حیدرآباد: نیشنل ڈیموکریٹک الائنس (این ڈی اے) نے جمعرات کو وزیر اعظم نریندر مودی اور بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے سربراہ اور مرکزی وزیر جے پی نڈا کو نائب صدر انتخاب کےلئے اتحاد کا امیدوار منتخب کرنے کا اختیار دے دیا۔
نئی دہلی میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے مرکزی وزیر اور سینئر بی جے پی لیڈر کرن رجیجو نے کہا کہ این ڈی اے، وزیر اعظم مودی اور جے پی نڈا کے منتخب کردہ امیدوار کو قبول کرے گا۔
انہوں نے کہا کہ "یہ ایک متفقہ فیصلہ ہے۔ ہم نے ناموں پر بات نہیں کی، ہم نے نائب صدر کے انتخاب کے عمل پر تبادلہ خیال کیا۔" اروناچل پردیش سے تعلق رکھنے والے رجیجو نے مزید کہاکہ یہ فیصلہ نئی دہلی میں پارلیمنٹ کمپلیکس میں این ڈی اے رہنماؤں کی میٹنگ کے بعد لیا گیا۔ یہ واضح ہے کہ این ڈی اے امیدوار انتخاب جیتیں گے کیونکہ ان کے پاس نمبر ہیں۔
این ڈی اے کی قیادت بی جے پی کر رہی ہے۔ این ڈی اے میں شامل جماعتوں میں تلگو دیشم پارٹی (ٹی ڈی پی)، جنتا دل (متحدہ)، جنتا دل (سیکولر)، شیو سینا، جن سینا، لوک جن شکتی پارٹی (رام ولاس) شامل ہیں۔
بھارت کے نائب صدر کے عہدے کے لیے انتخاب، جو ملک کا دوسرا سب سے بڑا دفتر ہے، جگدیپ دھنکھر کے اچانک استعفیٰ دینے کے بعد ضروری ہوگیا تھا۔ دھنکھر نے اپنی مدت پوری نہیں کی اور صحت کی وجوہات کا حوالہ دیتے ہوئے عہدہ چھوڑ دیا۔
الیکشن کمیشن آف انڈیا (ای سی آئی) نے جمعرات کو نائب صدر کے انتخابات کے لیے نوٹیفکیشن جاری کیا اور نامزدگی جمع کرانے کی آخری تاریخ 21 اگست مقرر کی۔
مرکزی وزراء راجناتھ سنگھ اور امیت شاہ کے علاوہ نڈا، جے ڈی (یو) کے للن سنگھ، شیو سینا کے شری کانت شندے، ٹی ڈی پی کے لاو سری کرشنا دیورایالو اور ایل جے پی (رام ولاس) کے چراغ پاسوان میٹنگ میں شامل تھے۔