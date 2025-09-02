یوپی، ایم پی اور گجرات، جانئے راجستھان سے پہلے کن ریاستوں نے تبدیلی مذہب مخالف قانون نافذ کیا؟

نئی دہلی: ہندوستانی آئین نے ملک کے ہر شہری کو مذہبی آزادی کا بنیادی حق دیا ہے۔ آئین کے تحت ہر شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی مذہب کو مانے، اس کی تبلیغ کرے اور اپنے عقیدے کے مطابق برتاؤ کرے۔ تاہم، ملک میں ایک طویل عرصے سے تبدیلی مذہب کے بارے میں بحث جاری ہے۔
دریں اثنا، راجستھان حکومت مذہب کی تبدیلی کو روکنے کے لیے قانون لانے کی تیاری کر رہی ہے۔ اس میں زبردستی، لالچ یا دھوکہ دہی سے مذہب تبدیل کرنے پر عمر قید اور 50 لاکھ روپے تک جرمانے کی تجویز لائی جا سکتی ہے۔ یہی نہیں قانون کی خلاف ورزی کو سنگین جرم تصور کیا جائے گا اور یہ ناقابل ضمانت جرم ہوگا۔ رپورٹ کے مطابق، قانون میں نابالغوں، خواتین اور درج فہرست ذات/قبیلہ کے لوگوں کو مذہب تبدیل کرنے کے لیے اس سے بھی سخت سزا کا انتظام ہوگا۔
راجستھان میں غیر قانونی مذہب تبدیلی بل پر پابندی
نائب وزیر اعلیٰ پریم چند بیروا اور کابینہ کے وزیر سمیت گودارا کے ساتھ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر قانون جوگارام پٹیل نے کہا کہ راجستھان پرہیبیشن آف غیر قانونی مذہبی تبدیلی بل 2025 کو اسمبلی میں پیش کیا جائے گا تاکہ لالچ یا دھوکہ دہی سے مذہب تبدیل کرنے کی کوششوں کو روکا جا سکے۔
انہوں نے بتایا کہ حکومت نے فروری میں یہ بل پیش کیا تھا، لیکن اس پر بحث نہیں ہو سکی۔ پٹیل نے کہا کہ اب پرانے بل کو واپس لے لیا جائے گا اور آئندہ سیشن میں مزید سخت سزاؤں والا نیا بل پیش کیا جائے گا۔ فی الحال راجستھان میں غیر قانونی تبدیلی کے خلاف کوئی قانون نہیں ہے۔ اس سے قبل اتوار کو ہونے والے کابینہ کے اجلاس میں نئے بل کے مسودے کی منظوری دی گئی۔
آپ کو بتاتے چلیں کہ راجستھان ملک کی واحد ریاست نہیں ہے جہاں مذہب کی تبدیلی کو روکنے کے لیے ایسا بل پیش کیا گیا ہے۔ اس سے قبل اتر پردیش، مدھیہ پردیش، گجرات اور اتراکھنڈ میں بھی اس طرح کے قانون بن چکے ہیں۔ تو آئیے اب آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں کہ یہ قانون کن ریاستوں میں لاگو ہے اور ان میں سزا کے حوالے سے کیا کیا دفعات ہیں۔
اتر پردیش میں 5 سال قید
مذہبی تبدیلی کو روکنے کے لیے، اتر پردیش حکومت نے 2021 میں اپنا قانون نافذ کیا، اس کے تحت جبری یا دھوکہ دہی سے مذہب کی تبدیلی پر 1 سے 5 سال قید اور 15000 روپے جرمانے کا انتظام ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگر کوئی نابالغ، خاتون یا درج فہرست ذات/قبیلہ کا کوئی فرد مذہب کی تبدیلی کا شکار ہو جائے تو یہ سزا 3 سے 10 سال تک ہو سکتی ہے جبکہ جرمانے کی رقم 25 ہزار روپے ہو سکتی ہے۔
