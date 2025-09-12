سپریم کورٹ نے اکولا فسادات پر ہندو اور مسلم افسران پر مشتمل ایس آئی ٹی بنانے کا حکم دیا
Published : September 12, 2025 at 12:27 AM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے ریاستی حکومت کو مئی 2023 میں مہاراشٹر کے اکولا میں ہونے والے فرقہ وارانہ فسادات کی تحقیقات کے لیے ایک خصوصی تحقیقاتی ٹیم (ایس آئی ٹی) تشکیل دینے کا حکم دیا ہے۔ اس میں ہندو اور مسلم دونوں برادریوں کے سینئر پولیس افسران شامل ہوں گے۔
سپریم کورٹ نے جمعرات کو مہاراشٹر میں 2023 کے اکولا فسادات کی تحقیقات پر کہا کہ پولیس کی وردی پہننے کے بعد افسران کو ذات اور مذہب سے اوپر اٹھ کر صرف قانون کے مطابق کام کرنا چاہیے۔ عدالت نے کہا کہ بدقسمتی سے اس معاملے میں ایسا نہیں ہوا۔
سپریم کورٹ نے مہاراشٹر حکومت کو ایک خصوصی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دینے کا حکم دیا۔ تحقیقاتی ٹیم میں ہندو اور مسلم دونوں برادریوں کے سینئر پولیس افسران شامل ہوں گے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ تشکیل دی گئی خصوصی تحقیقاتی ٹیم 13 مئی 2023 کو اکولا میں فسادات کے دوران ایک مسلم نوجوان کے ذریعہ اس پر حملہ اور ایک آٹو ڈرائیور کے قتل سے متعلق الزامات کی تحقیقات کرے گی۔
جسٹس سنجے کمار اور جسٹس ستیش چندر شرما کی بنچ نے محمد افضل محمد شریف کی درخواست پر سماعت کی۔ بنچ نے کہا کہ جب اپیل کنندہ محمد افضل محمد شریف نے دعویٰ کیا کہ وہ چار حملہ آوروں میں سے کسی ایک کی شناخت کر سکتا ہے تو اس دعوے کے سلسلے میں موبائل فون لوکیشن، کال ڈیٹا ریکارڈ وغیرہ کے ذریعے متعلقہ وقت پر شناخت شدہ شخص کی لوکیشن ٹریس کرکے تفصیلی تحقیقات کی ضرورت ہے۔
بنچ نے کہا کہ اگر واقعی متوفی کو یہ تصور کرتے ہوئے قتل کیا گیا ہے کہ اس کا تعلق مسلم کمیونٹی سے ہے اور حملہ آوروں کا تعلق اس کمیونٹی سے نہیں ہے، تو یہ ایک حقیقت ہے جس کا مکمل اور مناسب چھان بین کے بعد پتہ لگایا جانا چاہیے۔
اپیل کنندہ نے دعویٰ کیا کہ اس نے ایک آٹو ڈرائیور ولاس مہادیو راؤ گائیکواڈ پر حملہ دیکھا تھا، جو بعد میں مسلمان ہونے کی مبینہ غلط شناخت کے تحت مر گیا۔ درخواست گزار نے دعویٰ کیا کہ اس پر بھی حملہ کیا گیا۔ تاہم، اسپتال میں اس کا بیان ریکارڈ کرنے اور بعد میں شکایت درج کرانے کے باوجود پولیس نے کچھ نہیں کیا۔ اپیل کنندہ نے کہا کہ واقعہ کے چند دن بعد اسے شیوسینا کے فلیکس بورڈ پر چار حملہ آوروں میں سے ایک کی تصویر ملی تھی۔
بنچ نے کہا کہ وجہ کچھ بھی ہو، پولیس حکام نے کبھی بھی اپیل کنندہ کے میڈیکل-قانونی معاملے پر کوئی کارروائی نہیں کی۔ حالانکہ انہیں اس کے بارے میں 14 مئی 2023 کو صبح 2.15 بجے پتہ چلا، یعنی اپیل کنندہ کو آئیکون ہسپتال میں داخل ہونے کے فوراً بعد۔ بنچ نے کہا کہ اس معاملے میں، نہ تو اولڈ سٹی پولیس اسٹیشن، اکولہ کے افسران اور نہ ہی پولیس سپرنٹنڈنٹ سندیپ گھُگے، قانون کے محافظ کے طور پر ان کے ذریعہ کی جانے والی فوری اور مناسب کارروائی کی توقع پر پورا نہیں اترے۔
بنچ نے کہا کہ تھانے کے انچارج افسر کی بے عملی، اپیل کنندہ اور اس کے ہسپتال میں داخل ہونے والے طبی قانونی معاملے سے واقف ہونے کے باوجود، اور اس کا بیان ریکارڈ کرنے اور اس سلسلے میں جلد از جلد ایف آئی آر درج کرنے میں ناکامی، اس کی طرف سے ڈیوٹی میں سراسر غفلت کو ظاہر کرتا ہے، چاہے یہ جان بوجھ کر ہو یا غفلت کی وجہ سے۔
سپریم کورٹ نے کہا کہ، ان حالات میں، ماننا ہے کہ سکریٹری، وزارت داخلہ، حکومت مہاراشٹرا کو ہندو اور مسلم دونوں برادریوں کے سینئر پولیس افسران کی ایک خصوصی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دینے کی ہدایت کرنا مناسب ہے۔ تحقیقاتی ٹیم اپیل کنندہ کے تمام الزامات کی چھان بین کرے گی۔ نیز، 13 مئی 2023 کو ان (اپیل کنندہ) پر حملے کے سلسلے میں ایف آئی آر درج کی جائے گی اور ضرورت کے مطابق مناسب کارروائی کی جائے گی۔
سپریم کورٹ نے سکریٹری، وزارت داخلہ، مہاراشٹرا کو ہدایت دی کہ وہ تمام قصوروار پولیس افسران کے خلاف قانون اور مناسب عمل کے مطابق ڈیوٹی میں غفلت برتنے کے لیے مناسب تادیبی کارروائی شروع کریں۔ اس کے ساتھ ہی تشکیل دی جانے والی خصوصی تحقیقاتی ٹیم کی تحقیقاتی رپورٹ آج سے تین ماہ میں سپریم کورٹ میں پیش کرنے کا حکم دیا گیا۔ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ بامبے ہائی کورٹ کے خلاف ایک درخواست پر آیا، جس نے اپیل کنندہ کی درخواست پر غور کرنے سے انکار کر دیا تھا۔