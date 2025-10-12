لکھنؤ میں گینگ ریپ: پانچ نوجوانوں نے نوعمر لڑکی کی اجتماعی عصمت دری کی، کلیدی ملزم سمیت دو گرفتار
یہ واقعہ بنتھرا تھانے کے ہرونی پولیس چوکی علاقے میں پیش آیا۔ لڑکی اپنی بہن سے مل کر گھر لوٹ رہی تھی۔
Published : October 12, 2025 at 10:27 AM IST
لکھنؤ: اترپردیش کی راجدھانی لکھنؤ میں سنیچر کو بنتھرا تھانہ علاقے میں چار نوجوانوں نے ایک نوعمر لڑکی کی اجتماعی عصمت دری کی۔ واردات کے بعد گھر پہنچی لڑکی نے اہل خانہ کو اپنی آپ بیتی سنائی۔ اہل خانہ فوراً ہرونی چوکی پہنچے اور شکایت درج کرائی۔
ریاستی دار الحکومت میں گینگ ریپ کی خبر ملتے ہی پولس ڈیپارٹمنٹ میں ہلچل مچ گئی۔ اس کے بعد ڈی سی پی نپن اگروال، اے ڈی سی پی بسنت کمار، اور اے سی پی وکاس پانڈے جائے وقوعہ پر پہنچے اور ملزمین کو جلد سے جلد پکڑنے کی سخت ہدایات جاری کیں۔ سنیچر کی دیر رات پولیس نے واقعے کے کلیدی ملزم کو ایک انکاؤنٹر کے دوران گرفتار کر لیا۔ ہرونی ریلوے سٹیشن سے ایک اور ملزم کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ دیگر ملزمان کی تلاش کے لیے پولیس ٹیمیں چھاپے مار رہی ہیں۔
ڈی سی پی (ساؤتھ) نپن کمار اگروال نے بتایا کہ بنتھرا تھانہ حلقے کی رہنے والی 17 سالہ لڑکی کے خاندان نے چار نوجوانوں کے خلاف اجتماعی عصمت دری کی شکایت درج کرائی ہے۔ لڑکی علاقے کے ایک کالج میں 11ویں جماعت کی طالبہ ہے۔
متاثرہ سنیچر کی دوپہر 12 بجے کے قریب اپنی بڑی بہن کے گھر گئی تھی۔ واپسی کے دوران بنی موہان روڈ پر ہرونی پٹرول پمپ کے قریب اچانک چار یا پانچ نامعلوم افراد پہنچے، اسے ایک سنسان علاقے میں لے جا کر ڈرایا دھمکایا اور ایک ایک کرکے اس کی عصمت دری کی۔ پھر انہوں نے اسے جان سے مارنے کی دھمکی دی۔ ملزمین کے جانے کے بعد لڑکی نے اپنے بہنوئی اور گھر والوں کو واقعے کی اطلاع دی۔ اس سلسلے میں شکایت ملنے کے بعد مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور لڑکی کو طبی معائنے کے لیے اسپتال بھیج دیا گیا ہے۔
ڈی سی پی (ساؤتھ) نپن کمار اگروال کے مطابق ملزمین کی گرفتاری کے لیے کئی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ تاہم سنیچر کی دیر رات تک دو ملزمین للت اور معراج کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ للت ایک انکاؤنٹر میں پکڑا گیا، اس کی پیر میں گولی لگی ہے۔ اس کا علاج کمیونٹی ہیلتھ سنٹر سروجنی نگر میں چل رہا ہے۔ للت کا ساتھی چھوٹو اور دیگر ملزمان فرار ہیں۔ ان سب کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔
