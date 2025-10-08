ETV Bharat / bharat

برطانیہ کے وزیر اعظم کیر اسٹارمر بھارت کے پہلے سرکاری دورے پر ممبئی پہنچے

وزیراعظم مودی دو روزہ ممبئی دورے کے دوران اپنے ہم منصب کیر اسٹارمر سے ملاقات کریں گے اور دو طرفہ تعلقات کا جائزہ لیں گے۔

ممبئی کے چھترپتی شیواجی مہاراج بین الاقوامی ہوائی اڈے پر وزیر اعظم کیر اسٹارمر کا استقبال کیا گیا
ممبئی کے چھترپتی شیواجی مہاراج بین الاقوامی ہوائی اڈے پر وزیر اعظم کیر اسٹارمر کا استقبال کیا گیا (X@MEAIndia)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 8, 2025 at 10:43 AM IST

ممبئی: برطانیہ کے وزیر اعظم کیر سٹارمر بدھ کی صبح بھارت کے اپنے پہلے سرکاری دورے پر ممبئی پہنچ گئے ہیں، جہاں وہ ملک کی اقتصادی راجدھانی میں وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ ملاقات کریں گے۔

اسٹارمر ایک کاروباری وفد کے ساتھ لندن سے روانہ ہوئے اور ممبئی کے چھترپتی شیواجی مہاراج بین الاقوامی ہوائی اڈے پر لینڈ ہوئے۔ مہاراشٹر کے وزیر اعلی دیویندر فڈنویس، نائب وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے اور اجیت پوار، اور ریاست کے گورنر آچاریہ دیوورت نے ان کا استقبال کیا۔

پی ایم کیر اسٹارمر کا پرتپاک استقبال

وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ "برطانیہ کے پی ایم کیر اسٹارمر کا پرتپاک استقبال! مہاراشٹر اور گجرات کے گورنر مسٹر آچاریہ دیوورت نے ہوائی اڈے پر ان کا استقبال کیا۔ یہ پی ایم اسٹارمر کا بھات کا پہلا دورہ ہے۔ یہ دورہ ہندوستان-برطانیہ کی مضبوط اور متحرک شراکت داری میں ایک نئے باب کی نشاندہی کرتا ہے۔" اسی کے ساتھ انہوں اسٹارمر کے آمد کی تصاویر بھی شیئر کیں۔

مودی اور سٹارمر جمعرات کو ممبئی میں ملاقات کریں گے اور انڈیا یو کے اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو مضبوط کرنے پر تبادلہ خیال کریں گے۔ وہ سی ای او فورم اور شہر میں منعقد ہونے والے گلوبل فنٹیک فیسٹ کے چھٹے ایڈیشن میں شرکت کریں گے۔

اس دو روزہ دورے کے دوران دونوں ممالک کے سربراہان تجارت، سرمایہ کاری اور ٹیکنالوجی تعلقات سمیت دوطرفہ شراکت داری پر بات چیت کریں گے۔ وہ "وژن 2035" کے مطابق بھارت-برطانیہ جامع اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے تمام پہلوؤں میں ہونے والی پیشرفت کا جائزہ لیں گے، جو کہ 10 سالہ روڈ میپ ہے جس پر جولائی میں انڈیا-یو کے فری ٹریڈ ایگریمنٹ (FTA) کے ساتھ شراکت داری کے کلیدی ستونوں پر استوار کیا گیا تھا۔

دونوں رہنما صنعت کے ماہرین، پالیسی سازوں اور اختراع کاروں کے ساتھ ہندوستان-برطانیہ جامع اقتصادی اور تجارتی معاہدے (سی ای ٹی اے) کے ذریعہ پیش کردہ مواقع کو تلاش کرنے کے لیے مشغول ہوں گے۔ اس کے علاوہ وہ علاقائی اور عالمی اہمیت کے امور پر بھی تبادلہ خیال کریں گے۔

برطانیہ کی حکومت کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان کے مطابق، سٹارمر کے ساتھ برطانیہ کے 125 ممتاز سی ای اوز، معروف کاروباری شخصیات، یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز اور ثقافتی ادارے بھی موجود ہیں۔

وزیر اعظم کیر اسٹارمر کے وفد میں برطانیہ کے بڑے گھریلو نام جیسے رولز رائس، برٹش ٹیلی کام، ڈیاجیو، لندن اسٹاک ایکسچینج اور برٹش ایئرویز شامل ہیں۔

