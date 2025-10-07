سی جے آئی پر جوتا پھینکنے والے وکیل کی مذہب کی آڑ لینے کی کوشش، بلڈوزر جسٹس کا بھی حامی، کہا معافی نہیں مانگوں گا
بار کونسل نے ایڈوکیٹ راکیش کشور کا لائسنس منسوخ کر دیا ہے۔ اس پورے معاملے پر راکیش کشور نے کیا کہا، تفصیل سے جانیں
Published : October 7, 2025 at 1:07 PM IST
نئی دہلی: چیف جسٹس آف انڈیا (سی جے آئی) بی آر گوائی پر جوتا پھینکنے والے ایڈوکیٹ راکیش کشور نے پیر کو کہا کہ انہیں اپنے کئے پر کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ منگل کو نیوز ایجنسی اے این آئی کے ساتھ ایک انٹرویو میں راکیش کشور نے کہا کہ وہ کھجوراہو کے جواری مندر میں بھگوان وشنو کے مجسمے کی بحالی کی درخواست مسترد کرتے وقت سی جے آئی کے ریمارکس سے دکھی ہیں۔
پی آئی ایل داخل کرنے سے دکھ ہوا
انہوں نے کہا کہ وہ 16 ستمبر کو چیف جسٹس کی عدالت میں دائر ایک پی آئی ایل خارج کیے جانے اور اس پر کیے گئے تبصرے سے افسردہ ہیں۔ ایڈوکیٹ راکیش کشور نے دعویٰ کیا کہ ''جسٹس گوائی نے یہ کہہ کر اس کا مذاق اڑایا تھا کہ جاؤ مورتی سے پرارتھنا کرو کہ اس کا سر واپس آ جائے۔جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب دوسرے مذاہب کے خلاف مقدمات بنتے ہیں، جیسے کہ ہلدوانی میں مخصوص برادری کی طرف سے ریلوے کی زمین پر تجاوزات کے معاملے میں تو سپریم کورٹ نے تین سال قبل اس پر پابندی لگا دی۔ نوپور شرما کیس میں عدالت نے کہا کہ آپ نے ماحول خراب کیا ہے۔''
مجھے کوئی افسوس نہیں: راکیش کشور
راکیش کشور نے مزید کہا کہ ''جب بھی سناتن دھرم سے متعلق مسائل سامنے آتے ہیں، چاہے وہ جلی کٹو ہو یا دہی ہانڈی کی اونچائی، سپریم کورٹ کے احکامات سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔'' ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر آپ ریلیف نہیں دینا چاہتے تو کم از کم اس کا مذاق نہ اڑائیں۔ درخواست خارج کرنا ناانصافی ہے۔'' انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی خوف نہیں ہے اور مجھے کوئی افسوس نہیں ہے۔ میں نے خود سے کچھ نہیں کیا۔ مجھ سے بھگوان نے ایسا کرایا۔''
ملزم وکیل بلڈورزر جسٹس کا کٹر حامی
مزید برآں، انہوں نے چیف جسٹس آف انڈیا کی جانب سے بلڈورزر جسٹس کے خلاف ماریشش میں دیے گئے حالیہ بیان پر بھی تنقید کی۔ کشور نے کہا، "میں چیف جسٹس اور میری مخالفت کرنے والوں سے پوچھتا ہوں، کیا یوگی آدتیہ ناتھ کا بریلی میں سرکاری زمین پر قبضہ کرنے والوں کے خلاف بلڈوزر استعمال کرنا غلط تھا؟"
ملزم وکیل کا مذہب کی آڑ لینے کی کوشش
سی جے آئی پر جوتا پھینکنے والے شخص راکیش کشور نے کہا، "حقیقت یہ ہے کہ ہم ہزاروں برسوں سے چھوٹی چھوٹی برادریوں کے غلام رہے ہیں، ہم برداشت کرتے رہے ہیں، لیکن جب ہماری شناخت خطرے میں ہے تو میں چاہتا ہوں کہ کوئی سناتنی اپنے گھروں میں خاموش نہ رہے، جس سے جو ہو سکتا ہے کرے، میں اپنے لوگوں کو اکسانا نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ سب اپنے مفاد کا خیال رکھیں۔" بار کونسل کی جانب سے ان کی معطلی کی مذمت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کونسل نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔
نوٹس ملنے پر جواب دوں گا: راکیش کشور
انہوں نے کہا کہ ایڈووکیٹ ایکٹ کے سیکشن 35 جس کے تحت انہیں معطل کیا گیا ہے، انضباطی کمیٹی بنائی جانی ہے، جو نوٹس بھیجے گی، میں جواب دوں گا۔ تاہم بار کونسل نے ان کے کیس میں قواعد کی خلاف ورزی کی ہے۔
'جیل جانے کے لیے تیار'
ایک دلت چیف جسٹس کو نشانہ بنانے کی کوشش پر تنقید کے درمیان انہوں نے کہا کہ وہ پہلے سناتنی تھے، پھر انہوں نے بدھ مت اختیار کر لیا۔ اب وہ دلت کیسے بن گئے؟ یہ ان کی سیاست ہے۔ ایڈوکیٹ راکیش کشور نے کہا کہ وہ جیل جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن اپنے کیے پر معافی نہیں مانگیں گے۔ مجھے بھگوان نے ایسا کرنے پر مجبور کیا۔
سی جے آئی گوائی نے واقعہ پر کیا کہا؟
قابل ذکر ہے کہ کشور کی اس حرکت پر ملک کے چیف جسٹس آف انڈیا بالکل پرسکون رہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اس طرح کے واقعات سے بالکل فرق نہیں پڑتا۔ آپ لوگ کام جاری رکھیں۔ اپنے دلائل پیش کرتے رہیں۔
جانیں ایڈوکیٹ راکیش کشور کون ہیں؟
چیف جسٹس پر جوتا پھینکنے والے ملزم وکیل راکیش کشور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے رجسٹرڈ ممبر ہیں۔ وہ دارالحکومت دہلی کے میور وہار کے رہنے والے ہیں۔ جانکاری کے مطابق، راکیش کشور نے سنہ 2009 میں دہلی بار کونسل میں رجسٹریشن کروائی تھی۔ ان کے پاس سپریم کورٹ ایسوسی ایشن، شاہدرہ بار ایسوسی ایشن، اور دہلی بار ایسوسی ایشن کونسل کے لائسنس ہیں۔
