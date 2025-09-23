غزہ جنگ کے متاثرین کے لیے چندہ کرنے پر تین نوجوانوں گرفتار، پولیس کا دو کروڑ کی دھوکہ دہی کا الزام
ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل آف پولیس لا اینڈ آرڈر، اترپردیش، امیتابھ یش کے مطابق 20 ریاستوں میں تقریباً دو کروڑ روپے کا چندہ جمع کیا گیا۔
لکھنؤ: یوپی اے ٹی ایس نے دھوکہ دہی کے الزام میں مہاراشٹر سے تین نوجوانوں کو گرفتار کیا ہے۔ اے ٹی ایس کا الزام ہے کہ ان نوجوانوں نے اسرائیل-فلسطین جنگ کے متاثرین کی مدد کے نام پر کروڑوں روپے کی دھوکہ دہی کی ہے۔
پولیس کے مطابق اتر پردیش سے بھی 50 سے زیادہ نوجوانوں نے غزہ جنگ کے متاثرین کی مدد کے نام پر ملزمین کو چندہ دیا۔ یہ رقم نہ صرف اتر پردیش بلکہ ملک بھر کی 20 سے زیادہ ریاستوں سے عوامی چندے (کراؤڈ فنڈنگ) کے ذریعے اکٹھی کی گئی۔ یوپی اے ٹی ایس نے مہاراشٹر کے بھیونڈی سے تین ملزمان کو گرفتار کیا ہے اور ان پر تقریباً دو کروڑ روپے کے غبن کا الزام لگایا ہے۔
ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل آف پولیس لا اینڈ آرڈر، اتر پردیش، امیتابھ یش نے بتایا کہ گرفتار کیے گئے نوجوانوں کا نام محمد ایان، زید نوٹیار اور ابو سفیان ہیں۔ انہیں پیر کو اتر پردیش لایا گیا۔ اے ٹی ایس نے تینوں ملزمین کی ریمانڈ کے لیے عدالت میں درخواست دائر کی ہے۔ کیس کی سماعت منگل 23 ستمبر کو ہوگی۔
دو کروڑ روپے کے غبن کا الزام
اے ڈی جی لا اینڈ آرڈر امیتابھ یش، نے بتایا کہ اب تک کی پوچھ گچھ کے دوران تینوں ملزمین نے مختلف کھاتوں سے دو کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم نکال کر دوسرے کھاتوں میں جمع کرنے کا انکشاف کیا ہے۔
اے ٹی ایس کے مطابق گرفتار ملزم محمد ایان کلیدی ملزم ہے۔ زید نوٹیار اور ابو سفیان ایک گودام میں کام کرتے ہیں۔ اے ٹی ایس کے مطابق ان کی ملاقات چند روز قبل یورپ کے ایک نوجوان سے ہوئی۔ اس نوجوان نے آن لائن پلیٹ فارم کے ذریعے 15 لاکھ روپے بھی بھیجے۔ تاہم تینوں نے اس نوجوان کے بارے میں درست جانکاری فراہم نہیں کی ہیں۔ تینوں سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔
'ٹرر فنڈنگ کی بھی جانچ ہوگی'
اے ٹی ایس اس بات کی بھی جانچ کر رہی ہے کہ کہیں یہ رقم ''دہشت گردوں کی فنڈنگ'' کے لیے استعمال تو نہیں کی گئی۔ پولیس کے مطابق تینوں سے پوچھ گچھ میں متعدد جانکاریاں ملی ہیں جن کی بنیاد پر مزید تفتیش جاری ہے۔
یوپی اے ٹی ایس کو یہ بھی شبہ ہے کہ ان افراد نے ملک دشمن سرگرمیوں پر کافی رقم خرچ کی ہے۔ جانچ جاری ہے۔ ان افراد نے متعدد بینک اکاؤنٹس استعمال کیے، جن میں کلاؤڈ فنڈنگ کے ذریعے جمع کی گئی رقوم منتقل کی گئیں۔
یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ رقم نکلوانے کے فوراً بعد کئی اکاؤنٹس بند کر دیے گئے۔ ان اکاؤنٹس سے کئی دوسرے اکاؤنٹس میں رقم منتقل کی گئی۔ اے ٹی ایس کے مطابق غزہ جنگ کے متاثرین کے نام پر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کراؤڈ فنڈنگ کی مہم چلائی جا رہی تھی۔
