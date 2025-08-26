'آج ووٹ چھین رہے ہیں، بعد میں راشن اور زمین بھی چھینیں گے'، راہول گاندھی کا بڑا دعویٰ

مدھوبنی(بہار): کانگریس لیڈر راہل گاندھی کی 'ووٹ ادھیکار یاترا' آج 10ویں دن بہار کے مدھوبنی پہنچی۔ پھولپارس کے سیجاولیہ گاؤں میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ایک بار پھر مبینہ 'ووٹ چوری' کا مسئلہ اٹھایا۔ الیکشن کمیشن اور وزیر اعظم نریندر مودی پر حملہ کرتے ہوئے کانگریس لیڈر نے کہا کہ یہ حکومت پہلے آپ کا ووٹ، پھر راشن اور پھر زمین چھینے گی۔ اس لیے ہمیں ووٹ کے حق کو سمجھنا ہوگا اور ووٹ چوری روکنے کے لیے مل کر جدوجہد کرنا ہوگی۔
मोदी सरकार 👇— Congress (@INCIndia) August 26, 2025
⦁ पहले आपका वोट छीनेगी
⦁ फिर राशन कार्ड छीनेगी
⦁ उसके बाद जमीन छीनेगी
इसी तरह आपके सारे हक छीने जा रहे हैं, लेकिन हम ये कभी होने नहीं देंगे।
: 'वोटर अधिकार यात्रा' में नेता विपक्ष श्री @RahulGandhi
📍 बिहार pic.twitter.com/SBg66Iu7uh
"وہ آپ سے سب کچھ چھیننا چاہتے ہیں۔ پہلے آپ کا ووٹ چھین رہے ہیں، پھر آپ کا راشن کارڈ چھین لیں گے۔ اس کے بعد آپ کی زمین چھین لیں گے۔ اس طرح آپ کے تمام حقوق چھین رہے ہیں، لیکن ہم ایسا کبھی نہیں ہونے دیں گے۔"
'ہندوستان میں انقلاب بہار سے آتا ہے': راہول گاندھی نے کہا کہ بہار تحریک اور انقلاب کی سرزمین ہے۔ ہندوستان میں انقلاب بہار سے آتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس ووٹ چوری کے خلاف مل کر لڑنا ہوگا، ورنہ بی جے پی اور آر ایس ایس کے لوگ آپ کا حق چھین لیں گے۔
बिहार की क्रांतिकारी भूमि को लेकर राहुल जी ने कह दी बड़ी बात -#VoterAdhikarYatra pic.twitter.com/ATsTTBlTvs— Bihar Congress (@INCBihar) August 26, 2025
'میں جو بھی فیصلہ کرتا ہوں، میں اسے یقینی بناتا ہوں': اپنے خطاب میں، اپوزیشن لیڈر راہول گاندھی نے کہا کہ پسماندہ، انتہائی پسماندہ اور دلت سماج کی شمولیت کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ 'میں جو بھی فیصلہ کرتا ہوں، میں اسے یقینی بناتا ہوں'۔ میں اس بات کو یقینی بناؤں گا کہ 90 فیصد غریب، محروم اور استحصال زدہ معاشرے کو ان کا حصہ انصاف اور حقوق ملے۔
امت شاہ کو نشانہ بناتے ہوئے: مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے اگلے 40-50 سال تک بی جے پی کی حکمرانی کے بارے میں بیان کا حوالہ دیتے ہوئے راہول گاندھی نے کہا کہ کوئی شخص کیسے کہہ سکتا ہے کہ وہ 40-50 سال حکومت کرے گا۔ وہ کیسے جانتے ہیں کہ ملک میں 40-50 سال تک بی جے پی کی حکومت چلے گی۔ ہم سب سیاستدان ہیں۔ عوام کیا کرے گی، عوام کے دلوں میں کیا ہے، عوام ہی جانتی ہے۔ اب سچ پورے ملک کے سامنے آ رہا ہے کہ یہ ووٹ چوری کرنے سے ہی ممکن ہے۔
90% गरीब, वंचित और शोषित समाज को उनके हिस्से का न्याय और अधिकार दिलाकर रहूँगा- श्री राहुल गाँधी जी #VoterAdhikarYatra pic.twitter.com/LSvehyTZoM— Bihar Congress (@INCBihar) August 26, 2025
پرینکا گاندھی نے کیا کہا: اپنے خطاب میں کانگریس ایم پی پرینکا گاندھی نے کہا کہ ووٹ آپ کی پہچان ہے۔ یہ آپ کی شہریت کی بنیاد ہے۔ اگر آپ اپنا ووٹ چوری ہونے دیں گے تو آپ کی کوئی شناخت نہیں ہوگی۔ آپ کے تمام حقوق چھین لیے جائیں گے اور آپ کی شہریت چھین لی جائے گی۔ اس لیے ہوشیار رہیں اور اپنے حقوق کو چوری نہ ہونے دیں۔
'بہار میں مہاگٹھ بندھن حکومت بنے گی': بھیڑ سے خطاب کرتے ہوئے آر جے ڈی لیڈر تیجسوی یادو نے دعویٰ کیا کہ بہار میں مہاگٹھ بندھن حکومت بنے گی۔ انہوں نے کہا کہ جب تک جمہوریت میں غریبوں کو ووٹ کا حق حاصل ہے، جمہوریت میں غریب کے تمام حقوق اور وجود محفوظ ہیں۔ جب غریبوں کے پاس ووٹ کا سہارا نہیں تو پھر ان کی پرواہ کون کرے گا؟
यह तय हो चुका है कि इस बार #Bihar में #INDIA गठबंधन की सरकार बनेगी!— Rashtriya Janata Dal (@RJDforIndia) August 26, 2025
और यह भी तय है कि #इंडिया गठबंधन की #तेजस्वी_सरकार बनने पर आरक्षण बचेगा ही नहीं, बढ़ेगा भी!
साथ ही साथ मंडल आयोग की अभी सिफारिशें लागू भी होंगी!@yadavtejashwi@laluprasadrjd#RJD pic.twitter.com/j63YS7DWpE
تیجسوی یادو نے کہا کہ " اس بار بہار میں انڈیا اتحاد کی حکومت بنے گی۔ اور یہ بھی طے ہے کہ اگر انڈیا اتحاد کی حکومت بنتی ہے تو نہ صرف ریزرویشن بچ جائے گا بلکہ بڑھے گا۔ اس کے ساتھ ہی منڈل کمیشن کی سفارشات کو بھی نافذ کیا جائے گا۔"