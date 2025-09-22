نوابوں کے دور سے فلموں تک لکھنؤ کی'شاہی سواری' کا سفر، یہاں تک کہ 'مرد تانگے والا' بھی مرید، شاعر-فنکار تانگے والے کی کہانی پڑھیں؟
امیتابھ بچن کے ساتھ کام کرنے والے اچھو خان 52 سال سے گھوڑا گاڑی چلاتے ہیں۔ناخواندہ ہونے کے باوجود روانی سے انگریزی بولتے ہیں۔
Published : September 22, 2025 at 8:44 PM IST
لکھنؤ: گھوڑا گاڑی (تانگا) جو کبھی بادشاہوں، نوابوں اور برطانوی افسروں کی شاہی گاڑی تھی، معدوم ہونے کے دہانے پر ہے۔ قدیم زمانے میں گھوڑا گاڑیاں، گھوڑے سے چلنے والی گاڑیاں اور بیل گاڑیاں آمدورفت کا بنیادی ذریعہ تھیں، لیکن اب ان کی جگہ پیٹرول، ڈیزل اور بیٹری سے چلنے والی گاڑیوں نے لے لی ہے۔ تاہم، نوابوں کے شہر لکھنؤ نے اپنی ثقافت اور آداب کو برقرار رکھتے ہوئے گھوڑا گاڑی (تانگا) کو محفوظ رکھا ہے، جو آج بھی سیاحوں کو قدیم زمانے میں واپس لے جاتا ہے۔ نوابی دور کی گھوڑا گاڑیوں کو متعدد فلموں میں دکھایا گیا ہے۔ لکھنؤ میں گھوڑا گاڑی چلانے والے محض ڈرائیور نہیں ہیں۔ کچھ شاعر رہے ہیں، کچھ نے فلموں میں اداکاری کی ہے۔
اتر پردیش میں 10,000 تانگا: تانگا بڑے شہروں لکھنؤ، آگرہ، پریاگ راج، بنارس، میرٹھ اور علی گڑھ میں چلتے ہیں۔ فی الحال، تقریباً 10,000 تانگا پوری ریاست میں چل رہے ہیں۔ لکھنؤ میں تقریباً 150 گھوڑوں سے چلنے والی گاڑیاں ہیں، جو بڑا امام باڑہ سے چھوٹی امام باڑہ تک چلتی ہیں۔ حکومت نے گھوڑوں سے چلنے والی گاڑیوں کے ڈرائیوروں کے لیے ایک اسٹینڈ بنایا ہے جس کا نام "انداز اودھ" ہے اور گھوڑوں کے لیے پانی کے ٹینک بنائے گئے ہیں۔ یہ گھوڑا گاڑی چلانے والوں کے لیے راحت کی خبر ہے۔
امیتابھ بچن کے ساتھ گھوڑا گاڑی چلائی: حسین آباد کے علاقے میں گھوڑا گاڑی چلانے والے جبن خان نے "مرد تانگے والا" کے ساتھ بھی کام کیا ہے۔ جبن نے کہا کہ انہوں نے غدر 1، غدر2، گلابو ۔سیتابو اور عمران ہاشمی کی آنے والی فلم میں بھی گھوڑا گاڑی چلانے والے کا کردار ادا کیا ہے۔ انہیں امیتابھ بچن کے ساتھ گلابو سیتابو میں شوٹنگ کرنے کا موقع ملا۔ اس فلم کے لیے انہیں 35000 روپے معاوضہ دیا گیا تھا۔ بچن نے گھوڑا گاڑی کی بھی تعریف کی۔
ناخواندہ جبن روانی سے انگریزی بولتے ہیں: دلچسپ بات یہ ہے کہ جبن انگریزی میں پڑھے لکھے نہیں ہیں، لیکن وہ لکھنؤ کے تاریخی مقامات کی کہانیاں انگریزی میں غیر ملکی سیاحوں کو سناتے ہیں۔ خان بتاتے ہیں کہ انہوں نے انگریزی سن کر سیکھی اور اب اس کا استعمال سیاحوں کو تاریخی عمارتوں جیسے کہ بڑا امام باڑہ، بھولبلییا، رومی دروازہ اور ستکھنڈہ کے بارے میں بتانے کے لیے کرتے ہیں۔ وہ گزشتہ 52 سالوں سے گھوڑا گاڑی چلا رہے ہیں، اور ہندوستان اور بیرون ملک کئی مشہور شخصیات ان کی گاڑی میں سوار ہو چکی ہیں۔
