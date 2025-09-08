کل ملک کو نیا نائب صدر ملے گا، جانیں ارکان پارلیمنٹ کس طرح ووٹ ڈالیں گے
این ڈی اے کے امیدوار سی پی رادھا کرشنن اور انڈیا بلاک کے امیدوار ریٹائرڈ جسٹس بی سدرشن ریڈی کے درمیان سیدھا مقابلہ ہے۔
Published : September 8, 2025 at 7:18 PM IST
نئی دہلی: نائب صدر کے عہدے کے لیے انتخاب کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ ووٹنگ اور گنتی منگل کو ہوگی۔ بی جے پی زیرقیادت نیشنل ڈیموکریٹک الائنس (این ڈی اے) کے امیدوار سی پی رادھا کرشنن اور انڈیا بلاک کے امیدوار جسٹس (ریٹائرڈ) بی سدرشن ریڈی کے درمیان سیدھا مقابلہ ہے۔ اس الیکشن میں کل 782 ممبران پارلیمنٹ (لوک سبھا اور راجیہ سبھا ممبران) ووٹ ڈالنے کے اہل ہیں۔ وہ دونوں امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ کریں گے۔
آئین کے آرٹیکل 66 (1) کے مطابق، ہندوستان کے نائب صدر کا انتخاب ایک الیکٹورل کالج کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ ملک کے دوسرے اعلیٰ ترین عہدے کے لیے ووٹنگ منگل کی صبح 10 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں شروع ہوگی اور شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا (ای سی آئی) کو آرٹیکل 324 کے تحت نائب صدر کے عہدے کے لیے انتخابات کرانے کا حق دیا گیا ہے۔
تیاریاں مکمل:
ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے، الیکشن کمیشن کے ایک سینئر اہلکار نے کہا، "منگل کو ہونے والے نائب صدر کے انتخاب کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ کل 782 اراکین (لوک سبھا اور راجیہ سبھا دونوں سے) ووٹ ڈالنے کے اہل ہیں۔" کمرہ نمبر F-101، وسودھا، پارلیمنٹ ہاؤس میں صبح 10 بجے سے شام 5 بجے تک بیلٹ پیپر کے ذریعے ووٹنگ ہوگی۔ ووٹوں کی گنتی شام 6 بجے شروع ہوگی جس کے فوراً بعد نتائج کا اعلان کیا جائے گا۔
سینئر الیکشن افسر نے کہا، "ایک وقت میں چھ اراکین ووٹ ڈالنے کے لیے کمرے میں داخل ہو سکتے ہیں۔ چھ کیبن بنائے گئے ہیں جہاں وہ اپنے متعلقہ بیلٹ پیپرز کو نشان زد کر کے بیلٹ باکس میں ڈال سکتے ہیں۔" انہوں نے کہا کہ تمام ووٹرز کو اپنا ووٹ ڈالنے کے لیے اس کمرے تک پہنچنا ہوگا۔
ووٹنگ کی ویڈیو گرافی:
ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے لوک سبھا کے سابق سکریٹری جنرل پی ڈی ٹی اچاریہ نے نائب صدر کے انتخاب کے عمل کی تفصیل سے وضاحت کی۔ انہوں نے کہا، "یہ عمل عام انتخابات سے ملتا جلتا ہے، فرق یہ ہے کہ عام انتخابات میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین (ای وی ایم) کا استعمال کیا جاتا ہے، یہاں ووٹنگ بیلٹ پیپرز کے ذریعے کی جاتی ہے نہ کہ ای وی ایم"۔ یہاں ووٹر دونوں ایوانوں کے تمام ممبران پارلیمنٹ ہیں۔
ووٹ دینے کا طریقہ:
اچاریہ نے کہا، "ایم پیز کو ریٹرننگ آفیسر (آر او) کے پاس جانا پڑے گا جہاں ووٹنگ ہوگی۔ وہاں انہیں ایک بیلٹ پیپر دیا جائے گا۔ امیدواروں کے نام بیلٹ پیپر میں حروف تہجی کے مطابق درج کیے گئے ہیں۔ اس لیے جب بیلٹ پیپر ان کے حوالے کیا جائے گا، تو آر او ووٹر لسٹ میں ایم پی کے نام کے سامنے ایک نشان لگائے گا۔"
ان کا کہنا ہے کہ 'اس کے بعد اراکین پارلیمنٹ بنائے گئے کیبن میں جائیں گے، اپنا ووٹ ڈالیں گے۔ ووٹ ڈالنے کے بعد وہ باہر آکر بیلٹ پیپر کو بیلٹ باکس میں ڈال سکتے ہیں، جسے کمرے کے درمیان میں رکھا جائے گا'۔
مبصرین نظر رکھتے ہیں:
لوک سبھا کے سابق سکریٹری جنرل نے کہا، "امیدوار کا نمائندہ ریٹرننگ افسر کے ساتھ پولنگ بوتھ میں موجود ہوسکتا ہے۔ وہ ووٹنگ کے عمل پر نظر رکھیں گے۔ اگر کچھ بے ضابطگی ہوئی ہے تو وہ اس پر اعتراض کریں گے اور اسے ریٹرننگ افسر کے نوٹس میں لائیں گے۔ الیکشن کمیشن کے مبصرین بھی وہاں موجود ہوں گے۔ وہ پورے عمل پر نظر رکھیں گے۔"
کیا امیدوار اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں؟
اچاریہ نے کہا، "امیدوار صرف اس صورت میں ووٹ دے سکتے ہیں جب وہ رکن پارلیمان ہوں، اگر وہ رکن پارلیمان نہیں ہیں، تو وہ ووٹ نہیں دے سکتے۔"
کس کے پاس کتنی طاقت:
این ڈی اے کے لوک سبھا میں 293 اور اپوزیشن کے 234 ارکان ہیں، جب کہ راجیہ سبھا میں بالترتیب 132 اور 77 ہیں۔ بی جے پی نے اتوار کو نائب صدر کے انتخاب سے قبل قومی راجدھانی میں اپنے ارکان پارلیمنٹ کے لیے دو روزہ ورکشاپ کا آغاز کیا ہے۔ پیر کو پارلیمنٹ کے سینٹرل ہال میں انڈیا بلاک کے ممبران پارلیمنٹ کی میٹنگ ہوئی، جسے ووٹنگ سے ایک دن پہلے اتحاد کے مظاہرے کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔
الیکشن کیوں کرائے جا رہے ہیں:
جولائی میں جگدیپ دھنکھر کے استعفیٰ کے بعد نائب صدر کا عہدہ خالی ہو گیا تھا۔ جگدیپ دھنکھر نے صحت کی وجوہات کا حوالہ دیتے ہوئے 21 جولائی کو نائب صدر کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ دھنکھر نے اگست 2022 میں عہدہ سنبھالا تھا۔ ان کی میعاد 2027 تک تھی۔ ان کا استعفیٰ پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کے پہلے دن آیا تھا۔
