نئی دہلی: آج لوک سبھا کی کارروائی کا اہم دن مانا جا رہا ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ لوک سبھا میں تین اہم بل پیش کریں گے۔ ان میں گورنمنٹ آف یونین ٹیریٹریز (ترمیمی) بل 2025، 130 ویں آئینی ترمیمی بل 2025 اور جموں و کشمیر تنظیم نو (ترمیمی) بل 2025 شامل ہیں۔
ایسا خیال کیا جا رہا ہے کہ جموں و کشمیر تنظیم نو (ترمیمی) بل 2025 کے ذریعے مرکز جموں و کشمیر کو ریاست کا درجہ بحال کرنے کا راستہ کھول سکتا ہے۔ یہ پیشرفت ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب جموں و کشمیر کی ریاستی حیثیت 5 اگست 2019 کو آرٹیکل 370 کو ہٹانے کے بعد ختم کر دی گئی تھی۔
لیکن مرکزی حکومت کا مقصد کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ مرکزی حکومت اس بل میں ترمیم کر سکتی ہے جس سے کہ اس میں سنگین مجرمانہ الزامات کی وجہ سے گرفتار اور نظر بند وزیر اعلیٰ یا وزیر کو ہٹانے کا بندوبست کیا جا سکے۔ ایک رپورٹ کے مطابق جموں و کشمیر تنظیم نو ایکٹ 2019 کے تحت سنگین مجرمانہ الزامات کی وجہ سے گرفتار اور نظر بند وزیر اعلیٰ یا وزیر کو ہٹانے کا اس میں کوئی بندوبست نہیں ہے۔
اس کے علاوہ مرکزی وزیر داخلہ آج گورنمنٹ آف یونین ٹیریٹریز (ترمیمی) بل 2025 بھی پیش کریں گے۔ اس بل کا مقصد بھی تقریباً یہی ہو سکتا ہے کہ اس میں ایسی ترمیم کی جائے کہ سنگین مجرمانہ الزامات کے تحت گرفتار اور حراست میں لیے گئے وزیر اعلیٰ یا وزیر کو ہٹانے کا کوئی بندوبست کیا جا سکے۔
ان دو بلوں کے علاوہ مرکزی حکومت 130 ویں آئینی ترمیمی بل 2025 کو پیش کرے گی۔ مرکز نے اس بل کے بارے میں کہا کہ آئین میں ایسے وزیر کو ہٹانے کا کوئی انتظام نہیں ہے جسے سنگین مجرمانہ الزامات کی وجہ سے گرفتار اور حراست میں لیا گیا ہو۔
ان بلوں میں تجویز کردہ دفعات کے مطابق اگر وزیر اعظم یا کوئی وزیر یا وزیر اعلیٰ سنگین فوجداری مقدمات میں ایک خاص مدت تک حراست میں رہتے ہیں تو ان کا وزارتی عہدہ ختم ہو سکتا ہے۔
ان بلوں کی شقوں کے تحت اگر وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ یا وزیر میں سے کسی کو سنگین جرائم میں گرفتار کیا جاتا ہے جس کی سزا کم از کم پانچ سال قید کی سزا ہے اور انھیں مسلسل 30 دن تک حراست میں رکھا جاتا ہے تو اسے 31 ویں دن عہدے سے ہٹا دیا جائے گا۔
گورنمنٹ آف یونین ٹیریٹریز (ترمیمی) بل 2025، 130 ویں آئینی ترمیمی بل 2025 اور جموں و کشمیر تنظیم نو (ترمیمی) بل 2025 کو وزیر داخلہ امت شاہ پارلیمنٹ کی مشترکہ کمیٹی کو بھیجنے کے لیے لوک سبھا میں ایک تجویز بھی پیش کریں گے۔
