امریکی سفیر سرجیو گور نے وزیر اعظم سے کی ملاقات، کہا، "پی ایم مودی ٹرمپ کے خاص دوست"
امریکی سفیر نے PM مودی سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران انہوں نے وزیراعظم کو صدر ٹرمپ کی جانب سے بھیجا گیا تحفہ پیش کیا۔
Published : October 11, 2025 at 11:40 PM IST
نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی نے ہفتہ کو امریکہ کے نامزد سفیر سرجیو گور سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے یقین ظاہر کیا کہ نئی دہلی اور واشنگٹن کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری ان کے دور میں مزید مضبوط ہوگی۔ وزیر اعظم مودی سے ملاقات کے بعد گور نے کہا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ وزیر اعظم نریندر مودی کو "ایک عظیم اور خاص دوست" سمجھتے ہیں۔
میٹنگ کے دوران گور نے پی ایم مودی کو وائٹ ہاؤس میں اپنی اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی فریم شدہ تصویر بھی پیش کی۔ یہ تصویر پی ایم مودی کے دورۂ امریکہ کے دوران لی گئی تھی۔ مزید برآں، تصویر پر ٹرمپ کا پیغام اور دستخط تھے۔ ٹرمپ نے تصویر پر واضح طور پر لکھا، ’’مسٹر پرائم منسٹر، آپ عظیم ہیں‘‘۔
Glad to receive Mr. Sergio Gor, Ambassador-designate of the US to India. I’m confident that his tenure will further strengthen the India–US Comprehensive Global Strategic Partnership.@SergioGor pic.twitter.com/WSzsPxrJXv— Narendra Modi (@narendramodi) October 11, 2025
گور ہندوستان کے چھ روزہ دورے پر
واضح رہے کہ امریکی سینیٹ (پارلیمنٹ کے ایوان بالا) کی جانب سے ہندوستان میں نئے امریکی سفیر کے طور پر ان کی نامزدگی کی تصدیق کے بعد گور ہندوستان کے چھ روزہ دورے پر ہیں۔ ان کے ہمراہ نائب سیکرٹری آف اسٹیٹ فار مینجمنٹ اینڈ ریسورسز مائیکل جے ریگاس بھی ہیں۔
ہندوستان-امریکہ جامع عالمی اسٹریٹجک پارٹنرشپ
پی ایم مودی نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا، "امریکہ کے نامزد سفیر سرجیو گور کا ہندوستان میں خیرمقدم کرتے ہوئے خوشی ہوئی۔ مجھے یقین ہے کہ ہندوستان-امریکہ جامع عالمی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ان کے دور میں مزید مضبوط ہوگی۔"
#WATCH | Delhi: US Ambassador-designate to India, Sergio Gor, says, " president trump considers prime minister modi a great and personal friend. in fact, just before i left for new delhi, they had an incredible phone call. and that is something that will continue over the weeks… pic.twitter.com/9iHXdAPWk7— ANI (@ANI) October 11, 2025
گور نے پی ایم مودی کے ساتھ اپنی ملاقات کو "شاندار" قرار دیا
دوسری طرف امریکہ کے نامزد سفیر سرجیو گور نے پی ایم مودی سے اپنی ملاقات کو شاندار بتایا۔ پی ایم مودی سے ملاقات کے بعد گور نے میڈیا سے کہا، "پی ایم مودی سے میری ملاقات شاندار رہی۔ ہم نے دفاع، تجارت اور ٹیکنالوجی سمیت کئی دو طرفہ امور پر تبادلۂ خیال کیا۔" اس کے علاوہ، ہم نے اہم معدنیات کی اہمیت پر بھی ایک سنجیدہ گفتگو کی۔
انہوں نے کہا، "صدر ٹرمپ وزیر اعظم مودی کو ایک عظیم اور ذاتی دوست مانتے ہیں۔ درحقیقت، میں نئی دہلی روانہ ہونے سے ٹھیک پہلے، امریکی صدر نے ایک شاندار فون کال کی تھی۔ اور یہ وہ چیز ہے جو آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں جاری رہے گی۔ ہندوستان میں صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے سفیر کے طور پر خدمات انجام دینا ایک اعزاز کی بات ہے۔ میں اس انتہائی اہم تعلقات اور ہمارے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی مسلسل ترقی اور گہرائی کا منتظر ہوں۔"
ہندوستان اور امریکہ تناؤ کے دور سے گزر رہے
غور طلب ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کی جانب سے روس سے خام تیل کی خریداری کے لیے ہندوستانی مصنوعات کی درآمدات پر بھاری محصولات عائد کیے جانے کے بعد سے ہندوستان اور امریکہ تناؤ کے دور سے گزر رہے ہیں۔ بھارت نے امریکی اقدام کو غیر منصفانہ اور غیر معقول قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی ہے۔ تاہم ٹرمپ اور مودی کے درمیان حالیہ فون پر ہونے والی بات چیت سے کشیدہ تعلقات میں مثبت تبدیلیوں کی توقع ہے۔