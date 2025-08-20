نئی دہلی: ٹی وی دیکھنے سے لے کر سوشل میڈیا استعمال کرنے تک، ہم ان دنوں آن لائن گیمنگ ایپس کے اشتہارات دیکھ رہے ہیں۔ ان میں لوگوں کو دو گھنٹے میں کروڑ پتی بننے کا خواب دکھایا جاتا ہے۔ یہ خواب دیکھ کر بہت سے لوگ کروڑ پتی بننے کے خواب دیکھنے لگتے ہیں اور ان گیمز میں اپنا پیسہ لگاتے ہیں اور اپنی محنت کی کمائی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔
ساتھ ہی اس مسئلے کے پیش نظر حکومت نے پارلیمنٹ میں ایک نیا بل پیش کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ آن لائن گیمنگ اور ان کے اشتہارات پر پابندی عائد کی جائے گی، تاکہ لوگ اس جال میں نہ پھنسیں اور اپنی محنت کی کمائی سے محروم ہونے سے بچ سکیں۔
آن لائن گیمنگ بل کیا ہے؟
حکومت کی جانب سے متعارف کرائے گئے قانون کا نام پروموشن اینڈ ریگولیشن آف آن لائن گیمنگ بل 2025 ہے۔ اس بل کا مقصد پیسوں کے لین دین اور آن لائن گیمنگ سے متعلق اشتہارات پر پابندی لگانا ہے۔ آسان الفاظ میں، اب آپ آن لائن گیمنگ میں پیسہ نہیں لگا سکیں گے۔ پی ٹی آئی کی ایک رپورٹ کے مطابق اگر کوئی شخص ان گیمز میں پیسہ لگاتا ہے، کوئی کمپنی یا ایپ پیسے کا لین دین کرتی ہے تو اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔
رپورٹ کے مطابق اس بل میں گیمز میں پیسہ لگانے یا اس طرح کی ایپس کے ذریعے رقم کا لین دین کرنے پر جیل کی گنجائش ہے۔ یہ بل ان ایپس پر پابندی لگائے گا جو لوگوں کو آن لائن شرط لگانے کی ترغیب دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ آن لائن گیمز جن میں لوگ پیسہ لگاتے ہیں ان پر بھی پابندی ہوگی۔
بل میں کہا گیا ہے کہ آن لائن گیمز جو سٹے بازی یا جوئے کی طرح ہیں اور لوگ ان میں پیسہ لگا کر جیتنے کی کوشش کرتے ہیں ان پر پابندی عائد کر دی جائے گی۔ اس طرح کے گیمز کو چلانا، کسی بھی طرح سے ان کی تشہیر کرنا یا لین دین کرنا غیر قانونی تصور کیا جائے گا۔
سزا اور جرمانے کا انتظام
پی ٹی آئی کے مطابق، اگر کوئی شخص یا کمپنی آن لائن گیمز چلاتا ہے جس میں پیسے ہوتے ہیں، تو اسے تین سال تک کی جیل، یا ایک کروڑ روپے تک کا جرمانہ، یا دونوں ہو سکتے ہیں۔ یہی نہیں، اگر کوئی اس اصول کو بار بار توڑتا ہے تو اسے پانچ سال تک کی سزا ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اس پر بھاری جرمانہ بھی عائد کیا جا سکتا ہے۔ سزا کی یہ شق ان لوگوں پر لاگو ہوگی جو ان گیمز کی تشہیر کرتے ہیں یا کسی بھی طرح سے لین دین میں ملوث ہیں۔
کیا گیم کھیلنے والوں کو سزا ملے گی؟
رپورٹ کے مطابق بل میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ جو لوگ صرف آن لائن گیمز کھیل رہے ہیں انہیں مجرم نہیں سمجھا جائے گا۔ یہاں تک کہ اگر وہ کھیل میں پیسہ لگا رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو قانون کے تحت مجرم نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ متاثرین اور انہیں سزا نہیں دی جائے گی۔ رپورٹ کے مطابق سزا صرف ان لوگوں کو دی جائے گی جو آن لائن سٹے بازی کو فروغ دیتے ہیں اور ایسے گیمز چلاتے ہیں جن میں پیسے کا لین دین ہوتا ہے۔
بل کیوں لایا گیا؟
حکومت چاہتی ہے کہ ہندوستان میں ای-اسپورٹس اور گیمنگ کی صحیح طریقے سے ترقی ہو، تاکہ یہ ایک اچھا کاروبار بن سکے۔ اس کے علاوہ حکومت ان لوگوں کو بھی بچانا چاہتی ہے جو دولت مند بننے کے شوق میں اپنی کمائی آن لائن گیمنگ میں لگاتے ہیں اور پھر اس رقم سے محروم ہوجاتے ہیں۔
آپ کو بتاتے چلیں کہ جب لوگ ان گیمز میں پیسے کھو دیتے ہیں تو ان کی دماغی صحت بھی بگڑ جاتی ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ پیسے کھونے کی وجہ سے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور بعض اوقات خودکشی بھی کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ آن لائن منی گیمنگ کو منی لانڈرنگ اور غیر قانونی سرگرمیوں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