اس کی اجتماعی مذہبی تبدیلی کے لیے کم از کم 3 سال اور زیادہ سے زیادہ 10 سال کی سزا ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کم از کم 50 ہزار روپے جرمانہ بھی عائد کیا جا سکتا ہے۔
گجرات میں 10 سال قید اور جرمانہ
گجرات میں قانون کے تحت جبری تبدیلی مذہب پر 3 سے 10 سال قید اور 25 ہزار سے 50 ہزار روپے جرمانے کی سزا ہے۔ خواتین، نابالغ اور درج فہرست ذات/قبیلہ کے معاملے میں سزا اور جرمانہ مزید سخت ہو جاتا ہے، جب کہ اجتماعی تبدیلی کی صورت میں دو لاکھ روپے تک جرمانے کا انتظام ہے۔
اتراکھنڈ میں کیا سزا ہے؟
اتراکھنڈ نے جبری تبدیلی مذہب پر 1 سے 5 سال قید اور 25000 روپے جرمانے کا انتظام کیا ہے۔ کسی عورت، نابالغ یا کمزور طبقے سے تعلق رکھنے والے شخص کو مذہب تبدیل کرنے پر 2 سے 7 سال قید اور 50 ہزار روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔
مدھیہ پردیش میں جیل اور سزا کا انتظام
دوسری طرف اگر ہم مدھیہ پردیش کی بات کریں تو یہاں جبری تبدیلی پر 1 سے 5 سال کی قید اور 25000 روپے جرمانہ ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خواتین، نابالغ اور درج فہرست ذاتوں/قبائل کے معاملے میں 2 سے 10 سال قید اور 50 ہزار روپے جرمانے کا انتظام ہے، جب کہ اجتماعی تبدیلی پر 5 سے 10 سال قید اور ایک لاکھ روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔
ہماچل پردیش میں کیا انتظام ہے؟
ہماچل پردیش میں جبری تبدیلی مذہب پر 1 سے 5 سال قید اور 25 ہزار روپے جرمانے کا انتظام ہے۔ تاہم، خواتین، نابالغوں یا درج فہرست ذاتوں/قبائل سے تعلق رکھنے والے معاملات میں سزا کو بڑھا کر 2 سے 7 سال قید اور ایک لاکھ روپے کا جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے۔
جھارکھنڈ: 3 سال قید، 50 ہزار روپے جرمانہ
جھارکھنڈ میں زبردستی مذہب تبدیل کرانے پر 3 سال قید اور 50 ہزار روپے جرمانے کا انتظام ہے۔ یہ انتظام خواتین، نابالغوں اور درج فہرست ذاتوں/قبائلیوں کے لیے زیادہ سخت ہے۔ اس میں 4 سال قید اور ایک لاکھ روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔
اوڈیشہ میں کیا قانون ہے؟
اڈیشہ ہندوستان کی پہلی ریاست ہے جس نے مذہبی آزادی ایکٹ نافذ کیا۔ یہاں زبردستی مذہب تبدیل کرانے پر ایک سال قید اور پانچ ہزار روپے جرمانے کی سزا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کسی خاتون، نابالغ یا درج فہرست ذات/قبیلہ کو مذہب تبدیل کرنے پر دو سال قید اور 10 ہزار روپے جرمانہ ہو سکتا ہے۔
ہریانہ میں 5 سال قید
ہریانہ پروہیبیشن آف کنورژن ایکٹ 2022 کے تحت، دھوکہ دہی یا زبردستی تبدیلی مذہب پر ایک سے پانچ سال کی قید اور ایک لاکھ روپے جرمانہ ہو سکتا ہے، جب کہ خواتین، نابالغوں اور درج فہرست ذاتوں/قبائل سے تعلق رکھنے والے مذہب کی تبدیلی کے معاملے میں 2 سے 10 سال قید اور 3 لاکھ روپے تک جرمانے کا انتظام ہے۔
اروناچل پردیش میں 2 سال قید
اروناچل پردیش میں جبری یا دھوکہ دہی سے تبدیلی مذہب پر 2 سال قید اور 10,000 روپے جرمانہ ہو سکتا ہے۔