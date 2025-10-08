برطانیہ کے وزیر اعظم کیر اسٹارمر بھارت کے پہلے سرکاری دورے پر ممبئی پہنچے
وزیراعظم مودی دو روزہ ممبئی دورے کے دوران اپنے ہم منصب کیر اسٹارمر سے ملاقات کریں گے اور دو طرفہ تعلقات کا جائزہ لیں گے۔
Published : October 8, 2025 at 10:43 AM IST
ممبئی: برطانیہ کے وزیر اعظم کیر سٹارمر بدھ کی صبح بھارت کے اپنے پہلے سرکاری دورے پر ممبئی پہنچ گئے ہیں، جہاں وہ ملک کی اقتصادی راجدھانی میں وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ ملاقات کریں گے۔
اسٹارمر ایک کاروباری وفد کے ساتھ لندن سے روانہ ہوئے اور ممبئی کے چھترپتی شیواجی مہاراج بین الاقوامی ہوائی اڈے پر لینڈ ہوئے۔ مہاراشٹر کے وزیر اعلی دیویندر فڈنویس، نائب وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے اور اجیت پوار، اور ریاست کے گورنر آچاریہ دیوورت نے ان کا استقبال کیا۔
#WATCH | UK Prime Minister Keir Starmer arrived at the Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport in Mumbai earlier today.— ANI (@ANI) October 8, 2025
He was recieved by Maharashtra CM Devendra Fadnavis, Deputy CMs Eknath Shinde and Ajit Pawar, and Maharashtra Governor Acharya Devvrat.
(Source:… pic.twitter.com/m8JpYXSxb9
پی ایم کیر اسٹارمر کا پرتپاک استقبال
وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ "برطانیہ کے پی ایم کیر اسٹارمر کا پرتپاک استقبال! مہاراشٹر اور گجرات کے گورنر مسٹر آچاریہ دیوورت نے ہوائی اڈے پر ان کا استقبال کیا۔ یہ پی ایم اسٹارمر کا بھات کا پہلا دورہ ہے۔ یہ دورہ ہندوستان-برطانیہ کی مضبوط اور متحرک شراکت داری میں ایک نئے باب کی نشاندہی کرتا ہے۔" اسی کے ساتھ انہوں اسٹارمر کے آمد کی تصاویر بھی شیئر کیں۔
A warm welcome to PM @Keir_Starmer of the United Kingdom! Received by Governor of Maharashtra and Gujarat Mr. Acharya Devvrat @maha_governor at the airport.— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) October 8, 2025
This is PM Starmer’s first visit to India. This visit marks a new chapter in our strong & dynamic India-UK partnership.… pic.twitter.com/TShzoykM6l
مودی اور سٹارمر جمعرات کو ممبئی میں ملاقات کریں گے اور انڈیا یو کے اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو مضبوط کرنے پر تبادلہ خیال کریں گے۔ وہ سی ای او فورم اور شہر میں منعقد ہونے والے گلوبل فنٹیک فیسٹ کے چھٹے ایڈیشن میں شرکت کریں گے۔
اس دو روزہ دورے کے دوران دونوں ممالک کے سربراہان تجارت، سرمایہ کاری اور ٹیکنالوجی تعلقات سمیت دوطرفہ شراکت داری پر بات چیت کریں گے۔ وہ "وژن 2035" کے مطابق بھارت-برطانیہ جامع اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے تمام پہلوؤں میں ہونے والی پیشرفت کا جائزہ لیں گے، جو کہ 10 سالہ روڈ میپ ہے جس پر جولائی میں انڈیا-یو کے فری ٹریڈ ایگریمنٹ (FTA) کے ساتھ شراکت داری کے کلیدی ستونوں پر استوار کیا گیا تھا۔
#WATCH | Britain's Prime Minister Keir Starmer stands with his business delegation before departing London Heathrow Airport as they head to India to meet with Prime Minister Narendra Modi and promote the recently signed trade deal, in London, Britain.— ANI (@ANI) October 7, 2025
Source: Pool via REUTERS pic.twitter.com/OtT8PVtRJp
دونوں رہنما صنعت کے ماہرین، پالیسی سازوں اور اختراع کاروں کے ساتھ ہندوستان-برطانیہ جامع اقتصادی اور تجارتی معاہدے (سی ای ٹی اے) کے ذریعہ پیش کردہ مواقع کو تلاش کرنے کے لیے مشغول ہوں گے۔ اس کے علاوہ وہ علاقائی اور عالمی اہمیت کے امور پر بھی تبادلہ خیال کریں گے۔
برطانیہ کی حکومت کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان کے مطابق، سٹارمر کے ساتھ برطانیہ کے 125 ممتاز سی ای اوز، معروف کاروباری شخصیات، یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز اور ثقافتی ادارے بھی موجود ہیں۔
وزیر اعظم کیر اسٹارمر کے وفد میں برطانیہ کے بڑے گھریلو نام جیسے رولز رائس، برٹش ٹیلی کام، ڈیاجیو، لندن اسٹاک ایکسچینج اور برٹش ایئرویز شامل ہیں۔
