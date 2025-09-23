ٹرینوں میں مسافروں کی شکایات کا کیا جائے گا فوری ازالہ، ریلوے نے تیار کی حکمت عملی
مسافروں کو معیاری کھانا فراہم کرنے پر زور دیا جا رہا ہے اور ویسٹ مینجمنٹ کے حوالے سے بھی آگاہی پیدا کی جا رہی ہے۔
Published : September 23, 2025 at 10:32 AM IST
لکھنؤ: ٹرینوں پر مسافروں کی شکایات کو اب جلدی دور کیا جا سکتا ہے۔ IRCTC شکایت موصول ہونے پر فوری کارروائی کرے گا۔ ریلوے اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے تین ماہ کی چوکسی مہم شروع کر رہا ہے۔ اس اقدام سے مسافروں کو ٹرینوں میں معیاری کھانے کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا اور اوور چارجنگ کو روکا جائے گا۔ آئی آر سی ٹی سی کے چیف ریجنل منیجر نے اس معاملے پر تفصیلی معلومات فراہم کیں۔
ریلوے کو ٹرینوں میں سفر کے دوران کھانے کے حوالے سے اکثر شکایات موصول ہوتی ہیں۔ مسافروں کو اکثر ان شکایات کے بروقت حل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آئی آر سی ٹی سی کو مسافروں سے کھانے کے معیار اور اوور چارجنگ سے متعلق سب سے زیادہ شکایات موصول ہو رہی ہیں۔ ان شکایات کے فوری حل کو یقینی بنانے کے لیے، IRCTC تین ماہ کی چوکسی مہم چلا رہی ہے۔
صارفین کو خدمات تک رسائی کے لیے آگاہی مہم
آئی آر سی ٹی سی کے چیف ریجنل منیجر اجیت کمار سنہا نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ بیداری پیدا کرنے اور شفافیت لانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ صارفین کو فراہم کی جانے والی خدمات کے بارے میں آگاہ کیا جا رہا ہے تاکہ وہ بہتر طریقے سے خدمات تک رسائی حاصل کر سکیں۔ کسی بھی قسم کی پریشانی کی صورت میں انہیں حل کرنے کے عمل سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔
ویسٹ مینجمنٹ کے حوالے سے بھی آگاہی مہم
چیف ریجنل منیجر نے بتایا کہ مسافروں کو ان چینلز کے بارے میں آگاہ کیا جا رہا ہے جن کے ذریعے وہ اپنی شکایات پیش کر سکتے ہیں۔ IRCTC اس وقت سوچھتا پکھواڑہ (صفائی کا ایک جشن) منا رہا ہے۔ صفائی کے بارے میں بیداری پیدا کی جا رہی ہے اور ویسٹ مینجمنٹ کے حوالے سے بھی آگاہی پیدا کی جا رہی ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ آئی آر سی ٹی سی ہندی پکھواڑا (صفائی کا پکھواڑا) بھی منعقد کر رہا ہے۔ یہ پروگرام ہندی زبان پر بہت زور دیتا ہے۔ مواصلات اور سیاحت اور کیٹرنگ کے صارفین کے ساتھ ہندی کے استعمال پر زور دیا گیا ہے۔ ہندی کو لکھنے اور پڑھنے، ہندی کے فروغ اور پرچار کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔
مسافر ریل مداد ایپ کے ذریعے سفری شکایات کی اطلاع دے سکتے ہیں۔ وہ 139 پر بھی کال کر سکتے ہیں۔ وہ متعلقہ DRM کے X ہینڈل پر بھی شکایت کر سکتے ہیں۔ IRCTC ان تمام چینلز کے ذریعے موصول ہونے والی شکایات کو حل کرتا ہے۔