشن کمیشن کے دفتر تک "انتخابی دھاندلی" کے معاملے پر احتجاجی مارچ نکالیں گے۔

ووٹ چوری معاملہ
ووٹ چوری معاملہ: پیر کو پارلیمنٹ سے الیکشن کمیشن دفتر تک احتجاجی مارچ، اپوزیشن کا اعلان (File/ANI)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 10, 2025 at 10:24 PM IST

3 Min Read

نئی دہلی: کانگریس کے صدر ملکارجن کھرگے پیر کو انڈیا بلاک کے ممبران پارلیمنٹ کے لئے ایک عشائیہ کا انعقاد کریں گے۔ ذرائع نے بتایا کہ بہار میں انتخابی فہرستوں کی خصوصی نظرثانی اور مبینہ انتخابی دھاندلی کے خلاف اپوزیشن گروپوں کی جانب سے کی جارہی کوشش کے درمیان یہ دعوت اہم ہے۔

اپوزیشن لیڈر اور ممبران پارلیمنٹ پیر کو پارلیمنٹ سے الیکشن کمیشن کے دفتر تک "انتخابی دھاندلی" کے معاملے پر احتجاجی مارچ بھی نکالیں گے۔ ذرائع نے بتایا کہ اسی دن راجیہ سبھا میں قائد حزب اختلاف کھرگے انڈیا بلاک کے ممبران پارلیمنٹ کی ہوٹل تاج پیلس، چانکیہ پوری میں عشائیہ کی میزبانی کریں گے۔

یہ دعوت اتحاد کے شاندار مظاہرے کے کچھ دن بعد ہورہی ہے۔ قبل ازیں انڈیا بلاک کے سرکردہ لیڈروں نے کانگریس لیڈر راہل گاندھی کی رہائش گاہ پر عشائیہ کی میٹنگ میں شرکت کی اور بہار میں انتخابی فہرستوں کی نظرثانی کے خلاف لڑنے کا عزم کیا اور اسے بی جے پی-الیکشن کمیشن کے "ووٹ چوری ماڈل" کے طور پر ظاہر کیا۔ جون 2024 میں لوک سبھا انتخابات کے فوراً بعد کھرگے کی رہائش گاہ پر آخری ملاقات کے بعد اپوزیشن بلاک کے سرکردہ رہنماؤں کی یہ پہلی ملاقات تھی۔

میٹنگ میں 25 پارٹیوں کے کئی رہنما موجود تھے، جن میں کھرگے، سونیا گاندھی، این سی پی-ایس پی کے سربراہ شرد پوار، نیشنل کانفرنس کے سپریمو فاروق عبداللہ، پی ڈی پی کی محبوبہ مفتی، ایس پی کے اکھلیش یادو، آر جے ڈی کے تیجسوی یادو، ٹی ایم سی کے ابھیشیک بنرجی، تروچی شیوا اور ٹی آر بالو، سی پی آئی (ایم) کے ایم اے بی بی، سی پی آئی کے ڈی راجہ، سی پی آئی (ایم ایل) کے دیپانکر بھٹاچاریہ اور ایم این ایم کے سربراہ کمل ہاسن، و دیگر شامل تھے۔

میٹنگ کے دوران راہل گاندھی نے ایک پریزنٹیشن دی، جس میں انہوں نے الیکشن کمیشن اور بی جے پی کے خلاف متعدد الزامات عائد کئے۔ کانگریس نے کہا کہ راہل گاندھی نے پورے "کھیل" پر وضاحت پیش کی کہ کس طرح بی جے پی اور الیکشن کمیشن انتخابات میں "دھاندلی" کر رہے ہیں۔

اس سے پہلے ایک پریس کانفرنس میں، راہل گاندھی نے بی جے پی اور الیکشن کمیشن کے درمیان "گٹھ جوڑ" کے ذریعہ انتخابات میں "بہت بڑی مجرمانہ دھوکہ دہی" کے دھماکہ خیز دعووں کے ساتھ ایک پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کیا تھا۔

یہ بھی پڑھیں: کانگریس ملک بھر میں ’ووٹ چوری‘ مہم چلائے گی، 11 اگست کو کھرگے کریں گے پارٹی رہنماؤں سے تبادلہ خیال - NATIONWIDE VOTE THEFT CAMPAIGN

اپوزیشن پارٹیاں بہار میں جاری ایس آئی آر مشق کے خلاف احتجاج کر رہی ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ اس سے بہت سے لوگوں کو حق رائے دہی سے محروم کیا جائے گا۔

