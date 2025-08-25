وارانسی، اترپردیش: جہاز کے اندر بم کی افواہ پھیلانے والے کینیڈین شہری کے خلاف قانونی کارروائی کے لیے ڈی ایم نے وزارت داخلہ سے اجازت مانگی ہے۔ ملزم اس وقت ڈسٹرکٹ جیل میں بند ہے۔ معاملہ 4 ماہ پہلے کا ہے۔ ملزم چونکہ غیر ملکی ہے اس لیے اس کے خلاف کارروائی کے لیے وزارت داخلہ سے اجازت ضروری ہے۔ جس کے لیے ڈی ایم کی جانب سے وزارت داخلہ سے اجازت طلب کی گئی ہے۔
انڈیگو ایئر لائنز کی ایک پرواز 27 اپریل کو رات 9.55 بجے بنارس سے بنگلورو کے لیے لال بہادر شاستری بین الاقوامی ہوائی اڈے سے اڑان بھرنے والی تھی۔ کینیڈین شہری نشانت یوہیناتھن بھی اسی پرواز میں سوار تھے۔ ٹیک آف سے کچھ دیر پہلے اس نے طیارے میں بم کی افواہ پھیلائی تھی۔ اس نے عملے کے رکن کے ساتھ بھی بدتمیزی کی تھی۔
کئی گھنٹے تک سرچ آپریشن کیا گیا
اس کے بعد طیارے کو رن وے سے واپس لایا گیا۔ سکیورٹی اداروں نے کئی گھنٹے تک سرچ آپریشن کیا۔ اس دوران انہیں کوئی مشکوک چیز نہیں ملی۔ اس کے بعد کینیڈین شہری نشانت یوہیناتھن کے خلاف مقدمہ درج کر کے اسے جیل بھیج دیا گیا۔ کینیڈین شہری کے اس فعل کے بارے میں وزارت خارجہ اور داخلہ امور کے علاوہ کینیڈین سفارت خانے کو بھی آگاہ کیا گیا۔
سول ایئر کرافٹ سکیورٹی ایکٹ کے تحت مقدمہ
ڈپٹی کمشنر آف پولیس گومتی زون نے ضلع افسر سے ملزم کے خلاف مقدمہ چلانے کی اجازت کے لیے سفارش طلب کی تھی۔ اس کے بعد ڈی ایم نے پرنسپل سکریٹری کے ذریعے وزارت داخلہ سے اجازت طلب کی ہے۔ اس نے خط بھیجا ہے۔ بابت پور چوکی انچارج ستیہ جیت سنگھ نے بتایا کہ کینیڈین شہری کے خلاف سول ایئر کرافٹ سکیورٹی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اب اس معاملے میں قانونی کارروائی آگے بڑھانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اس حوالے سے ضلعی انتظامیہ نے خط لکھ دیا ہے۔