اتراکھنڈ میں مدرسہ بورڈ کو ختم کرنے کا فیصلہ، اقلیتی تعلیمی بل پر گورنر کی مہر
حکومت کے مطابق مدرسہ بورڈ کے خاتمے کے بعد اتراکھنڈ میں تمام اقلیتی بچوں کو جولائی 2026 کے سیشن سے 'یکساں تعلیم' ملے گی۔
Published : October 7, 2025 at 7:39 AM IST
دہرادون: اتراکھنڈ میں مدرسہ بورڈ کو ختم کیا جا رہا ہے۔ ریاستی حکومت کی جانب سے نئے قانون کے نفاذ کے بعد، مدرسہ چلانے والوں کو اب اتراکھنڈ اقلیتی تعلیمی اتھارٹی سے شناخت حاصل کرنے اور اتراکھنڈ بورڈ آف اسکول ایجوکیشن (اتراکھنڈ بورڈ) کے ساتھ الحاق حاصل کرنے کی ضرورت ہوگی۔ گورنر گرمیت سنگھ نے اتراکھنڈ اقلیتی تعلیمی بل 2025 کو منظوری دے دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب مدرسہ بورڈ اتراکھنڈ میں ختم ہو جائے گا۔
گیرسین میں منعقد قانون ساز اسمبلی کے مانسون اجلاس کے دوران اقلیتی تعلیمی بل 2025 کو منظور کیا گیا تھا اور بعد میں اسے گورنر کی منظوری کے لیے راج بھون بھیجا گیا تھا۔ اب گورنر کی منظوری سے اس بل کے قانون بننے کا راستہ صاف ہو گیا ہے۔
بل کی منظوری سے پہلے گورنر کی اقلیتی برادریوں سے مشاورت
اس بل کے لیے راج بھون کی منظوری حاصل کرنے سے پہلے گورنر نے ریاست بھر کے اقلیتی وفود کے ساتھ تبادلہ خیال کیا۔ ان میں سکھ، مسلم، جین، عیسائی اور بدھ مت کے نمائندے بھی شامل تھے۔
अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक–2025 को स्वीकृति प्रदान करने के लिए माननीय राज्यपाल @LtGenGurmit जी (सेवानिवृत्त) का हार्दिक आभार!— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) October 6, 2025
माननीय राज्यपाल महोदय की स्वीकृति के साथ ही इस विधेयक के कानून बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इस कानून के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदायों की शिक्षा व्यवस्था…
اقلیتی تعلیمی اداروں کو سرکاری تعلیمی نظام میں ضم کر دیا جائے گا
اس بل کے تحت اتراکھنڈ میں اقلیتی برادریوں کی تعلیم کے لیے ایک اتھارٹی قائم کی جائے گی، جسے اقلیتی تعلیمی اداروں کو تسلیم کرنے کا کام سونپا جائے گا۔ راج بھون سے منظور ہونے اور اسے قانونی شکل دینے کے بعد اتراکھنڈ مدرسہ بورڈ کو ختم کرنے اور اقلیتی تعلیمی اداروں کو مرکزی دھارے کے تعلیمی نظام میں ضم کرنے والی ملک کی پہلی ریاست بن جائے گی۔
مساوی تعلیم، یکساں مواقع: وزیر اعلی دھامی
ریاستی حکومت اس فیصلے کو ریاست کے تعلیمی نظام کو مساوی اور جدید بنانے کی جانب ایک اہم قدم قرار دے رہی ہے۔ جولائی 2026 کے سیشن سے، تمام اقلیتی اسکول قومی نصابی فریم ورک (NCF) اور نئی تعلیمی پالیسی (NEP-2020) کے تحت تعلیم فراہم کریں گے۔ حکومت کا مقصد یہ ہے کہ ریاست کا ہر بچہ خواہ وہ کسی بھی طبقے یا برادری کا ہو، مساوی تعلیم اور یکساں مواقع کے ساتھ ترقی کرے۔
اتراکھنڈ کے وزیر اعلی پشکر سنگھ دھامی نے ایک بیان میں کہا کہ اتراکھنڈ میں تمام اقلیتی بچوں کو جولائی 2026 سے مساوی تعلیم ملے گی۔ مدرسہ بورڈ کو ختم کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد مسلم، سکھ، عیسائی، بدھ اور جین تعلیمی ادارے اتراکھنڈ اقلیتی تعلیمی اتھارٹی کی چھتری کے نیچے آ جائیں گے۔