نائب صدارتی انتخابات: این ڈی اے اور انڈیا بلاک نے بلائی میٹنگ، نو ستمبر کو ہوگی ووٹنگ

نائب صدر کے عہدہ کے انتخاب میں یہ یقینی ہے کہ اس بار نائب صدر جنوبی ہند سے ہوں گے۔ تفصیل سے پڑھیں۔
Published : September 6, 2025 at 12:20 PM IST
نئی دہلی: نائب صدر کے انتخاب کو لے کر سرگرمیاں تیز ہوگئی ہیں۔ اس سلسلے میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے قومی صدر جے پی نڈا آج ہفتہ کو پارٹی ممبران پارلیمنٹ سے ملاقات کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی اپوزیشن انڈیا بلاک نے بھی ورچوئل میٹنگ بلائی ہے، جو رات 8 بجے ہوگی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ نائب صدر کے عہدے کا انتخاب 9 ستمبر 2025 بروز منگل کو ہوگا۔
بی جے پی نے اپنے تمام ممبران پارلیمنٹ کو ایک رسمی خط جاری کیا ہے اور انہیں قومی دارالحکومت نئی دہلی بلایا ہے، جہاں وہ انتخابی تیاریوں کے حصے کے طور پر نڈا کی طرف سے دیئے گئے عشائیے میں بھی شرکت کریں گے۔ نیشنل ڈیموکریٹک الائنس (این ڈی اے) نے اپنے امیدوار کے طور پر مہاراشٹر کے گورنر سی پی رادھا کرشنن کو میدان میں اتارا ہے۔ جب کہ انڈیا بلاک نے سپریم کورٹ کے سابق جج بی سدرشن ریڈی کو میدان میں اتارا ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ انتخاب کے دن تک بی جے پی ممبران اسمبلی کا شیڈول کافی مصروف ہے۔
دو ورکشاپس اور ایک ڈنر میں شرکت
ہفتہ اور پیر کے درمیان، وہ دو ورکشاپس اور ایک ڈنر میں شرکت کریں گے۔ کل، اتوار، ارکان پارلیمنٹ پارلیمنٹ کے جی ایم سی بالیوگی آڈیٹوریم میں ایک دن کی ورکشاپ کے لیے جمع ہوں گے، اس کے بعد پیر کو مزید تین گھنٹے کا ورکشاپ ہوگا۔ اسی شام این ڈی اے کے ارکان پارلیمنٹ وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ عشائیہ میٹنگ میں شرکت کریں گے۔
542 ممبران پارلیمنٹ راجیہ سبھا میں 240 ممبران
نائب صدر کے عہدے کا انتخاب اگلے دن منگل 9 ستمبر کو ہوگا۔ نمبر گیم کے معاملے میں این ڈی اے کے رادھا کرشنن کو انڈیا بلاک کے امیدوار جسٹس سدرشن ریڈی پر برتری حاصل ہے۔ اس وقت لوک سبھا میں 542 ممبران پارلیمنٹ ہیں جب کہ راجیہ سبھا میں 240 ممبران پارلیمنٹ ہیں۔ بی جے پی کے ایوان زیریں میں 293 اور ایوان بالا میں 134 ارکان پارلیمنٹ ہیں اور اتحادیوں کی حمایت سے دونوں ایوانوں میں این ڈی اے کی کل تعداد 427 ہو جاتی ہے۔
غیر منسلک جماعتوں میں YSRCP نے NDA امیدوار کی حمایت کا اعلان کیا
دوسری طرف، انڈیا بلاک پارٹیوں کے پاس لوک سبھا کے 235 اور راجیہ سبھا کے 77 ممبران ہیں۔ ان کی مشترکہ طاقت 312 ہے اور اگر عام آدمی پارٹی 11 ممبران پارلیمنٹ کی حمایت میں توسیع کرتی ہے تو کل تعداد 323 تک پہنچ جائے گی۔ دیگر غیر منسلک جماعتوں میں، YSRCP نے NDA امیدوار کی حمایت کا اعلان کیا ہے اور ان کے 11 ممبران پارلیمنٹ کے ساتھ، رادھا کرشنن کی حمایت میں کل تعداد 433 ہو گئی ہے، جس سے انہیں بلو سی کے امیدواروں پر آرام دہ اور پرسکون برتری حاصل ہے۔
تامل ناڈو کی اپوزیشن جماعتوں سے بھی اپیل
دریں اثنا، بی جے پی نے تامل ناڈو کی اپوزیشن جماعتوں سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ رادھا کرشنن کی حمایت میں متحد ہو جائیں تاکہ ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کی نامزدگی کے وقت 'اپنی تاریخی غلطی کی اصلاح' کی جا سکے جب انہوں نے صدر کے طور پر ان کی دوسری مدت کے لیے حمایت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