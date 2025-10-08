لڑکے سے خوجہ سرا بننے کا سفر، خواجہ سرا خاتون گھر واپس آکر زراعت میں کامیاب
تمل ناڈو کےضلع تینکاسی میں ایک لڑکےمیں اچانک 18 برس کی عمرمیں ہارمونل تبدیل ہونے لگی،وقت کے ساتھ اس کی آواز اورخواہشات بھی بدل گئی۔
Published : October 8, 2025 at 6:49 PM IST
تینکاسی، تمل ناڈو (مانیکندن): خواجہ سراؤں کو دنیا میں مرد اور عورت کے علاوہ تیسری جنس کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ٹرانس جینڈر خواجہ سراوں کو مردوں اور عورتوں کے برابر سماج میں عزت ملنا چاہئے تاہم، یہ نقطہ نظر وسیع نہیں ہے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ خواجہ سرا خواتین جنسی کاموں میں مشغول ہو کر، ٹرینوں اور بسوں میں عوام سے پیسے بٹور کر، اور ڈرا دھمکا کر روپئے کے ساتھ نفرت کماتی ہیں۔
اگرچہ اس طرح کے کاموں سے خواجہ سراوں کوبری پہچان ملتی ہے، لیکن زیادہ تر ٹرانس جینڈر لوگ اپنی مرضی سے ان کاموں میں ملوث نہیں ہوتے ہیں۔ خواجہ سراؤں کو سڑکوں پر اس طرح ذلیل کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے والدین انہیں چھوڑ دیتے ہیں۔
ایک بار جب وہ ٹرانس جینڈر بن جاتے ہیں، تو ان کے والدین ان سے نفرت کرتے ہیں اور کئی وجوہات کی بناء پر ان سے دور رہتے ہیں، جیسے کہ معاشرے میں ان کی بری شہرت اور شادی کرنے میں ان کی نااہلی۔ نفرت کے درمیان اپنے خاندانوں کے ساتھ عام طور پر رہنے سے قاصر، خواجی سرا اپنے خاندانوں سے الگ ہو جاتے ہیں اور اپنی الگ دنیا کی تلاش میں نکل جاتے ہیں۔
اگرچہ اس دنیا میں ساتھی ٹرانس جینڈرز کے ساتھ رہنا خوشی کی بات ہے، لیکن ایک ایسا ماحول ہے جہاں ہر روز مختلف قسم کی تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ زندگی میں حاصل کرنے کے لیے مناسب رہنمائی اور مناسب مدد کے بغیر، زیادہ تر خواجہ سرا خراب شہرت لے کر سڑکوں پر گھومتے ہیں۔ لیکن حالیہ دنوں میں بہت سے خواجہ سرا کچھ لوگوں کی مدد سے مختلف شعبوں میں کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں۔ خاص طور پر، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ٹرانس جینڈر مختلف شعبوں جیسے پولیس اور میڈیکل کے شعبے میں کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں۔ ایسے میں تینکاسی ضلع کا ایک خواجہ سرا زرعی میدان میں کامیابی حاصل کر رہا ہے۔
راسوو میدین اور اسماعیل بیوی (65)، جو تینکاسی ضلع میں ازورکوریچی کے قریب چمپنکولم نامی گاؤں کے ایک جوڑے ہیں، ان کا ایک بیٹا، سیاتھو سلیمان (38) اور ایک بیٹی، جمیلہ ہے۔ جب سیتھو سلیمان 7 سال کے تھے تو ان کے والد راسوو میدین خرابی صحت کے باعث انتقال کر گئے۔ راسوو میڈین نے زراعت میں کام کیا، ان کی موت کے بعد، اسماعیل بیوی نے اپنے بچوں کی پرورش کے لیےکھیتی باڑی کی۔
سلیمان اپنی ماں اور بہن کے ساتھ خوشی سے رہ رہے تھے لیکن 18 سال کی عمر میں اچانک ان کے جسم میں ہارمونل تبدیلی آگئی۔ ان کی آواز، چال اور لباس بدل گیا اور وہ عورت میں تبدیل ہونے لگا۔ سلیمان، جو جانتا تھا کہ وہ ایک ٹرانس جینڈر بن رہا ہے، ذہنی الجھن کا شکار تھا، اپنے گھر والوں کو بتانے یا ان سے چھپانے سے قاصر تھا۔
