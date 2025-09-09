ETV Bharat / bharat

نائب صدر جمہوریہ کا انتخاب 2025: پی ایم مودی نے ڈالا ووٹ، سی پی رادھا کرشنن نے کہا، بھارتی قوم پرستی کی ہوگی جیت

واضح رہے کہ پارلیمنٹ شام 5 بجے تک ووٹنگ ہوگی، کاؤنٹنگ شام 6 بجے شروع ہوگی اور دیر شام نتائج کا اعلان کیا جائے گا۔

انڈیا بلاک کے امیدوار بی سدرشن ریڈی (دائیں) این ڈی اے امیدوار سی پی رادھا کرشنن
انڈیا بلاک کے امیدوار بی سدرشن ریڈی (دائیں) این ڈی اے امیدوار سی پی رادھا کرشنن (ANI)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 9, 2025 at 9:31 AM IST

حیدرآباد: ملک کے نائب صدر جمہوریہ کے انتخاب کے لیے آج منگل کو ووٹنگ ہوگی۔ یہ ووٹنگ پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگی۔ مقابلہ این ڈی اے کے امیدوار سی پی رادھا کرشنن اور انڈیا بلاک کے امیدوار سابق جسٹس بی سدرشن ریڈی کے بیچ ہے۔

پی ایم مودی سب سے پہلے ووٹ ڈالا

وزیر اعظم نریندر مودی نائب صدر جمہوریہ کے انتخاب کے لیے اپنا ووٹ ڈال دیا ہے۔ وہ ووٹ ڈالنے پارلیمنٹ ہاؤس پہنچے اور سب سے پہلے اپنا ووٹ ڈالا۔

ووٹنگ اور کاؤنٹنگ کے اوقات

پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے ارکان آج صبح 10 بجے سے شام 5 بجے تک پارلیمنٹ ہاؤس میں ووٹ ڈالیں گے۔ ووٹوں کی گنتی شام 6 بجے شروع ہوگی، اور نتائج کا اعلان دیر شام کو کیا جائے گا۔ اراکین پارلیمان نائب صدر جمہوریہ کے انتخاب میں ووٹ دینے کے لیے پارٹی وہپس کے پابند نہیں ہیں، جو کہ خفیہ رائے شماری کے نظام کے تحت ہوتا ہے۔ بی جے پی زیرقیادت این ڈی اے اور کانگریس کی زیرقیادت اپوزیشن گروپس نے پیر کو اپنے اپنے اراکین پارلیمنٹ کے ساتھ الگ الگ میٹنگیں کیں تاکہ انہیں انتخابی عمل کے بارے میں آگاہ کیا جاسکے اور موک پول کے ذریعہ انتخاب کی مشق بھی کروائی جا سکے۔

بھارتی قوم پرستی کی جیت ہوگی: سی پی رادھا کرشنن

دریں اثنا، این ڈی اے امیدوار اور مہاراشٹر کے گورنر سی پی رادھا کرشنن نئی دہلی کے لودھی روڈ پر واقع 'شری رام مندر' میں پوجا کرنے پہنچے۔ اس دوران انہوں نے کہا کہ اس انتخاب میں بھارتی قوم پرستی کی ایک بڑی فتح ہوگی۔ ہم سب ایک ہیں، ہم ایک رہیں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ بھارت ایک 'ترقی یافتہ ملک' بنے۔

اعداد و شمار کیا کہتے ہیں؟

نائب صدر جمہوریہ کے انتخابات 2025 میں این ڈی اے کو 427 ممبران پارلیمنٹ کی حمایت حاصل ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپوزیشن انڈیا بلاک اتحاد کو صرف 315 ارکان پارلیمنٹ کی حمایت حاصل ہے۔ ایسے میں این ڈی اے کی جیت یقینی سمجھی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ایم پیز ایسے ہیں جنہوں نے کسی بھی خیمے میں شامل ہونے کی بات کی ہے۔ آندھرا پردیش کی وائی ایس آر سی پی پارٹی نے این ڈی اے امیدوار کی حمایت کرنے کی بات کہی ہے۔ اس کے ساتھ اے آئی ایم آئی ایم پارٹی اپوزیشن جماعتوں کے امیدوار سدرشن ریڈی کی حمایت کر رہی ہے۔ کسی بھی امیدوار کو الیکشن جیتنے کے لیے 391 ووٹ درکار ہوتے ہیں۔

ان پارٹیوں نے نائب صدر جمہوریہ کے انتخاب سے دوری بنا لی

جہاں کچھ پارٹیاں نائب صدر جموریہ کے انتخاب 2025 میں پہلے ہی اپنے ارادے کا اظہار کر چکی ہیں، وہیں کچھ پارٹیوں نے اس سے دوری بنا لی ہے۔ ان پارٹیوں میں بی آر ایس، بی جے ڈی اور شرومنی اکالی دل شامل ہیں۔ شرومنی اکالی دل نے کہا کہ سیلاب کی وجہ سے پنجاب میں حالات بہت خراب ہیں، لیکن مرکز نے کسی قسم کی مدد نہیں کی۔

جگدیپ دھنکھڑ کا اچانک استعفیٰ

آپ کو بتا دیں، یہ ووٹنگ سابق نائب صدر جگدیپ دھنکھر کے استعفیٰ کے بعد ہو رہی ہے۔ انہوں نے اچانک طبی وجوہات کا حوالہ دیتے ہوئے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ جانکاری کے مطابق پارلیمنٹ ہاؤس میں صبح 10 بجے کے قریب ووٹنگ شروع ہوگی۔ معلوم ہوا ہے کہ پی ایم نریندر مودی صبح 10 بجے اپنا ووٹ ڈالیں گے۔

