اس بار بہار کے انتخابات میں عوام اویسی کو سبق سکھائے گی، ان سے بی جے پی کو فائدہ ہوتا ہے، علی مہندی
بہار انتخابات کے لیے کانگریس کے مبصر علی مہندی نے کہا کہ اویسی نے گزشتہ انتخابات میں مہاگٹھ بندھن کا کھیل خراب کیا تھا۔
Published : September 13, 2025 at 9:45 PM IST
نئی دہلی: کانگریس پارٹی بھی بہار اسمبلی انتخابات کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ کانگریس نے بہار اسمبلی انتخابات کے لیے تقریباً 20 مبصرین کی ٹیم تعینات کی ہے۔ مبصرین بہار میں کانگریس کے اپنے منشور میں کئے گئے وعدوں کو عوام کے درمیان مسلسل فروغ دے رہے ہیں۔ ان مبصرین میں ملک کی مختلف ریاستوں کے کانگریسی لیڈران شامل ہیں۔ ان میں سے ایک دہلی پردیش کانگریس لیڈر علی مہندی بھی آبزرور کی ذمہ داری ملنے کے بعد بہار انتخابات کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ حال ہی میں بہار میں راہول گاندھی کی ووٹر رائٹس یاترا سے واپس آنے والے علی مہندی نے ای ٹی وی بھارت کے نمائندے راہل چوہان سے خصوصی بات چیت کی۔
بہار کانگریس منشور میں کئے گئے وعدوں کو پورا کرے گی
علی مہندی نے کہا کہ کانگریس لیڈر اور کارکن بہار انتخابات کے لیے اپنے کام میں مصروف ہیں۔ راہل گاندھی بہار کو آگے لے جانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے بہار کو امید کی ایک نئی کرن دی ہے۔ نوجوان اس میں شامل ہو رہے ہیں۔ ہمارے بہار کے لوگ کام کے لیے دوسری ریاستوں میں جاتے ہیں۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہاں روزگار کی کمی ہے۔
علی مہندی نے کہا کہ ہمارے کارکنان گھر گھر جا کر بہار کے عوام کو تلنگانہ، کرناٹک اور ہماچل میں کانگریس حکومت کی طرف سے کئے گئے وعدوں کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ چاہے وہ مائی بہن اسکیم کے تحت خواتین کو 2500 روپے ماہانہ دینے کی بات ہو یا نوجوانوں کو روزگار دینے اور نوجوانوں کو کام کے لیے زمین دینے کی بات ہو، بہار میں حکومت بننے کے بعد کانگریس ان تمام وعدوں کو دوسری ریاستوں کی طرح نافذ کرے گی۔
علی مہندی ضلع ارریہ کے مبصر ہیں۔ علی مہندی نے کہا کہ بہار کے لوگ نتیش کمار کی حکومت سے تنگ آچکے ہیں۔ اس بار بہار میں مہاگٹھ بندھن کی حکومت بنے گی۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں بہار انتخابات کے لئے ارریہ ضلع کا مبصر بنایا گیا ہے۔ ضلع میں کانگریس پارٹی پہلے ہی مضبوط ہے اور ہم اسے مزید مضبوط کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ضلع میں کئی سیٹوں پر کانگریس کا قبضہ ہے۔ آنے والے انتخابات میں ہماری کوشش ہوگی کہ تمام سیٹوں پر کانگریس یا مہاگٹھ بندھن کا قبضہ ہو۔ ارریہ سیمانچل کے علاقے میں آتا ہے۔
بہار کے لوگ اویسی کو سبق سکھائیں گے
بہار کے سیمانچل علاقے میں گزشتہ اسمبلی انتخابات میں اویسی کی پارٹی نے عظیم اتحاد کو نقصان پہنچایا تھا۔ اویسی کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے بھی پانچ سیٹیں جیتی تھیں۔ اس بار کانگریس نے اسے روکنے کی حکمت عملی بنائی ہے۔ اس بارے میں علی مہندی نے کہا کہ مسلم کمیونٹی کے لوگ اویسی کو جان چکے ہیں۔ جب انہیں لگتا ہے کہ بی جے پی الیکشن میں کمزور ہو رہی ہے تو وہ الیکشن لڑنے کے لیے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ عوام اب یہ بات سمجھ چکی ہے۔ اویسی صاحب بہار کے اس الیکشن میں کامیاب نہیں ہونے والے ہیں۔ وہ ووٹ کاٹنے والا ثابت ہو رہے ہیں۔ وہ ہمیشہ بی جے پی کو فائدہ پہنچانے کے لیے کام کرتے ہیں۔ لوگ اب ان کی باتوں سے متاثر نہیں ہوں گے۔ اقلیتی طبقہ کے لوگ مکمل طور پر گرینڈ الائنس اور کانگریس کے ساتھ ہیں۔
اویسی کے بھائی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی
علی مہندی نے اویسی پر الزام لگاتے ہوئے کہا کہ وہ بڑے بڑے بیانات دیتے ہیں۔ ان کے بھائی اکبر الدین اویسی جو ایم ایل اے ہیں، بھی ایسے اشتعال انگیز بیانات دیتے ہیں۔ لیکن، ان پر ای ڈی، سی بی آئی کا کوئی چھاپہ نہیں پڑتا ہے، جب کہ دیگر تمام اپوزیشن لیڈروں پر ای ڈی اور سی بی آئی چھاپے مارتی ہے۔ اس سے صاف ہے کہ ان کی بی جے پی سے ملی بھگت ہے۔ علی نے کہا کہ اویسی بی جے پی کے ایجنٹ ہیں۔ لیکن اب مسلم سماج کے لوگ اویسی کو اچھی طرح جانتے ہیں، وہ اس الیکشن میں اویسی کو سبق سکھائیں گے۔
اویسی نے دہلی انتخابات میں بھی بی جے پی کی حمایت کی تھی
علی مہندی نے کہا کہ دہلی اسمبلی انتخابات میں بھی اویسی نے جان بوجھ کر بی جے پی کو فائدہ پہنچانے کے لیے اپنے امیدوار کھڑے کیے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ہرانے کے لیے طاہر حسین کو مصطفی آباد سے اپنی پارٹی کا امیدوار بنایا۔ اویسی صاحب نے ایسا اس لیے کیا تاکہ بی جے پی کو فائدہ ہو۔ علی نے کہا کہ وہ مجھے انتخابات میں بھی ہرانا چاہتے تھے، کیونکہ لوک سبھا انتخابات میں میں نے ان کے گڑھ حیدرآباد میں بھی ان کے خلاف بھرپور مہم چلائی تھی۔
مہندی نے کہا کہ بہار میں ووٹر لسٹ پر نظر ثانی کے کام کے ذریعے اہل لوگوں کے ووٹ بھی کاٹے جا رہے ہیں۔ کانگریس پارٹی نے اس نظام کو بہتر بنانے کے لیے جدوجہد کی ہے۔ ہم نے اپنے کارکنوں کو بوتھ لیول پر بی ایل اے ڈیوٹی پر لگا دیا ہے تاکہ اہل لوگوں کے ووٹوں کو شامل کیا جا سکے۔ ہر بوتھ پر ہمارے کارکنان اہل لوگوں کے ووٹوں کو شامل کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ بہار میں الیکشن کمیشن نے 65 لاکھ لوگوں کے ووٹ کاٹے ہیں۔ علی مہندی نے الزام لگایا کہ پی ایم مودی کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو مفت راشن میں چاول اور گیہوں دے رہے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ اس سے کب تک زندہ رہیں گے۔ سب سے اہم کام لوگوں کو روزگار فراہم کرنا ہے۔