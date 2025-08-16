وارانسی: ان دنوں بنارس میں کئی مقامات پر سڑک کو چوڑا کرنے کا کام چل رہا ہے۔ ایک طرف جہاں پانڈے پور سے سندہ تک 14 کلومیٹر سڑک کو چوڑا کرنے کے لیے بلڈوزر کارروائی جاری ہے، وہیں منڈوڈیہ علاقے میں فلائی اوور بنانے اور سڑک کو چوڑا کرنے کے لیے تجاوزات ہٹائی جا رہی ہیں۔ ایسے میں پی ڈبلیو ڈی کو کئی چیلنجوں کا سامنا ہے۔ اس کی وجہ ان سڑکوں پر مذہبی مقامات کی موجودگی ہے۔ افسران اس نیت سے مہم کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ ان کی مسماری میں کوئی مخالفت نہ ہو اور کام بھی بغیر کسی رکاوٹ کے جاری رہے۔
وارانسی میں تعمیر شروع کرنے سے پہلے ہی پی ڈبلیو ڈی نے ایک ڈھانچہ تیار کیا تھا۔ اس میں مختلف سڑکوں پر 122 ایسے مذہبی مقامات کی نشاندہی کی گئی تھی، جنہیں ہٹانے کا منصوبہ پہلے ہی سے تھا، اس کے لیے مقامی لوگوں کے ساتھ ساتھ پی ڈبلیو ڈی نے بھی اپنی سطح پر انہیں کسی اور جگہ پر قائم کرنے کی تیاریاں شروع کر دی تھیں اور اب جب یہ کارروائی تیزی سے آگے بڑھی ہے تو اس سمت میں بھی تیزی سے کام کیا جا رہا ہے اور اب تک 100 سے زائد مندروں اور مقبروں کو جگہ دینے کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔
چوڑا کرنے کا کام 2027 تک مکمل کیا جائے گا
دراصل وارانسی میں ہائی وے اور رنگ روڈ کے ساتھ ساتھ شہر کی سڑکوں کو اندرونی طور پر چوڑا کرنے کا کام تیز رفتاری سے چل رہا ہے۔ وارانسی میں ایسی 6 سڑکیں ہیں جن کو چوڑا کرنے کا عمل جاری ہے۔ چوڑا کرنے میں 6 سڑکوں کا کام اپریل 2027 تک مکمل ہونا ہے ان میں سے کچھ کام بہت آگے بڑھ چکے ہیں اور کچھ ابھی ابتدائی مرحلے میں ہیں۔ ایسے میں ان سڑکوں پر پڑنے والے مذہبی مقامات کے لیے پہلے ہی سے منصوبہ بندی شروع کر دی گئی تھی۔ اس سلسلے میں محکمۂ تعمیرات عامہ کے ایگزیکٹیو انجینئر، کے کے سنگھ کا کہنا ہے کہ سرکاری اراضی یا مقامی لوگوں کی جانب سے منصوبہ بندی کرکے سڑک کے کنارے واقع مذہبی مقامات کو ہٹانے کا عمل مکمل اصول و ضوابط کے ساتھ شروع کیا گیا تھا۔ ان میں سے کئی تعمیر ہو چکے ہیں اور کئی مقامات پر اس کے لیے زمین تلاش کی جا رہی ہے۔
مذہبی مقامات کی نقل مکانی کی تیاری زوروں پر ہے
شری کاشی وشوناتھ مندر کی تعمیر کے بعد جس طرح سے یہاں لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ اس کے بعد سڑکوں کو چوڑا کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ جس کی وجہ سے ہائی وے اور رنگ روڈ سے شہر کے اندر آنے والی 6 سڑکوں کو چوڑا کیا جا رہا ہے۔ اس دوران 111 مندروں کے ساتھ 11 مقبرے ملے۔ مندروں کو ہٹانے کے لیے کاشی کے پنڈتوں، مذہبی رہنماؤں کی رائے لی گئی اور اسی کے مطابق ان کی تعمیر اور نقل مکانی کا عمل جاری ہے، جب کہ مقبرے کو ہٹا کر نئی جگہ پر منتقل کرنے کے لیے ان کے مذہبی رہنماؤں سے بات کی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ مقبرے کے اندر کوئی پتھر یا کوئی خاص چیز جو پیر فقیر سے متعلق ہو رکھی ہے، اگر اسے کہیں اور منتقل کرنا ہو تو اس میں موجود چیز کو کسی اور جگہ زمین میں دفن کر کے وہاں تعمیر کیا جا سکتا ہے۔ ایسے میں ہم نے مذہبی رہنماؤں سے بات کر کے مقبرے کو منتقل کرنے کا کام شروع کر دیا ہے۔
مقبرے کے لیے زمین مانگی گئی، تمام زمین دے دی گئی
مقبرے کی تعمیر کے لیے جتنی زمین مانگی گئی تھی پی ڈبلیو ڈی نے فراہم کر دی ہے، سوائے پرانے مقبروں یا پرانے مندروں کے جو جنوری 2011 تک بنائے گئے تھے، باقی پر کارروائی جاری ہے۔ اس کے بارے میں مکمل معلومات اکٹھی کرنے کے بعد ہی ان کی منتقلی کا عمل شروع کیا گیا ہے۔ تحقیقات میں جو لوگ صحیح پائے گئے انہیں عوامی طور پر یا پی ڈبلیو ڈی کی مدد سے زمین فراہم کی گئی ہے اور انہیں منتقل کیا جا رہا ہے۔
پی ڈبلیو ڈی افسر انجینئر، کے کے سنگھ کا کہنا ہے کہ اس کے لیے انجینئرز موقع پر چیک کر رہے ہیں اور رپورٹ بھی بنا رہے ہیں کہ کون صحیح ہے اور کون غلط۔ تحقیقات کے بعد جو بھی صحیح پایا گیا، اس مذہبی مقام کو ہٹانے کی کارروائی کی جا رہی ہے۔ اس کے لیے مقامی لوگوں کی ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے اور ان سے بات چیت بھی کی جا رہی ہے۔ وارانسی میں کئی ایسے مندر ہیں جنہیں لوگوں کی مدد سے منتقل کیا گیا تھا، جن میں پانڈے پور کا کالی جی مندر اور لہارتارا روڈ پر بہت سے مندر شامل ہیں، لوگوں نے انہیں اپنے گھروں کے باہر زمین دے کر شفٹ کیا ہے۔ اس کے علاوہ شری بیلوا بابا کا مندر پانڈے پور چوک اور رنگ روڈ کے درمیان سڑک پر آنے کے بعد مقامی لوگوں نے اپنی زمین دی اور اسے یہاں سے منتقل کر دیا۔