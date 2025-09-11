'قطر کی خودمختاری کی خلاف ورزی': دوحہ پر اسرائیلی حملے کے ایک دن بعد پی ایم مودی کی امیر سے فون پر بات چیت
دوحہ پر اسرائیلی حملے کے ایک دن بعد وزیر اعظم مودی امیرِ قطر امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے بات کی۔
نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی نے بدھ کے روز دوحہ میں حماس کے رہنماؤں کو نشانہ بنانے والے اسرائیل کے فضائی حملوں کے تناظر میں 'قطر کی خودمختاری کی خلاف ورزی' کی مذمت کی جس سے خطے میں پہلے سے ہی نازک صورت حال کے مزید خراب ہونے کا خدشہ ہے۔
وزیر اعظم نے قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے فون پر بات کی اور دوحہ میں ہونے والے حملوں پر ہندوستان کی "گہری تشویش" سے آگاہ کیا۔
اسرائیل نے شام، ایران اور لبنان کے خلاف کیے گئے حملوں کے بعد منگل کو قطر کے دارالحکومت دوحہ پر بھی فضائی حملہ کیا۔ جس نے عالمی سطح پر غم و غصے کی لہر کو جنم دیا۔
پی ایم مودی نے اسرائیل کا نام لیے بغیر سوشل میڈیا پر کہا، "قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے بات کی اور دوحہ میں ہونے والے حملوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔"
انہوں نے کہا، "بھارت برادر ریاست قطر کی خودمختاری کی خلاف ورزی کی مذمت کرتا ہے۔ ہم بات چیت اور سفارت کاری کے ذریعے مسائل کے حل اور کشیدگی سے گریز کرنے کی حمایت کرتے ہیں"۔
وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت خطے میں امن اور استحکام کی حمایت اور دہشت گردی کے خلاف اس کی تمام شکلوں اور مظاہر کے خلاف "مضبوطی سے کھڑا ہے"۔ وزیر اعظم نے اس بیان میں جہاں اسرائیل کا نام لیے بغیر دوحہ حملے کی مذمت وہیں انہوں نے دہشت گردی کی بھی مخالفت کی۔
وزیر اعظم مودی نے بات چیت اور سفارت کاری کے ذریعے تمام مسائل کے حل کی حمایت اور کشیدگی سے بچنے کی ضرورت کا اعادہ کیا۔ "شیخ تمیم نے قطر کے عوام اور ریاست کے ساتھ اظہار یکجہتی پر وزیر اعظم مودی کا شکریہ ادا کیا"۔
حملے کے بعد حماس نے کہا کہ ان کے پانچ ارکان اسرائیلی فضائی حملے میں جاں بحق ہو گئے۔ تاہم تنظیم نے اسرائیل کی جانب سے اپنے رہنماؤں کو قتل کرنے کی کوشش "ناکام" قرار دیا۔
حماس نے کہا کہ جب یہ حملہ ہوا، اس وقت ان کی مذاکراتی ٹیم ایک عمارت میں غزہ کی پٹی میں جنگ بندی کی امریکی تجویز پر مذاکرات کے لیے غور و خوض کر رہی تھی۔
خیال رہے کہ بھارت نے اس سے قبل شنگھائی تعاون تنظیم (SCO) کے دیگر رکن ممالک کے ساتھ اسرائیل اور امریکہ کے ایران پر فوجی حملوں کی بھی شدید مذمت کی تھی۔
چینی شہر تیانجن میں ہونے والے ایس سی او کے سربراہی اجلاس میں بھی ایسے اقدامات کی مذمت کی گئی جن کی وجہ سے شہری آبادی میں بے شمار ہلاکتیں ہوئیں اور غزہ کی پٹی میں تباہ کن انسانی صورت حال پیدا ہوئی۔
بدھ کو پی ایم مودی کے تبصرے کو بہت اہم سمجھا جا رہا ہے۔ انہوں نے اس سے قبل سنہ 2023 میں بھی ایک تقریر کے دوران اسرائیل اور حماس کے تنازع میں شہریوں کی ہلاکتوں کی مذمت کی تھی۔
مودی نے اسی سال 17 نومبر کو دوسری وائس آف گلوبل ساؤتھ سمٹ سے اپنے خطاب میں کہا، "بھارت نے سات اکتوبر کو اسرائیل میں ہونے والے گھناؤنے دہشت گردانہ حملے کی مذمت کی ہے۔ ہم نے تحمل کے ساتھ ساتھ بات چیت اور سفارت کاری پر بھی زور دیا۔"
انہوں نے کہا کہ "ہم اسرائیل اور حماس کے درمیان تنازع میں شہریوں کی ہلاکتوں کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ صدر محمود عباس سے بات کرنے کے بعد ہم نے فلسطین کے لوگوں کے لیے انسانی امداد بھی بھیجی ہے۔ اب وقت آگیا ہے کہ گلوبل ساؤتھ کے ممالک زیادہ سے زیادہ عالمی بھلائی کے لیے ملک کر آواز اٹھائیں۔"
قابل ذکر ہے کہ اسرائیل غزہ میں سات اکتوبر کو حماس کے اسرائیلی شہروں پر غیر معمولی حملے کے خلاف جوابی کارروائی کے طور پر اپنی فوجی کارروائی جاری رکھے ہوئے ہے۔
اسرائیل پر حماس کے حملوں میں تقریباً 1,200 اسرائیلی ہلاک ہوئے تھے جب کہ غزہ میں حماس اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں اب تک 64,000 سے زیادہ فلسطینی جاں بحق ہو چکے ہیں۔