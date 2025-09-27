تمل ناڈو میں اداکار وجے کی ریلی میں بھگدڑ: 36 افراد ہلاک، 58 لوگ شدید طور سے زخمی
تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ ایم کے اسٹالن صورت حال کا جائزہ لینے کے لیے کرور میں جائے وقوع پر پہنچ چکے ہیں۔
کرور: سنچر کو تمل ناڈو میں معروف اداکار اور تملگا ویٹری کزگم (ٹی وی کے) کے صدر وجے کی ایک ریلی میں بھگدڑ مچ گئی۔ اطلاعات کے مطابق اب تک 36 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاع ہے جب کہ 58 سے زیادہ لوگ شدید زخمی ہیں۔
وزیر اعلیٰ کرور پہنچے، تمام اسپتالوں کو اسٹینڈ بائی پر رکھنے کا حکم
زخمیوں کو علاج کے لیے کرور کے گورنمنٹ میڈیکل کالج اور اسپتال لے جایا گیا ہے۔ چیف منسٹر ایم کے اسٹالن صورت حال کا جائزہ لینے کرور پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے کرور کے تمام اسپتالوں کو اسٹینڈ بائی پر رہنے کا حکم دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق یہ بھگدڑ سنیچر کو تمل ناڈو کے کرور میں ہوئی، جہاں وجے کی ریلی کے لیے بھاری بھیڑ جمع تھی۔
پی ایم مودی کا اظہار تعزیت
وزیر اعظم نریندر مودی نے انسٹاگرام پر ایک پوسٹ میں اسے انتہائی افسوسناک قرار دیا۔ انہوں نے کہا، "تامل ناڈو کے کرور میں ایک سیاسی ریلی کے دوران بدقسمتی سے پیش آنے والا واقعہ انتہائی افسوسناک ہے۔ میری تعزیت ان خاندانوں کے ساتھ ہے جنہوں نے اپنے پیاروں کو کھو دیا ہے۔ میں اس مشکل وقت میں ان کے لیے تحمل اور تمام زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کرتا ہوں"۔
اداکار وجے کی انتخابی مہم کے دوران بھگدڑ
سنہ 2026 کے اسمبلی انتخابات سے پہلے تمل ناڈو کی پارٹی تملگا ویٹری کزگم کے رہنما وجے "اونگا وجے نا ورین" کے نام سے پورے تامل ناڈو میں تشہیری مہم چلا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی پہلی انتخابی مہم 13 تاریخ کو شروع کی۔ اس وے قبل انہوں نے تریچی اور اریالور اضلاع میں یہ مہم چلائی۔ وجے اسی سلسلے میں آج نمکل اور کرور اضلاع میں مہم چلا رہے تھے۔
اطلاعات کے مطابق، جہاں آج صبح نمککل ضلع میں ان کی انتخابی ریلی میں ایک بڑا ہجوم جمع ہوا، وہیں شام سات بجے کرور ضلع میں ایک ہونے والی ریلی میں 'ٹی وی کے' کے کارکنان اور وجے کے مداح بھاری تعداد میں جمع ہوئے۔ اطلاعات کے مطابق جیسے ہی وجے نے ریلی میں بولنا شروع کیا، ایک خاتون بے ہوش ہوگئیں۔ انہیں فوری طور پر ابتدائی طبی امداد دی گئی۔ اس کے بعد یکے بعد دیگرے 30 سے زیادہ لوگ بے ہوش ہوگئے۔ جس کے بعد ریلی میں بھگدڑ مچ گئی
پولیس نے بے ہوش اور زخمی افراد کو اسپتال پہنچایا
پولیس نے فوری طور پر بے ہوش افراد کو ایمبولینس کے ذریعے اسپتال پہنچایا۔ ہسپتال میں ان کا سخت علاج چل رہا ہے۔ اب تک 36 افراد ہلاک ہو چکے ہیں جب کہ 58 سے زیادہ لوگ شدید طور سے زخمی ہیں، ان میں متعدد لوگوں کی حالت تشویشناک ہے۔
ہجوم کی اطلاع ملتے ہی چیف منسٹر اسٹالن نے اسپتالوں کو تیار رہنے کا حکم دیا اور وزراء ایم سبرامنیم اور انبل مہیش کو ذاتی طور پر فوراً جائے وقوعہ پر پہچنے کی ہدایت دی۔
انتہائی چونکا دینے والی اور المناک خبر: پلانی سوامی
تمل ناڈو کے قائد حزب اختلاف اور اے آئی اے ڈی ایم کے کے جنرل سکریٹری اے کے پلانی سوامی نے ٹویٹ کیا، "کرور میں تملگا ویٹری کزگم پارٹی کی انتخابی ریلی کے دوران بھگدڑ کی وجہ سے 29 سے زیادہ لوگ مر چکے ہیں اور بہت سے لوگ بے ہوش ہو گئے ہیں جو ہسپتال میں زیر علاج ہی..."
سابق وزیر سینتھل بالاجی کا ہسپتال کا دورہ
اس دوران سابق وزیر سینتھل بالاجی نے کرور سرکاری اسپتال کا دورہ کیا اور وہاں زیر علاج لوگوں سے ملاقات کی۔ کرور ضلع کے پولیس سپرنٹنڈنٹ بھی بھیڑ کو کنٹرول کرنے میں مصروف ہیں۔ دریں اثنا، وزیر اعلی کے حکم پر، تمل ناڈو کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل آف پولیس (لا اینڈ آرڈر)، ڈیوڈسن دیواسرواتھ جائے وقوعہ پر پہنچ گئے ہیں۔
سینتھل بالاجی نے بتایا کہ نمکل اور سیلم اضلاع سے ڈاکٹروں کو علاج کے لیے کرور بلایا گیا ہے اور وہ اپنے راستے پر ہیں۔ انہوں نے نجی ہسپتالوں کو مشورہ دیا کہ وہ بھگدڑ کی وجہ سے داخل ہونے والے مریضوں سے فیس نہ لیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے حکم کے مطابق حکومت اس کا خیال رکھے گی۔ ضلع انتظامیہ اموات کی تعداد کو کم کرنے کے لیے علاج معالجے کا خصوصی خیال رکھے ہوئے ہے۔
