بریلی احتجاج معاملہ: یوپی پولیس کا اتحاد ملت کونسل کے سات 'مفرور' لیڈروں پر انعام کا اعلان، جانیں پورا معاملہ
پولیس اب تک آئی ایم سی کے سربراہ مولانا توقیر رضا سمیت 83 لوگوں کو گرفتار کرکے جیل بھیج چکی ہے۔
Published : October 6, 2025 at 10:02 AM IST
بریلی: گذشتہ 26 ستمبر کو اترپردیش کے بریلی میں دھرنا احتجاج کے دوران ہوئے ہنگامہ معاملے میں پولیس نے اتحاد ملت کونسل (آئی ایم سی) کے سات رہنماؤں پر پندرہ پندرہ ہزار روپے کے انعام کا اعلان کیا ہے۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ آئی ایم سی کے یہ رہنما 26 ستمبر کے بعد سے فرار ہیں۔ پولیس کی ٹیمیں ان کی گرفتاری کے لیے مسلسل چھاپے مار رہی ہیں۔ خیال رہے کہ اب تک پولیس آئی ایم سی کے سربراہ مولانا توقیر رضا سمیت 83 ملزمان کو گرفتار کر چکی ہے۔
بریلی پولیس نے 180 نامزد اور 2500 نامعلوم لوگوں کے خلاف 10 مقدمات درج کیے ہیں اور آئی ایم سی کے سربراہ مولانا توقیر رضا سمیت 83 لوگوں کو جیل بھیج دیا ہے۔ تاہم، دیگر کئی لوگ گرفتاری سے بچنے کے لیے فرار ہیں۔ پولیس کی ٹیمیں ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مار رہی ہیں۔ اس کے نتیجے میں بریلی کے ایس ایس پی انوراگ آریہ نے سات 'مفرور' آئی ایم سی لیڈروں میں ہر ایک پر 15,000 روپے انعام کا اعلان کیا ہے۔
ایس ایس پی نے آئی ایم سی یوتھ ڈسٹرکٹ کے صدر ساجد سکلانی، یوتھ صدر التماس رضا، افضل بیگ، نائب عرف نیما، ببلو خان، ندیم اور عدنان ثقلینی پر انعامات کا اعلان کیا ہے۔ وہیں بریلی ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور میونسپل کارپوریشن کی ٹیمیں بھی ملزمان کے خلاف کارروائی کے لیے سرگرم ہو گئی ہیں۔
واضح رہے کہ گذشتہ ہفتے کو دو مقامات پر بلڈوزر کارروائی کی گئی۔ بی ڈی اے نے آئی ایم سی کے ترجمان نفیس کے شادی ہال کو مسمار کر دیا۔ مسماری کا عمل اتوار کو بھی جاری رہا۔ بریلی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے وائس چانسلر اے منی کندن نے بتایا کہ نفیس نے اتھارٹی سے نقشہ کی منظوری حاصل کیے بغیر جاکھیرا میں شادی ہال تعمیر کیا تھا۔ حالانکہ اتھارٹی اسے پرانا معاملہ بتانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا کہ سال 2024 میں ایک نوٹس جاری کیا گیا۔ شادی ہال کو گرانے کا حکم 17 مئی 2025 کو جاری کیا گیا تھا۔ پولیس اور انتظامیہ کے ان دعوؤں پر متاثرین کا موقف سامنے نہیں آیا ہے۔
حکومت کی سازش اور عدالتی احکام کی خلاف ورزی کا الزام
جب کہ اپوزیشن پارٹیوں کے لیڈران اور سماجی کارکنان نے بریلی میں پولیس اور حکومت کی کارروائیوں کو 'زیادتی اور سرکاری سازش' قرار دیا۔ سماجی کارکنان نے مولانا توقیر رضا کے دھرنا احتجاج کے بعد پولیس کی جانب سے ملزمین کے مبینہ انکاؤنٹر، عمارتوں کی مسماری، اندھادھند گرفتاریوں اور گرفتار افراد پر تشدد کو قانون اور عدالتی احکامات کی خلاف ورزی قرار دیا۔
گذشتہ روز عام آدمی پارٹی کے رہنما اور راجیہ سبھا کے رکن پارلیمنٹ سنجے سنگھ نے گورکھپور میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے بریلی کے حالیہ واقعے کو حکومت کی گہری سازش بتایا۔ انہوں نے کہا کہ اس میں معصوم لوگوں کو پھنسایا جا رہا ہے۔ حکومت معصوم لوگوں پر بلڈوزر چلا رہی ہے۔ اسی کے ساتھ انہوں نے اعلان کیا کہ پارٹی کی 16 رکنی ٹیم سات اکتوبر کو بریلی جائے گی اور متاثرین کے اہل خانہ سے ملاقات کرکے اصل صورت حال کا جائزہ لے گی۔ سنجے سنگھ نے حالیہ واقعے کے بعد کی گئی بلڈوزر کارروائی پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ کے احکامات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔
بریلی تشدد کا پورا واقعہ کیا ہے؟
قابل ذکر ہے کہ بریلی میں ان واقعات کا سلسلیہ 26 ستمبر کو اس وقت شروع ہوا جب اتحاد ملت کونسل کے سربراہ توقیر رضا خان نے ملک کے مختلف حصوں بشمول شاہجہاں پور میں پیغمبر اسلام کے خلاف توہین آمیز تبصروں کے خلاف احتجاجی دھرنا دینے کا اعلان کیا۔ یہ احتجاج کانپور میں عید میلاد النبی کے جلوس کے دوران "آئی لو محمد" پوسٹروں پر ہوئے تنازع کے جواب میں بھی تھا، جب پوسٹر لگانے کی وجہ سے کانپور میں یوپی پولیس نے 24 لوگوں کے خلاف مقدمات درج کر لیا، جس کے بعد پولیس کی یہ کارروائی ملک بھر میں موضوع بحث بن گئی۔ کانپور میں پولیس کی کارروائی سمیت توہین رسالت کے واقعات کے خلاف توقیر رضا خان کے دھرنے کے دوران ہنگامہ شروع ہو گیا۔ مظاہرین کا الزام ہے کہ یہ ہنگامہ پولیس کی جانب سے طاقت کے استعمال اور لاٹھی چارج کے بعد شروع ہوا۔
جب کہ پولیس کا الزام ہے کہ سماج دشمن عناصر نے پولیس اہلکاروں پر پتھراؤ کیا اور گولیاں چلائیں جس کی وجہ سے انتظامیہ نے طاقت کا کم سے کم استعمال کیا۔ تشدد سے متعلق کیسز میں اب تک 80 سے زیادہ افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