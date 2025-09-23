"ملک میں بے روزگاری کا براہ راست تعلق ووٹ چوری سے ہے": راہل گاندھی نے مرکزی حکومت کو گھیرا
راہل گاندھی نے بہار اسمبلی انتخابات سے قبل بے روزگاری کے مسئلے کو "ووٹ چوری" سے جوڑ دیا ہے۔
Published : September 23, 2025 at 3:49 PM IST
نئی دہلی: بہار اسمبلی انتخابات سے قبل لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی مبینہ "ووٹ چوری" کے معاملے پر مسلسل مرکزی حکومت کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ منگل کو انہوں نے بڑھتی ہوئی بے روزگاری کے معاملے پر حکومت کو نشانہ بنایا۔ کانگریس لیڈر نے مودی حکومت پر تنقید کی کہ وہ نوجوانوں میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری کے مسئلے کو حل کرنے میں ناکام رہی۔ راہل نے اس مسئلہ کو ووٹ فراڈ اور ووٹ چوری سے جوڑ دیا۔
کانگریس لیڈر نے سوشل میڈیا پر لکھا، "بھارت میں نوجوانوں کو درپیش سب سے بڑا مسئلہ بے روزگاری ہے، اور اس کا براہ راست تعلق ووٹ چوری سے ہے۔ جب کوئی حکومت عوام کا اعتماد جیت کر اقتدار میں آتی ہے تو اس کا اولین فرض نوجوانوں کو روزگار اور مواقع فراہم کرنا ہوتا ہے۔ لیکن بی جے پی ایمانداری سے الیکشن نہیں جیتتی- وہ ووٹ چوری کرکے اور اداروں میں ہیرا پھیری کرکے اقتدار میں رہتی ہے۔" یہی وجہ ہے کہ بے روزگاری 5 سال میں سب سے زیادہ ہے۔
भारत में युवाओं की सबसे बड़ी समस्या बेरोज़गारी है - और इसका सीधा रिश्ता वोट चोरी से है।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 23, 2025
जब कोई सरकार जनता का विश्वास जीतकर सत्ता में आती है, तो उसका पहला कर्तव्य होता है युवाओं को रोज़गार और अवसर देना।
लेकिन BJP चुनाव ईमानदारी से नहीं जीतती - वो वोट चोरी और संस्थाओं को कैद कर… pic.twitter.com/DlDmdYOl5i
راہل گاندھی نے اپنی پوسٹ میں دو ویڈیوز بھی شیئر کی ہیں۔ ایک ویڈیو میں احتجاج کرنے والے طلباء پر پولیس کا لاٹھی چارج دکھایا گیا ہے۔ ایک اور ویڈیو میں وزیر اعظم نریندر مودی کو پودے لگاتے اور پانی دیتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔
راہل نے پوسٹ میں لکھا، "ملک کے نوجوان سخت محنت کرتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں، اور اپنے مستقبل کے لیے لڑتے ہیں۔ لیکن مودی صرف اپنے پی آر، مشہور شخصیات کی توثیق اور ارب پتیوں کے منافع میں مصروف ہیں۔ نوجوانوں کی امیدوں کو توڑنا اور انہیں مایوس کرنا اس حکومت کی پہچان بن گیا ہے۔"
راہل گاندھی نے اپنی پوسٹ میں پیپر لیک کا مسئلہ بھی اٹھایا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ بھرتی کا عمل تباہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ ہر امتحان پیپر لیک کی کہانیوں سے جڑا ہوا ہے اور ہر بھرتی کرپشن کی کہانیوں سے جڑی ہوئی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ نوکریاں کم ہو رہی ہیں، بھرتی کا عمل درہم برہم ہو گیا ہے اور نوجوانوں کا مستقبل تاریکیوں میں دھکیلا جا رہا ہے۔
اپنی پوسٹ کے آخر میں راہل گاندھی نے امید ظاہر کرتے ہوئے لکھا، "اب حالات بدل رہے ہیں۔ ہندوستان کے نوجوانوں نے سمجھ لیا ہے کہ اصل لڑائی صرف نوکریوں کی نہیں، بلکہ ووٹ چوری کے خلاف ہے۔ کیونکہ جب تک الیکشن چوری ہوں گے، بے روزگاری اور بدعنوانی بڑھتی رہے گی۔ اب نوجوان نہ تو نوکری کی چوری برداشت کریں گے اور نہ ہی ووٹ کی چوری کو۔ ہندوستان کو بے روزگاری اور ووٹ چوری سے آزاد کرنا اب سب سے بڑا ووٹ ہے۔"
یہ بھی پڑھیں: