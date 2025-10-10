ایس جے شنکر اور امیر خان متقی کے درمیان ملاقات کے پانچ اہم نکات: جانیے دونوں رہنماؤں نے کیا کہا؟
Published : October 10, 2025 at 5:04 PM IST
نئی دہلی: ایک اہم سفارتی پیشرفت میں، بھارت نے کابل میں اپنا سفارت خانہ دوبارہ کھولنے کے منصوبے کا اعلان کیا، جو چار سال قبل طالبان کے قبضے کے بعد بند کر دیا گیا تھا۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے جمعہ کو نئی دہلی میں افغانستان کے طالبان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی کے ساتھ دو طرفہ میٹنگ کی، جو 2021 کے بعد دونوں فریقوں کے درمیان پہلی اعلیٰ سطحی بات چیت ہے۔
بھارت کی افغانستان پالیسی میں ایک اہم تبدیلی کے طور پر دیکھی جانے والی اس ملاقات نے علاقائی حریفوں پاکستان اور چین کے خلاف اسٹراٹیجک فوائد (تزویراتی مفادات) کو متوازن کرتے ہوئے جنگ زدہ ملک میں باضابطہ سفارتی موجودگی کو دوبارہ قائم کرنے کے نئی دہلی کے ارادے پر زور دیا۔
افغان سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی
روس واحد ملک ہے جس نے اگست 2021 میں افغان طالبان کی حکومت کو اپنے قبضے کے بعد باضابطہ طور پر تسلیم کیا۔ دونوں وزراء نے خطے میں گہرے تعاون، باہمی احترام اور استحکام کی ضرورت پر زور دیا اور طالبان کی جانب سے یقین دلایا کہ افغان سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دی جائے گی۔
1- سفارت خانہ دوبارہ کھولنا
بھارت نے اعلان کیا کہ وہ کابل میں اپنا سفارت خانہ دوبارہ کھولے گا، اپنے موجودہ تکنیکی مشن کو مکمل سفارتی موجودگی میں اپ گریڈ کرے گا، طالبان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد اس طرح کا پہلا اقدام ہے۔ جب کہ جے شنکر نے سفارت خانہ دوبارہ کھولنے کے لیے کوئی مخصوص ٹائم لائن نہیں بتائی، یہ اقدام ہندوستان کے افغانستان میں اپنی سفارتی موجودگی کو بڑھانے اور تجارت، صحت اور تعلیم جیسے اہم شعبوں میں تعاون کو گہرا کرنے کے ارادے کی عکاسی کرتا ہے۔
2- ہندوستان کا عزم
جے شنکر نے افغانستان کی خودمختاری، علاقائی سالمیت اور آزادی کے لیے ہندوستان کی مکمل وابستگی کا اعادہ کیا، اس اجلاس میں اس بات پر زور دیا کہ گہرا تعاون افغانستان کی ترقی اور علاقائی استحکام دونوں میں معاون ثابت ہوگا۔
3- طالبان کی یقین دہانیاں
امیر خان متقی نے کہا کہ افغانستان کسی گروپ کو اپنی سرزمین دوسروں کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ اس بیان کو دہشت گردی سے متعلق خدشات کے حوالے سے ہندوستان کو ایک یقین دہانی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔
4- باہمی مشغولیت
دونوں اطراف نے تجارت، انسانی امداد اور عوام سے عوام کے تعلقات پر زور دیا۔ متقی نے بھارت کو قریبی دوست قرار دیا اور تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے مشاورتی طریقۂ کار کی وکالت کی۔
5- اسٹریٹجک ریلائنمنٹ
یہ ملاقات چین اور پاکستان کے ساتھ بڑھتی ہوئی علاقائی مسابقت کے درمیان طالبان کے ساتھ ہندوستان کی عملی مصروفیت کا اشارہ دیتی ہے اور کابل کے وسیع تر سفارتی جواز کے حصول کی عکاسی کرتی ہے۔
ہمارے درمیان ذاتی ملاقات: ایس جے شنکر
جے شنکر، جنہوں نے امیر خان متقی سے اس سال دو بار فون پر بات کی۔ انہوں نے کہا، "آپ کا دورہ ہمارے تعلقات کو آگے بڑھانے اور ہندوستان اور افغانستان کے درمیان پائیدار دوستی کی توثیق کرنے میں ایک اہم قدم ہے۔ تاہم، ہماری ذاتی ملاقات خاص اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ یہ ہمیں خیالات کے تبادلے، مشترکہ مفادات کی نشاندہی کرنے اور قریبی تعاون کو فروغ دینے کا موقع فراہم کرتا ہے۔"
علاقائی استحکام اور لچک میں افغانستان کا تعاون
انہوں نے کہا، "ہم ہندوستان کے سکیورٹی خدشات کے بارے میں آپ کی حساسیت کی تعریف کرتے ہیں۔ پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد ہمارے ساتھ آپ کی یکجہتی قابل ذکر تھی۔ ہمارا قریبی تعاون آپ کی قومی ترقی کے ساتھ ساتھ علاقائی استحکام اور لچک میں بھی معاون ہے۔ اس کو مزید بڑھانے کے لیے، مجھے آج یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ ہندوستان کے تکنیکی مشن کو کابل میں ہندوستانی سفارت خانے کی سطح پر اپ گریڈ کیا جا رہا ہے۔"
جے شنکر نے کہا، "افغانستان میں کان کنی کے مواقع تلاش کرنے کے لیے ہندوستانی کمپنیوں کو آپ کی دعوت کو بھی بہت سراہا گیا ہے۔ اس پر مزید بات کی جا سکتی ہے۔"
امیر خان متقی نے کیا کہا؟
متقی نے کہا کہ دونوں فریقوں کو اپنے صدیوں پرانے تہذیبی اور عوام کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط کرنا چاہیے اور باہمی روابط اور تبادلوں کو بڑھانے کے لیے متعدد مسائل پر قریبی پالیسی پوزیشن اپنانا چاہیے۔ "ہمیں امید ہے کہ بات چیت، مواصلات اور گفتگو کے ذریعے، ہم اپنے درمیان افہام و تفہیم کی سطح کو بڑھانے میں کامیاب ہوں گے۔"
مشترکہ طور پر خطرے کا مقابلہ کرنے کی ضرورت
انہوں نے مزید کہا، "ہم کسی بھی [عنصر] کو کسی کو دھمکی دینے یا افغان سرزمین کو دوسروں کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ داعش خطے کے لیے ایک چیلنج ہے اور افغانستان اس جدوجہد میں سب سے آگے ہے۔ ہمارے خطے کو ہمیں مشترکہ طور پر اس خطرے کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے اور یہ دونوں ممالک کی مشترکہ خوشحالی کے لیے ضروری ہے۔"
بھارت کے خلاف کوئی بیان نہیں
متقی نے یہ بھی بتایا کہ افغانستان پر امریکی قبضے کے دوران بہت سے اتار چڑھاؤ کے باوجود طالبان نے کبھی بھارت کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا بلکہ ہمیشہ بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے کی کوشش کی۔