ایک شاعر نے بھی گھوڑا گاڑی چلائی: جبن خان نے بتایا کہ دو ماہ قبل ان کے ساتھی عبدالستار جو کہ معروف شاعر تھے، انتقال کر گئے۔ وہ نہ صرف لکھنؤ بلکہ ملک کے مختلف شہروں میں مشاعرے سنایا کرتے تھے اور انہیں گھوڑا گاڑیوں کا شوق تھا۔ عبدل نے اپنے آباؤ اجداد کے ورثے کو آگے بڑھانے کے لیے گھوڑا گاڑی چلائی۔ انہوں نے ابھی تک شاعری پر کوئی کتاب شائع نہیں کی ہے، لیکن وہ ایک قابل شاعر تھے۔
والد کی وراثت کو زندہ رکھا: دریں اثنا، صابر علی، جو پہلے گاڑی چلاتے تھے، اپنے والد کی موت کے بعد سے گھوڑا گاڑی چلا رہے ہیں۔ صابر نے کہا کہ لوگ میرے گھوڑے ’’راجو‘‘ کو خریدنا چاہتے تھے لیکن میں نے اسے فروخت کرنا مناسب نہیں سمجھا کیونکہ یہ میرے والد کی یادگار تھی۔ صابر نے کہا کہ وہ سیاحوں کو رومی گیٹ کی تاریخ بتاتے ہیں کہ کس طرح نواب آصف الدولہ نے روزگار فراہم کرنے کے لیے قحط کے دوران امام باڑہ اور گیٹ بنوائے تھے۔
ای رکشہ کمائی کو نقصان پہنچاتے ہیں: تانگا ڈرائیور فیصل بتاتے ہیں کہ ان کے آباؤ اجداد نوابی دور سے تانگا چلا رہے ہیں۔ آج، ای-رکشوں نے تانگا کی کمائی کو متاثر کیا ہے۔ وہ لوگوں کو 100 روپے میں بڑا امام باڑہ سے چھوٹا امام باڑہ لے جاتے ہیں۔ بوڑھے لوگ اب بھی تانگے کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن نوجوان لوگ پیسے بچانے کے لیے بیٹری سے چلنے والے رکشوں کا رخ کرتے ہیں۔ صابر بتاتے ہیں کہ وہ روزانہ 500 سے 1000 روپے کما لیتے ہیں، جب کہ ایک گھوڑے کے لیے چنے، بھوسے اور گھاس کی روزانہ کی قیمت تقریباً 300 روپے ہے۔
نوابی دور کی ایک جھلک: نواب مسعود عبداللہ بتاتے ہیں کہ نوابی دور میں گھوڑا گاڑی کو شاہی گاڑی سمجھا جاتا تھا۔ بیگموں، نوابوں اور امیروں نے اس میں سفر کیا۔ گھوڑوں کو سجایا گیا تھا، اور گاڑیوں کو نقش و نگار اور آرائش سے مزین کیا گیا تھا۔ آج بھی حسین آباد میں کئی گھوڑا گاڑی چلانے والے اس روایت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ گھنٹیوں کی آواز کے ساتھ جب ایک سجی ہوئی گھوڑا گاڑی لکھنؤ کی گلیوں سے گزرتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے نوابی دور کی جھلک لوٹ آئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گھوڑا گاڑی صرف آمدورفت کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ لکھنؤ کی ثقافت اور شان و شوکت کی زندہ مثال ہے۔
گھوڑے سے چلنے والی گاڑی پرانے دنوں کی یادیں تازہ کرتی ہے: سیاح ایس پی سنگھ نے وضاحت کی کہ گھوڑے کی گاڑی کی سواری بہت خاص ہوتی ہے۔ 50 سال سے زیادہ عمر کے لوگ اب بھی گھوڑا گاڑی میں سوار ہونے کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ نوابی دور کی یادیں تازہ کرتا ہے۔ 50 سے زائد لوگ اب بھی اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ سیاح سبھاش سنگھ نے کہا، "ہم ایک نئے دور میں داخل ہو چکے ہیں، اب بہت سی ٹیکنالوجی ہے، لیکن یہ ایک قدیم تہذیب ہے۔ جب اس قسم کی سواریوں کا کوئی وجود نہیں تھا، تو گھوڑے سے چلنے والی گاڑیوں کی سواری ہی واحد راستہ تھا۔