ETV Bharat / bharat

ٹرمپ نے پھر کی پاکستانی فوجی سربراہ عاصم منیر کی تعریف، کانگریس نے پی ایم مودی کو گھیرا

کانگریس نے کہا، جہاں تک ہندوستانی سفارت کاری کا تعلق ہے، نعرہ بازی، شیخی بگھارنے، اور مشورے دینے کا وقت ختم ہو گیا ہے۔

ٹرمپ نے پھر کی پاکستانی فوجی سربراہ عاصم منیر کی تعریف
ٹرمپ نے پھر کی پاکستانی فوجی سربراہ عاصم منیر کی تعریف (ANI/AP)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 1, 2025 at 3:43 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

نئی دہلی: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعریف کرنے کے بعد، کانگریس نے بدھ کو وزیر اعظم نریندر مودی کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ جہاں تک ہندوستانی سفارت کاری کا تعلق ہے، نعرہ بازی، شیخی بگھارنے، اور مشورے دینے کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ کانگریس کے جنرل سکریٹری (مواصلات) جے رام رمیش نے انسٹاگرام پر ایک پوسٹ میں کہا، خود ساختہ وشو گرو اور ان کے چیلوں کا گروپ پوری طرح بے نقاب ہو گیا ہے۔

ٹرمپ کی جانب سے پاکستانی آرمی چیف عاصم منیر کی تعریف کرتے ہوئے ایک تقریر شیئر کرتے ہوئے رمیش نے انسٹاگرام پر لکھا، "جہاں تک ہندوستانی سفارت کاری کا تعلق ہے، نعرے بازی، شیخی بگھارنے اور مشورے کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ چیلنجز بہت ہیں، نہ صرف امریکہ، بلکہ بہت سے دوسرے ممالک کے ساتھ بھی"۔ انہوں نے مزید کہا کہ ٹرمپ کی اس شخص کے ساتھ دلچسپی جس کے اشتعال انگیز اور فرقہ وارانہ الزامات سے متعلق بیانات نے 22 اپریل کو پہلگام دہشت گردانہ حملوں کا پس منظر فراہم کیا تھا، اس کی تعریف ابھی بھی کی جاتی ہے۔

پچھلے تین مہینوں میں دو بار ملاقات ہوئی

کانگریس لیڈر نے کہا، "امریکی صدر نے پچھلے تین مہینوں میں فیلڈ مارشل عاصم منیر سے نہ صرف دو بار وائٹ ہاؤس میں ملاقات کی ہے، بلکہ درحقیقت، ٹرمپ نے کہا کہ انہیں فیلڈ مارشل نے جس طرح 10 مئی کو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تنازعہ کو روکنے کے لیے جانیں بچانے کے لیے ان کی تعریف کی تھی وہ بہت پسند ہے۔

پاک بھارت جنگ ختم کروانے کا دعویٰ

منگل کو ٹرمپ نے اپنے اس دعوے کو دہرایا کہ انہوں نے جوہری ہتھیاروں سے لیس بھارت اور پاکستان کے درمیان ایک بڑا تنازع ختم کر دیا ہے۔ کوانٹیکو میں فوجی رہنماؤں سے خطاب کرتے ہوئے، ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ جب پاکستانی آرمی چیف منیر نے لاکھوں جانیں بچانے پر ان کی تعریف کی اور وہ پاکستان کی ایک بہت اہم شخصیت ہیں تو انہیں فخر محسوس ہوا۔

انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی نو ماہ کی انتظامیہ میں کئی جنگیں حل کی ہیں۔ ٹرمپ نے مزید کہا، " میں نے سات جنگیں حل کی ہیں، اور کل ہم سب سے بڑی جنگ کو حل کر سکتے ہیں۔ اگرچہ، مجھے نہیں معلوم، پاکستان اور بھارت دونوں بڑی ایٹمی طاقتیں تھیں۔ میں نے اسے حل کیا۔

یہ بھی پڑھیں:

For All Latest Updates

TAGGED:

TRUMP PRAISES ASIM MUNIRPAKISTANI ARMY CHIEF ASIM MUNIRINDIA PAKISTAN TENSIONٹرمپ نے کی عاصم منیر کی تعریفCONGRESS TARGETS PM MODI

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.