جیسے جیسے دن گزرتے گئے وہ گھر میں معمول کی زندگی نہیں گزار سکتا تھا۔ ایک موقع پر، سلیمان نے اپنی والدہ سے کہا، "میں ایک ٹرانس جینڈر بن گیا ہوں۔ میں اب آپ کے ساتھ نہیں رہوں گا۔ مجھے اکیلا چھوڑ دو،" اور 2005 میں گھر سے چلا گیا۔ اسماعیل بیوی نے اپنے بیٹے کے کی اس حرکت کی شدید مخالفت کی۔ اس کا دل دکھی تھا کہ اکلوتا بیٹا ہونے کے بعد وہ ایسا ہو گیا ہے۔
تاہم، خاندان کی مخالفت کے باوجود، سلیمان بنگلور گئے اور ساتھی خواجہ سراؤں کے ساتھ اپنی زندگی کا سفر شروع کیا۔ وہاں انہوں نے دکانوں، بسوں اور ٹرینوں سے پیسے اکٹھے کیے اور اپنے ساتھی ٹرانس جینڈرز کی مدد سے سرجری کروانے کے لیے تھوڑی تھوڑی بچت کی۔ بعد میں انہوں نے اپنا نام بدل کر جنت رکھ لیا۔
لڑکے سے خواجہ سرا تک کا سفر
جنت جو بنگلورو میں دس سال سے مقیم تھے، بری شہرت کے ساتھ سڑکوں پر پیسے جمع کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اس لیے اس نے اپنے آبائی شہر واپس جانے اور اپنی ماں کے ساتھ کھیتی باڑی کرتے ہوئے سکون سے رہنے کا فیصلہ کیا۔ جب اس نے اپنی والدہ کو اپنی خواہش کے بارے میں بتایا تو اسماعیل بیوی شروع میں تذبذب کا شکار ہوئی۔ بعد میں ان کے رشتہ داروں نے اسے راضی کر لیا۔
اس کے بعد اسماعیل بیوی جنت کو قبول کرنے پر راضی ہو گئی۔ 2015 میں، جنت نے بنگلور چھوڑ دیا اور کھیتی باڑی کرنے کے لیے اپنے آبائی شہر واپس آگئے۔ کداناندھی ڈیم قدرتی مغربی گھاٹ کے دامن میں سمپان جھیل سے تقریباً 2 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اسماعیل بیوی نے ڈیم کے قریب ادنم کی چھ ایکڑ زمین لیز پر لی تھی اور وہ کھیتی باڑی کر رہی تھی۔ گھر واپس آنے کے بعد، جنت نے اپنی ماں کے ساتھ کھیتی شروع کی۔
جنت دھان، مونگ پھلی، جیسی فصلیں کاشت کرتے ہیں۔ جنت خوجہ سرا ہونے کے باوجود زراعت میں کامیابی حاصل کر رہی ہیں، جسے فطرت نے بدل دیا تھا۔ جنت نے بتایا کہ اپنے ساتھی ٹرانس جینڈرز کی طرح دکانیں اور بھیک مانگنا اور بیرونی دنیا میں کامیابی حاصل کرنا عجیب سا لگتا تھا ۔ اس وقت چونکہ ہمارا روایتی پیشہ زراعت تھا، اس لیے میں گاؤں آکر زراعت کرنا چاہتا تھا۔
جب میں نے اپنی والدہ کو اپنی خواہش کے بارے میں بتایا تو انہوں نے کہا کہ گاؤں کے لوگ مجھ سے مخصوص انداز میں بات کرتے ہیں اور میرا مذاق اڑاتے ہیں، اس لیے انہوں نے مجھے گاؤں نہ آنے کا کہا۔ میں نے ان سے کہا کہ میں تمہاری دیکھ بھال کروں گا اور کھیتی باڑی کروں گا، اور وہ مان گئی۔ گاؤں آنے کے بعد میری ماں نے مجھے قبول کر لیا۔ اور گاؤں کے لوگوں نے بھی مجھے قبول کر لیا۔
فی الحال ہم اپنی ماں کے ساتھ کھیتی باڑی کر کے خوشی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ چونکہ یہ پہاڑی علاقہ ہے اس لیے جب ہم آلو کی کاشت کرتے ہیں تو جنگلی سؤر اور ریچھ فصلوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اس لیے اس وقت رات کو کھیتوں پر پہرہ دینا پڑتا ہے۔ چونکہ اس وقت بے چینی ہے اس لیے میں اپنی ماں کو لے آؤں گا۔ دوسری صورت میں، ہمسایہ کے باغات کے لوگ مدد کریں گے۔
زیادہ تر ٹرانس جینڈر خواتین راستے بدلتی ہیں کیونکہ ان کے والدین انہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ ریزرویشن جیسی حکومت کی طرف سے فراہم کی جانے والی سہولیات کے باوجود، جنت اس بات کی ایک بہترین مثال ہے کہ اگر انہیں اپنے والدین کی حمایت حاصل ہو تو کتنی ٹرانس جینڈر خواتین زیادہ حاصل کر سکتی ہیں۔