نئی دہلی: کانگریس کے صدر ملکارجن کھرگے پیر کو انڈیا بلاک کے ممبران پارلیمنٹ کے لئے ایک عشائیہ کا انعقاد کریں گے۔ ذرائع نے بتایا کہ بہار میں انتخابی فہرستوں کی خصوصی نظرثانی اور مبینہ انتخابی دھاندلی کے خلاف اپوزیشن گروپوں کی جانب سے کی جارہی کوشش کے درمیان یہ دعوت اہم ہے۔

اپوزیشن لیڈر اور ممبران پارلیمنٹ پیر کو پارلیمنٹ سے الیکشن کمیشن کے دفتر تک "انتخابی دھاندلی" کے معاملے پر احتجاجی مارچ بھی نکالیں گے۔ ذرائع نے بتایا کہ اسی دن راجیہ سبھا میں قائد حزب اختلاف کھرگے انڈیا بلاک کے ممبران پارلیمنٹ کی ہوٹل تاج پیلس، چانکیہ پوری میں عشائیہ کی میزبانی کریں گے۔

یہ دعوت اتحاد کے شاندار مظاہرے کے کچھ دن بعد ہورہی ہے۔ قبل ازیں انڈیا بلاک کے سرکردہ لیڈروں نے کانگریس لیڈر راہل گاندھی کی رہائش گاہ پر عشائیہ کی میٹنگ میں شرکت کی اور بہار میں انتخابی فہرستوں کی نظرثانی کے خلاف لڑنے کا عزم کیا اور اسے بی جے پی-الیکشن کمیشن کے "ووٹ چوری ماڈل" کے طور پر ظاہر کیا۔ جون 2024 میں لوک سبھا انتخابات کے فوراً بعد کھرگے کی رہائش گاہ پر آخری ملاقات کے بعد اپوزیشن بلاک کے سرکردہ رہنماؤں کی یہ پہلی ملاقات تھی۔

میٹنگ میں 25 پارٹیوں کے کئی رہنما موجود تھے، جن میں کھرگے، سونیا گاندھی، این سی پی-ایس پی کے سربراہ شرد پوار، نیشنل کانفرنس کے سپریمو فاروق عبداللہ، پی ڈی پی کی محبوبہ مفتی، ایس پی کے اکھلیش یادو، آر جے ڈی کے تیجسوی یادو، ٹی ایم سی کے ابھیشیک بنرجی، تروچی شیوا اور ٹی آر بالو، سی پی آئی (ایم) کے ایم اے بی بی، سی پی آئی کے ڈی راجہ، سی پی آئی (ایم ایل) کے دیپانکر بھٹاچاریہ اور ایم این ایم کے سربراہ کمل ہاسن، و دیگر شامل تھے۔

میٹنگ کے دوران راہل گاندھی نے ایک پریزنٹیشن دی، جس میں انہوں نے الیکشن کمیشن اور بی جے پی کے خلاف متعدد الزامات عائد کئے۔ کانگریس نے کہا کہ راہل گاندھی نے پورے "کھیل" پر وضاحت پیش کی کہ کس طرح بی جے پی اور الیکشن کمیشن انتخابات میں "دھاندلی" کر رہے ہیں۔

اس سے پہلے ایک پریس کانفرنس میں، راہل گاندھی نے بی جے پی اور الیکشن کمیشن کے درمیان "گٹھ جوڑ" کے ذریعہ انتخابات میں "بہت بڑی مجرمانہ دھوکہ دہی" کے دھماکہ خیز دعووں کے ساتھ ایک پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کیا تھا۔

یہ بھی پڑھیں: کانگریس ملک بھر میں ’ووٹ چوری‘ مہم چلائے گی، 11 اگست کو کھرگے کریں گے پارٹی رہنماؤں سے تبادلہ خیال - NATIONWIDE VOTE THEFT CAMPAIGN

اپوزیشن پارٹیاں بہار میں جاری ایس آئی آر مشق کے خلاف احتجاج کر رہی ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ اس سے بہت سے لوگوں کو حق رائے دہی سے محروم کیا جائے گا۔

For All Latest Updates

TAGGED:

VOTE THEFTOPPOSITION MARCHووٹ چوری معاملہالیکشن کمیشنOPPOSITION MARCH TOWARDS EC OFFICE

Quick Links / Policies

فیچر

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

کیا پھر سے سلیپر اور تھری اے سی میں بزرگ شہریوں کو ملے گی رعایت؟ بہت جلد ریلوے کا تحفہ متوقع

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.