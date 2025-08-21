نئی دہلی: نائب صدر انتخاب 2025 کے لیے نامزدگی کا عمل جاری ہے۔ اپوزیشن جماعتوں (انڈیا بلاک) کے امیدوار سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جسٹس بی سدرشن ریڈی نے آج جمعرات کو اپنا پرچہ نامزدگی داخل کیا۔ تقریباً 11:30 بجے انھوں نے اپنا پرچہ نامزدگی داخل کیا۔ بدھ کے روز نیشنل ڈیموکریٹک الائنس کے امیدوار اور مہاراشٹر کے گورنر سی پی رادھا کرشنن نے اپنا پرچہ نامزدگی داخل کیا تھا۔
اس موقع پر کانگریس صدر ملکارجن کھرگے، کانگریس کی سابق صدر سونیا گاندھی، لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی، وائناڈ سے کانگریس کی رکن پارلیمنٹ پرینکا گاندھی واڈرا اور دیگر کئی رہنما موجود تھے۔ ساتھ ہی پرچہ نامزدگی داخل کرنے سے پہلے انہوں نے پریرنا ستھل میں مہاتما گاندھی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تعداد اہمیت رکھتی ہے۔ یقینا، مجھے امید ہے. چونکہ میں کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہوں اس لیے مجھے یقین ہے کہ سب میرا ساتھ دیں گے۔ میں نے کل بدھ کو یہ بات بالکل واضح کر دی تھی۔ یہ نظریات کی جنگ ہے۔
#WATCH | INDIA alliance Vice-Presidential nominee, former Supreme Court Judge B Sudershan Reddy files his nomination in the presence of Congress president-Rajya Sabha LoP Mallikarjun Kharge, Congress Parliamentary Party Chairperson Sonia Gandhi and Lok Sabha LoP Rahul Gandhi.… pic.twitter.com/Xxg6KX2ncQ— ANI (@ANI) August 21, 2025
انڈیا الائنس کے نائب صدارتی امیدوار، سپریم کورٹ کے سابق جج بی سدرشن ریڈی نے اپنا پرچہ نامزدگی داخل کرنے سے پہلے مہاتما گاندھی کو خراج عقیدت پیش کیا۔
آپ کو بتاتے چلیں کہ دونوں امیدوار جنوبی ہند کی ریاستوں سے ہیں۔ ایسے میں جو بھی امیدوار جیتے گا وہ جنوب کی نمائندگی کرے گا۔ کانگریس صدر ملکارجن کھرگے نے بدھ کے روز بی سدرشن کا تعارف تمام آئینی جماعتوں کے قائدین سے کرایا۔ سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس ریڈی کو اس ہفتے کے شروع میں اپوزیشن کے مشترکہ امیدوار کے طور پر اعلان کیا گیا تھا۔ ان کا مقابلہ این ڈی اے امیدوار سی پی رادھا کرشنن سے ہوگا۔
INDIA alliance Vice-Presidential nominee, former Supreme Court Judge B Sudershan Reddy files his nomination in the presence of Congress president-Rajya Sabha LoP Mallikarjun Kharge, Congress Parliamentary Party Chairperson Sonia Gandhi and Lok Sabha LoP Rahul Gandhi. pic.twitter.com/FdJiGMmpr4— ANI (@ANI) August 21, 2025
اس سے پہلے، کانگریس صدر ملکارجن کھرگے نے بدھ کو کہا کہ نائب صدر کے انتخاب کے لیے سپریم کورٹ کے سابق جج بی سدرشن ریڈی کی نامزدگی راجیہ سبھا کے کام کاج میں 'منصفانہ، غیر جانبداری اور وقار' کو بحال کرنے کے لیے اپوزیشن کا پختہ عزم ہے۔ سمویدھان سدن کے سنٹرل ہال میں انڈیا بلاک کے اراکین سے خطاب کرتے ہوئے کھرگے نے کہا کہ اپوزیشن اراکین کو ایوان بالا میں اہم عوامی تشویش کے معاملات کو اٹھانے کا موقع نہیں دیا گیا ہے اور اس 'خلاف ورزی' سے بچنے کے لیے سدرشن ریڈی کا منتخب ہونا ضروری ہے۔
#WATCH | INDIA alliance Vice-Presidential nominee, former Supreme Court Judge B Sudershan Reddy says, " numbers matter continues...of course, i am hopeful. since i don't belong to any political party, i believe everyone would support me...i have made it very clear yesterday. it is… pic.twitter.com/iqOxQckny2— ANI (@ANI) August 21, 2025
کھرگے نے مزید کہا کہ پارلیمنٹ میں ہم نے اپوزیشن کی آواز کو دبانے کا بڑھتا ہوا رجحان دیکھا ہے۔ ہمیں عوامی مفاد کے اہم مسائل ایوان میں اٹھانے کا بار بار موقع نہیں دیا جاتا۔ پارلیمنٹ میں ان خلاف ورزیوں کی مخالفت کرنے اور ان کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کرنے کے لیے، ملک کو ایک مثالی، غیر جانبدار جسٹس بی سدرشن ریڈی کی بطور نائب صدر ہند کی ضرورت ہے۔
انہوں نے کہا کہ ریڈی کی زندگی اور کام ہمارے آئین کی روح، انصاف، ہمدردی اور ہر شہری کو بااختیار بنانے کے عزم کی عکاسی کرتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے پہلے اعلان کیا تھا کہ نائب صدر کے انتخاب کے لیے ووٹنگ 9 ستمبر کو ہوگی اور اسی دن گنتی بھی ہوگی۔ اسی وقت، نامزدگی داخل کرنے کی آخری تاریخ 21 اگست ہے، جبکہ امیدوار 25 اگست تک اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے سکتے ہیں۔ نائب صدر کا عہدہ اس وقت خالی ہوا جب جگدیپ دھنکر نے 21 جولائی کو پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کے پہلے دن صحت کی وجوہات کا حوالہ دیتے ہوئے استعفیٰ دے دیا۔
#WATCH | INDIA alliance Vice-Presidential nominee, former Supreme Court Judge B Sudershan Reddy pays tribute to Mahatma Gandhi at Prerna Sthal, ahead of filing nomination)— ANI (@ANI) August 21, 2025
(Video: Congress MP) pic.twitter.com/D6BgGfLUsO
نائب صدر کا انتخاب پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے ارکان پارلیمنٹ پر مشتمل الیکٹورل کالج کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ نائب صدر کا انتخاب آئین کے آرٹیکل 64 اور 68 کے تحت ہوتا ہے۔
