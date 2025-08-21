مرزا پور: اترپردیش کے مرزا پور میں واقع جرگو ڈیم میں مچھلی پکڑنے گیا ایک نوجوان ڈوب کر ہلاک ہوگیا۔ مشتعل گاؤں والوں نے ڈیم میں فش فارمنگ کے ٹھیکیدار کے ملازمین پر الزام عائد کیا ہے کہ انہوں نے نوجوان پر تشدد کرنے کے بعد اسے پانی میں پھینک دیا جس سے وہ ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ گاؤں والوں نے ہنگامہ کرتے ہوئے گاڑیوں میں توڑ پھوڑ کی اور انہیں آگ لگا دی اور ایک جھونپڑی کو آگ لگا دی۔
اطلاع ملنے پر پولیس نے پہنچ کر حالات کو پرسکون کرنے کی کوشش کی تو گاؤں والے مزید مشتعل ہوگئے۔ حملے میں دو سب انسپکٹر اور ایک کانسٹیبل زخمی بھی ہوئے۔ صورت حال کو دیکھتے ہوئے سات تھانوں کی پولیس اور پی اے سی کو طلب کیا گیا۔ پولیس نے اہل خانہ کی شکایت پر مقدمہ درج کر لیا ہے۔
دوستوں کے ساتھ مچھلی پکڑنے گیا تھا نوجوان
جمعرات کو املیاں خورد کے ساکن پردیپ پٹیل (25) ولد رام اکشت عرف نکڑ اپنے دوستوں شیام نارائن پٹیل عرف گڈو اور وکاس پٹیل کے ساتھ جرگو ڈیم میں مچھلیاں پکڑنے گیا تھا۔ خیال رہے کہ جرگو ڈیم میں فش فارمنگ کا ٹھیکہ ہے۔ رسی باندھ کر مچھلی پکڑنے کی اطلاع ملتے ہی ٹھیکیدار کے ملازمین وہاں پہنچ گئے اور ہاکی اسٹک سے تینوں پر حملہ کر دیا۔ اسی دوران وکاش بھاگ گیا۔
نوجوان کو ڈیم میں پھینک دیا گیا، ڈوبنے سے موت
الزام ہے کہ پردیپ اور گڈو کو پکڑ کر ہاکی اسٹک سے مارا گیا۔ پردیپ کو ایک کشتی پر لاد کر ڈیم کے بیچ میں لے جایا گیا۔ اس دوران گڈو نے بھاگ کر جان بچائی۔ ٹھیکیدار کے لوگوں نے پردیپ کو ڈیم میں پھینک دیا جس کی وجہ سے وہ ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ اطلاع ملنے پر پہنچی پولیس نے لاش کو ڈیم سے باہر نکال کر اپنی تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔
وکاس نے بتایا کہ ہم ایک ساتھ ہک سے مچھلی پکڑنے گئے تھے۔ پھر ٹھیکیدار کے آدمی آئے اور ہمیں مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ پردیپ کھڑا تھا اور وہ اسے ڈیم میں دھکا دینے کو کہہ رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ اسے دھکا مت دو، وہ تیر نہیں سکتا۔ لیکن ان لوگوں نے اسے زبردستی پانی میں پھینک دیا۔ وہ میرے سامنے ڈوب کر مر گیا۔
سات تھانوں کی فورس طلب
ہنگامہ بڑھتا دیکھ کر احرورا، عدل ہاٹ، جگنا راج گڑھ، مڈیہان، پڑری اور چنار تھانے کی پولیس، پی اے سی فورس کے ساتھ ایڈیشنل ایس پی سٹی نتیش کمار، سی او چنار منجری راؤ، مڈیہان کے سی او منیندر پال اور سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس سومن برما نے موقعے پر پہنچ کر صورت حال کو قابو میں کیا۔ گاؤں والوں نے ٹھیکیدار کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ شروع کر دیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ہنگامہ کو ختم کر دیا۔ اس دوران ایک کانسٹیبل اور دو سب انسپکٹر بھی زخمی ہوئے۔
ٹھیکیدار کے ملازمین سے جھگڑا
مرزا پور ضلع کے سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس سومن برما نے بتایا کہ دو لڑکے مچھلیاں پکڑنے گئے تھے۔ ڈیم میں ٹھیکیدار کے آدمیوں سے لڑائی ہو گئی۔ ایک لڑکا پانی میں ڈوبنے سے ہلاک ہوگیا جس کے متعلق اہل خانہ نے شکایت درج کرائی ہے۔ اس معاملے میں جو بھی ملوث ہوگا اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ انتظامیہ کی طرف سے جو بھی مالی مدد یا معاوضہ ہوگا، وہ بھی فوری فراہم کیا جائے گا۔
