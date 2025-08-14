نئی دہلی: 9 ستمبر کو ہونے والے نائب صدر جمہوریہ کے انتخاب میں کم از کم دو لوک سبھا ممبران کو اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کے لیے پوسٹل بیلٹ دیا جائے گا۔ نائب صدر کے انتخاب کے قواعد کے مطابق، صرف وہی رائے دہندگان جو احتیاطی حراست میں ہیں، پوسٹل بیلٹ کے ذریعے نائب صدر کے انتخاب میں اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کے اہل ہیں۔
دو لوک سبھا ممبران - شیخ عبدالرشید (بارہمولہ) اور امرت پال سنگھ (کھڈور صاحب) مختلف جیلوں میں بند ہیں اور نائب صدر کے انتخاب میں ووٹ دینے کے اہل ہوں گے۔
حکام نے بتایا کہ طریقہ کار کے مطابق، متعلقہ حکومت ممبر پارلیمنٹ کا نام، حراست کی جگہ اور دیگر متعلقہ تفصیلات الیکشن کمیشن کو مطلع کرے گی، جو متعلقہ ووٹر کو پوسٹل بیلٹ بھیجے گا۔ باقی تمام ووٹرز کو اپنا ووٹ پارلیمنٹ ہاؤس میں ڈالنا ہوگا، جہاں 9 ستمبر کو پولنگ بوتھ قائم کیا جائے گا۔
قواعد کے مطابق کوئی بھی ووٹر پراکسی کے ذریعے اپنا ووٹ نہیں ڈال سکتا اور کوئی بھی ناخواندہ یا معذور ووٹر اپنا ووٹ رجسٹر کرانے کے لیے پریذائیڈنگ افسر کی مدد لے سکتا ہے۔
لوک سبھا کے سابق سکریٹری جنرل پی ڈی ٹی اچاریہ نے کہا، "دونوں لوک سبھا ممبران حراست میں ہیں اور انہیں سزا نہیں ہوئی ہے، لہذا دونوں نائب صدر کے انتخاب میں ووٹ دینے کے اہل ہیں"۔
رشید کو دہشت گردی کی مالی معاونت کے ایک مقدمے کا سامنا ہے اور وہ تہاڑ جیل میں بند ہیں، جب کہ امرت پال سنگھ کو قومی سلامتی ایکٹ کے تحت حراست میں لیا گیا ہے اور وہ ڈبرو گڑھ جیل میں بند ہیں۔
گزشتہ ماہ ہندوستان کے نائب صدر کے عہدے سے جگدیپ دھنکھر کے اچانک استعفیٰ دینے کے بعد دوبارہ انتخابات ہو رہے ہیں۔ نائب صدر کے انتخاب کا نوٹیفکیشن 7 اگست کو جاری کیا گیا تھا اور کاغذات نامزدگی داخل کرنے کی آخری تاریخ 21 اگست ہے۔
حکمراں این ڈی اے اور اپوزیشن اتحاد 'انڈیا' نے ابھی تک نائب صدر کے انتخاب کے لیے اپنے امیدواروں کا اعلان نہیں کیا ہے۔ این ڈی اے کی اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں نے وزیر اعظم نریندر مودی اور بی جے پی کے صدر جے پی نڈا کو نائب صدر کے انتخاب کے لیے امیدوار کا فیصلہ کرنے کا اختیار دیا ہے۔
لوک سبھا اور راجیہ سبھا کے ممبران بشمول نامزد ممبران نائب صدر کے انتخاب کے لیے الیکٹورل کالج تشکیل دیتے ہیں۔ موجودہ الیکٹورل کالج کی موثر تعداد 781 ہے، جس میں حکمراں این ڈی اے کو کم از کم 422 ارکان کی حمایت کے ساتھ فیصلہ کن برتری حاصل ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ نائب صدر کے انتخاب میں پارٹی وہپ کا اطلاق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ خفیہ رائے شماری کے ذریعے ہوتے ہیں۔